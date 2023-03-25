https://ukraina.ru/20230325/1044720541.html

"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё

"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё - 25.03.2023 Украина.ру

"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё

Румыния намерена вернуть Бессарабию. Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект с требованием "денонсации Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной".

2023-03-25T09:14

2023-03-25T09:14

2023-03-25T10:08

эксклюзив

украина

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Шошоакэ объяснила свою инициативу: "Благодаря этому подходу мы хотим восстановить культурную самобытность, традиции, обычаи и религию румынского населения, численность которого оценивается примерно в 1 миллион румын, включая смешанные семьи. Аргумент, что подписанием этого договора была достигнута интеграция нашей страны в НАТО, является ложным, поскольку поляки вступили в НАТО раньше нас, в 1999 году, не подписав никакого документа о признании пакта Молотова-Риббентропа. К сожалению, наши румынские братья в Украине не имеют права учиться на родном языке, есть риск потерять их культурную идентичность". То есть Румыния аннексирует исторические земли, которые ей принадлежали. Речь идет о территориях ныне Одесской и Черновицкой областей. Украинские телеграм-канлалы сообщают, что в Офисе Президента обеспокоены тем, что в Румынии растут националистические настроения, которые выходят на уровень Сената. Эксперты поделились своими оценками происходящего.Политолог Юрий БаранчикА вот и сенсационная новость, которую все пропустили из-за насыщенных событий в ходе второго дня визита товарища Си в Москву - в парламент Румынии внесли законопроект с требованием аннексии украинских территорий.Законопроект, который был внесен в Сенат Румынии в понедельник, называется "Закон об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".В статье 2 законопроекта указывается: "На основании статьи 27 Договора он будет денонсирован румынской стороной в 2027 году с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия".В статье 3 говорится: "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный"."Также этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в 1 млн. включая смешанные семьи", - отмечает автор законодательной инициативы, добавляя, что этнические румыны на Украине лишены права учиться на родном языке и не представлены в Верховной раде.То есть, прогнозы от 2014-2016 годов о том, что Польша, Румыния и Венгрия не будут спокойно смотреть на распад окраины, подтверждаются. Для аннексии территорий готовится вся необходимая инфраструктура, в том числе, законодательная. После чего останется только принять решение "об историческом воссоединении" или о "воссоединении исторических земель" и по-быстрому ввести войска на аннексируемую территорию.Спикер МИД Украины Олег НиколенкоКлассический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подвесить дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует введение санкций против Дианы Шошоакэ, создающей угрозу национальной безопасности.Народный депутат Макс БужанскийНе уверен, что уважаемый Олег Николенко однозначно прав насчет методичек о российском реваншизме.Оно-то понятно, что это первое, что приходит в голову в разгар российской агрессии, но если глянуть чуть пристальней, румынский и венгерские реваншизмы и сами кого хочешь завалят методичками, опыт есть, и очень большой.Мерзавку Диану однозначно под санкции, но если хочется, чтобы такие дианы не появлялись вновь и вновь, наверно нужно переставать орать на каждом углу о том, что летом 1940 года была оккупирована румынская территория.А не освобождена от румынской оккупации территория Бессарабии, Буковина и Измаильский Край. Но я не настаиваю, можно продолжать этот смелый и яркий эксперимент имени Вятровича, подпиливание основ собственной территориальной целостности.Политик Дмитрий ВасилецВ Румынии раньше времени начали вносить законопроекты в парламент по "присвоению украинских территорий", что вызвало небывалый скандал.Причина скандала в том, что самодеятельностью никто заниматься в Евросоюзе не имеет права, все должно идти по определенному в Пентагоне плану, в том числе в вопросах присоединения к Румынии части Украины. Поэтому депутата сейчас публично накажут, естественно формально, чтоб никому не было повадно без отмашки с Вашингтона подобное заявлять. Это же "мир, основанный на англосаксонских правилах", тут без команды англосаксов ничего не делается.Общественный деятель Татьяна МонтянОжидали от поляков, но румыны опередили! Кто-то еще сомневается, что для наших добрых западных соседей Украина не более, чем фуршетный стол? Так и хочется спросить: "Вам ножку или крылышко?" Впрочем, румынская сенаторша со звучной фамилией Шошоакэ составила четкое меню и знает, какие части Украины Румынии нужно аннексировать и вернуть в родную гавань.

https://ukraina.ru/20221130/1041371838.html

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