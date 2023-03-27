https://ukraina.ru/20230327/1044751229.html
Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ
Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ - 27.03.2023 Украина.ру
Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о сложностях на пути вскрытия крупного укрепрайона ВСУ, а... Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T11:50
2023-03-27T11:50
2023-03-27T11:50
клинцевич
видео
россия
украина
сво
артёмовск (бахмут)
мины
бпла
контрнаступление
авиация
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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о сложностях на пути вскрытия крупного укрепрайона ВСУ, а также о применении противником дистанционных минных снарядов и новых участниках в конфликте на Украине: 00:27 - О задачах и продвижении ВС РФ в районе Северского выступа; 01:40 - Что сейчас происходит в Артёмовске? 03:21 - О военных причинах удерживания ВСУ Артёмовска; 04:38 – Способен ли противник на захват территорий для деблокирующего удара? 05:30 – О ситуации на запорожском направлении; 06:25 – Каков эффект от применения противником дистанционных минных снарядов?07:45 – Чем обернётся передача ударных беспилотников Киеву? 09:42 – Достаточно ли у нас комплексов радиоэлектронного подавления? 10:17 – Об эффективности применения авиации; 11:37 – Каковы прогнозы на юге Донбасса? 12:52 – От чего зависит эффективность больших наступательных операций? 14:16 – О смене стратегии ВС РФ относительно начала СВО; 15:21 – Есть ли шансы у Запада на серьёзный военный успех? 16:43 – Готов ли наш ВПК к более масштабной войне с участием других стран?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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клинцевич, видео, россия, украина, сво, артёмовск (бахмут), мины, бпла, контрнаступление, авиация, донбасс, сша, поставки, запад, видео
Клинцевич, Видео, Россия, Украина, СВО, Артёмовск (Бахмут), мины, БПЛА, контрнаступление, авиация, Донбасс, США, поставки, Запад
Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о сложностях на пути вскрытия крупного укрепрайона ВСУ, а также о применении противником дистанционных минных снарядов и новых участниках в конфликте на Украине:
00:27 - О задачах и продвижении ВС РФ в районе Северского выступа;
01:40 - Что сейчас происходит в Артёмовске?
03:21 - О военных причинах удерживания ВСУ Артёмовска;
04:38 – Способен ли противник на захват территорий для деблокирующего удара?
05:30 – О ситуации на запорожском направлении;
06:25 – Каков эффект от применения противником дистанционных минных снарядов?
07:45 – Чем обернётся передача ударных беспилотников Киеву?
09:42 – Достаточно ли у нас комплексов радиоэлектронного подавления?
10:17 – Об эффективности применения авиации;
11:37 – Каковы прогнозы на юге Донбасса?
12:52 – От чего зависит эффективность больших наступательных операций?
14:16 – О смене стратегии ВС РФ относительно начала СВО;
15:21 – Есть ли шансы у Запада на серьёзный военный успех?
16:43 – Готов ли наш ВПК к более масштабной войне с участием других стран?