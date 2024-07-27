https://ukraina.ru/20240727/1056516844.html
Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям - 27.07.2024 Украина.ру
Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
Россия адаптировалась к санкциям и демонстрирует экономическую и общественную гибкость. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в речью в румынском городе Бэиле-Тушанд
2024-07-27T12:28
2024-07-27T12:28
2024-07-27T12:28
новости
венгрия
виктор орбан
россия
владимир путин
антироссийские санкции
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По его словам, Россия с 2014 года "не только усвоила уроки, но и превратила их в действия"."Они (Россия — Ред.) провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям", - процитировал слова Орбана телеканал М1.Премьер-министр Венгрии отметил, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельскохозяйственную продукцию с Запада, за несколько лет стала крупнейшим экспортером продуктов питания."Когда Россию описывают как жесткую неосталинистскую автократию - это ложь. На самом деле речь идет о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и, как видно, может, и общественную гибкость", - рассказал Орбан.Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля Виктор Орбан прибыл с делегацией в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20240726/1056490972.html
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новости, венгрия, виктор орбан, россия, владимир путин, антироссийские санкции
Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
Россия адаптировалась к санкциям и демонстрирует экономическую и общественную гибкость. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в речью в румынском городе Бэиле-Тушанд
По его словам, Россия с 2014 года "не только усвоила уроки, но и превратила их в действия".
"Они (Россия — Ред.) провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям", - процитировал слова Орбана телеканал М1.
Премьер-министр Венгрии отметил, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельскохозяйственную продукцию с Запада, за несколько лет стала крупнейшим экспортером продуктов питания.
"Когда Россию описывают как жесткую неосталинистскую автократию - это ложь. На самом деле речь идет о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и, как видно, может, и общественную гибкость", - рассказал Орбан.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля Виктор Орбан прибыл с делегацией в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.