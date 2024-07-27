Производственная инфляция на Украине достигла рекорда - 27.07.2024 Украина.ру
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Производственная инфляция на Украине достигла рекорда
Производственная инфляция на Украине достигла рекорда - 27.07.2024 Украина.ру
Производственная инфляция на Украине достигла рекорда
Производственная инфляция на Украине в июне стала самой высокой за последние 30 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Данил Гетманцев в своем телеграм-канале
2024-07-27T09:41
2024-07-27T09:41
новости
украина
инфляция
рекорд
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По его данным, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%."Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. В последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов", - отметилГетманцев.По его словам, в мае цены производителей выросли на 7%, в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7%. Большевсего цены выросли в сферах поставки электроэнергии, газа – на 48,1% в годовом выражении, производства фармацевтических продуктов – на 21,7%, мяса – на 15,6%, рассказал украинский депутат.Такой стремительный рост промышленной инфляции произошел из-за увеличения цен в энергетике, полагает Гетманцев.По данным Национального банка Украины от 25 июля, инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Ожидается, что до конца года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году замедлится до 6,6%.
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новости, украина, инфляция, рекорд
Новости, Украина, инфляция, рекорд

Производственная инфляция на Украине достигла рекорда

09:41 27.07.2024
 
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Пять фактов, которые надо знать об Украине
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Производственная инфляция на Украине в июне стала самой высокой за последние 30 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Данил Гетманцев в своем телеграм-канале
По его данным, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%.
"Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. В последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов", - отметилГетманцев.
По его словам, в мае цены производителей выросли на 7%, в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7%. Большевсего цены выросли в сферах поставки электроэнергии, газа – на 48,1% в годовом выражении, производства фармацевтических продуктов – на 21,7%, мяса – на 15,6%, рассказал украинский депутат.
Такой стремительный рост промышленной инфляции произошел из-за увеличения цен в энергетике, полагает Гетманцев.
По данным Национального банка Украины от 25 июля, инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Ожидается, что до конца года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году замедлится до 6,6%.
Экономика Украины и война коллаж
24 июля, 05:59
Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортиментаТретья неделя июля стала крайне насыщенной на новости. Киевская власть инициировала нефтяной конфликт с Венгрией и Словакией, грозящий остановкой поставок электроэнергии. Заодно кредиторы продавили свой вариант реструктуризации украинского внешнего долга, а отключения электроэнергии вместе со зноем стали менять экономику страны.
 
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