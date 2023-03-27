https://ukraina.ru/20230327/1044751229.html

Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ

Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ - 27.03.2023 Украина.ру

Плюс 2 страны в конфликте: Клинцевич о главном сценарии после определения зоны контрнаступления ВСУ

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о сложностях на пути вскрытия крупного укрепрайона ВСУ, а... Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T11:50

2023-03-27T11:50

2023-03-27T11:50

клинцевич

видео

россия

украина

сво

артёмовск (бахмут)

мины

бпла

контрнаступление

авиация

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о сложностях на пути вскрытия крупного укрепрайона ВСУ, а также о применении противником дистанционных минных снарядов и новых участниках в конфликте на Украине: 00:27 - О задачах и продвижении ВС РФ в районе Северского выступа; 01:40 - Что сейчас происходит в Артёмовске? 03:21 - О военных причинах удерживания ВСУ Артёмовска; 04:38 – Способен ли противник на захват территорий для деблокирующего удара? 05:30 – О ситуации на запорожском направлении; 06:25 – Каков эффект от применения противником дистанционных минных снарядов?07:45 – Чем обернётся передача ударных беспилотников Киеву? 09:42 – Достаточно ли у нас комплексов радиоэлектронного подавления? 10:17 – Об эффективности применения авиации; 11:37 – Каковы прогнозы на юге Донбасса? 12:52 – От чего зависит эффективность больших наступательных операций? 14:16 – О смене стратегии ВС РФ относительно начала СВО; 15:21 – Есть ли шансы у Запада на серьёзный военный успех? 16:43 – Готов ли наш ВПК к более масштабной войне с участием других стран?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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