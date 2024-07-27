https://ukraina.ru/20240727/1056470521.html

Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье

Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье - 27.07.2024 Украина.ру

Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье

Руководство Евросоюза своей неконструктивной политикой отдаляет от себя действующие власти Грузии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

2024-07-27T11:00

2024-07-27T11:00

2024-07-27T11:00

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По словам эксперта, брюссельские чиновники в настоящее время настаивают на превращении Грузии в дополнительный фронт против России. Такая политика не оставляет выбора действующим грузинским властям, несмотря на то, что Тбилиси всегда придерживался курса на евроинтеграцию.С другой стороны, совместная борьба с терроризмом могла бы сблизить российские и грузинские правоохранительные ведомства, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами."Мы понимаем, что угрозы на Северном Кавказе достаточно серьезны, в том числе и для России. Мы помним, что во время правления Саакашвили предпринимались определенные попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в граничащих с Грузией республиках Северного Кавказа. С приходом к власти "Грузинской мечты" появились отдельные сигналы об обмене информацией между правоохранительными органами и спецслужбами России и Грузии. Я думаю, что в нынешней ситуации подобные контакты будут еще более востребованы", - рассказал Арешев.Более подробно о политике ЕС по отношению к Грузии в материале Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

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новости, грузия, ес, тбилиси, россия, терроризм