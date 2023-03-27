РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред - 27.03.2023 Украина.ру
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РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред
РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред - 27.03.2023 Украина.ру
РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред
Россию не устраивает кулуарное рассмотрение вопроса о передаче США подлодок с ядерными установками Австралии, нужна открытая дискуссия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T08:02
2023-03-27T08:20
подлодка
австралия
сша
новости
россия
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"Мы выступаем за то, чтобы этот вопрос обсуждался открыто, с участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь, Совета управляющих МАГАТЭ, как это и было всегда в истории Агентства: любые новации в сфере гарантий проходили апробирование в открытом формате в ходе дискуссий. "Тройка" (Австралия, США и Великобритания - ред.) же пытается решать эти вопросы кулуарно, закулисно, исключительно с Секретариатом МАГАТЭ. Нас такой вариант не устраивает", - сказал Ульянов.Он добавил, что российская сторона вместе с Китаем активно этому противодействует.Как пояснил постпред РФ, передача Австралии подлодок с ядерными силовыми установками - "это нечто новое в международной жизни".Он призвал обеспечить "грамотное, профессиональное, деполитизированное рассмотрение этого вопроса с точки зрения ядерного нераспространения" и гарантий МАГАТЭ. "К этому активно призывают Китай, Россия и ряд других стран, у которых возникают к этим планам вопросы. Среди них - Египет, Пакистан, Южная Африка, Сирия", - уточнил Ульянов.При этом, по его словам, судить однозначно о том, удастся ли разработать достаточно надежную договоренность, которая отвечала бы интересам ядерного нераспространения, пока трудно. Постпред РФ ожидает, что вопрос будет оставаться в повестке дня Совета управляющих "довольно долго".Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками. Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
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подлодка, австралия, сша, новости, россия
подлодка, Австралия, США, Новости, Россия

РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред

08:02 27.03.2023 (обновлено: 08:20 27.03.2023)
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
Читать в
Россию не устраивает кулуарное рассмотрение вопроса о передаче США подлодок с ядерными установками Австралии, нужна открытая дискуссия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 марта РИА Новости
"Мы выступаем за то, чтобы этот вопрос обсуждался открыто, с участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь, Совета управляющих МАГАТЭ, как это и было всегда в истории Агентства: любые новации в сфере гарантий проходили апробирование в открытом формате в ходе дискуссий. "Тройка" (Австралия, США и Великобритания - ред.) же пытается решать эти вопросы кулуарно, закулисно, исключительно с Секретариатом МАГАТЭ. Нас такой вариант не устраивает", - сказал Ульянов.
Он добавил, что российская сторона вместе с Китаем активно этому противодействует.
Как пояснил постпред РФ, передача Австралии подлодок с ядерными силовыми установками - "это нечто новое в международной жизни".

"Это достаточно серьезный вызов режиму нераспространения и системе гарантий МАГАТЭ", - уточнил Ульянов.

Он призвал обеспечить "грамотное, профессиональное, деполитизированное рассмотрение этого вопроса с точки зрения ядерного нераспространения" и гарантий МАГАТЭ.
"К этому активно призывают Китай, Россия и ряд других стран, у которых возникают к этим планам вопросы. Среди них - Египет, Пакистан, Южная Африка, Сирия", - уточнил Ульянов.
При этом, по его словам, судить однозначно о том, удастся ли разработать достаточно надежную договоренность, которая отвечала бы интересам ядерного нераспространения, пока трудно.
Постпред РФ ожидает, что вопрос будет оставаться в повестке дня Совета управляющих "довольно долго".
Австралия, США и Великобритания под предлогом угрозы Китая в сентябре 2021 года договорились о партнерстве AUKUS, чтобы вооружить австралийцев атомными подводными лодками.
Ранее в калифорнийском городе Сан-Диего состоялась встреча лидеров трех стран-членов AUKUS, где они объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
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