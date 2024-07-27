https://ukraina.ru/20240727/1056513995.html

Производственная инфляция на Украине достигла рекорда

Производственная инфляция на Украине достигла рекорда - 27.07.2024 Украина.ру

Производственная инфляция на Украине достигла рекорда

Производственная инфляция на Украине в июне стала самой высокой за последние 30 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Данил Гетманцев в своем телеграм-канале

2024-07-27T09:41

2024-07-27T09:41

2024-07-27T09:41

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украина

инфляция

рекорд

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По его данным, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%."Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. В последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов", - отметилГетманцев.По его словам, в мае цены производителей выросли на 7%, в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7%. Большевсего цены выросли в сферах поставки электроэнергии, газа – на 48,1% в годовом выражении, производства фармацевтических продуктов – на 21,7%, мяса – на 15,6%, рассказал украинский депутат.Такой стремительный рост промышленной инфляции произошел из-за увеличения цен в энергетике, полагает Гетманцев.По данным Национального банка Украины от 25 июля, инфляция на Украине ускорилась до 4,8%. Ожидается, что до конца года она ускорится до 8,5%, а в 2025 году замедлится до 6,6%.

https://ukraina.ru/20240724/1056438747.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, инфляция, рекорд