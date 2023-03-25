https://ukraina.ru/20230325/1044720541.html
"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё
"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё - 25.03.2023 Украина.ру
"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё
Румыния намерена вернуть Бессарабию. Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект с требованием "денонсации Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной".
2023-03-25T09:14
2023-03-25T09:14
2023-03-25T10:08
эксклюзив
украина
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Шошоакэ объяснила свою инициативу: "Благодаря этому подходу мы хотим восстановить культурную самобытность, традиции, обычаи и религию румынского населения, численность которого оценивается примерно в 1 миллион румын, включая смешанные семьи. Аргумент, что подписанием этого договора была достигнута интеграция нашей страны в НАТО, является ложным, поскольку поляки вступили в НАТО раньше нас, в 1999 году, не подписав никакого документа о признании пакта Молотова-Риббентропа. К сожалению, наши румынские братья в Украине не имеют права учиться на родном языке, есть риск потерять их культурную идентичность". То есть Румыния аннексирует исторические земли, которые ей принадлежали. Речь идет о территориях ныне Одесской и Черновицкой областей. Украинские телеграм-канлалы сообщают, что в Офисе Президента обеспокоены тем, что в Румынии растут националистические настроения, которые выходят на уровень Сената. Эксперты поделились своими оценками происходящего.Политолог Юрий БаранчикА вот и сенсационная новость, которую все пропустили из-за насыщенных событий в ходе второго дня визита товарища Си в Москву - в парламент Румынии внесли законопроект с требованием аннексии украинских территорий.Законопроект, который был внесен в Сенат Румынии в понедельник, называется "Закон об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".В статье 2 законопроекта указывается: "На основании статьи 27 Договора он будет денонсирован румынской стороной в 2027 году с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия".В статье 3 говорится: "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный"."Также этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в 1 млн. включая смешанные семьи", - отмечает автор законодательной инициативы, добавляя, что этнические румыны на Украине лишены права учиться на родном языке и не представлены в Верховной раде.То есть, прогнозы от 2014-2016 годов о том, что Польша, Румыния и Венгрия не будут спокойно смотреть на распад окраины, подтверждаются. Для аннексии территорий готовится вся необходимая инфраструктура, в том числе, законодательная. После чего останется только принять решение "об историческом воссоединении" или о "воссоединении исторических земель" и по-быстрому ввести войска на аннексируемую территорию.Спикер МИД Украины Олег НиколенкоКлассический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подвесить дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует введение санкций против Дианы Шошоакэ, создающей угрозу национальной безопасности.Народный депутат Макс БужанскийНе уверен, что уважаемый Олег Николенко однозначно прав насчет методичек о российском реваншизме.Оно-то понятно, что это первое, что приходит в голову в разгар российской агрессии, но если глянуть чуть пристальней, румынский и венгерские реваншизмы и сами кого хочешь завалят методичками, опыт есть, и очень большой.Мерзавку Диану однозначно под санкции, но если хочется, чтобы такие дианы не появлялись вновь и вновь, наверно нужно переставать орать на каждом углу о том, что летом 1940 года была оккупирована румынская территория.А не освобождена от румынской оккупации территория Бессарабии, Буковина и Измаильский Край. Но я не настаиваю, можно продолжать этот смелый и яркий эксперимент имени Вятровича, подпиливание основ собственной территориальной целостности.Политик Дмитрий ВасилецВ Румынии раньше времени начали вносить законопроекты в парламент по "присвоению украинских территорий", что вызвало небывалый скандал.Причина скандала в том, что самодеятельностью никто заниматься в Евросоюзе не имеет права, все должно идти по определенному в Пентагоне плану, в том числе в вопросах присоединения к Румынии части Украины. Поэтому депутата сейчас публично накажут, естественно формально, чтоб никому не было повадно без отмашки с Вашингтона подобное заявлять. Это же "мир, основанный на англосаксонских правилах", тут без команды англосаксов ничего не делается.Общественный деятель Татьяна МонтянОжидали от поляков, но румыны опередили! Кто-то еще сомневается, что для наших добрых западных соседей Украина не более, чем фуршетный стол? Так и хочется спросить: "Вам ножку или крылышко?" Впрочем, румынская сенаторша со звучной фамилией Шошоакэ составила четкое меню и знает, какие части Украины Румынии нужно аннексировать и вернуть в родную гавань.
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https://ukraina.ru/20230325/1044718942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, украина
"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своё
09:14 25.03.2023 (обновлено: 10:08 25.03.2023)
Румыния намерена вернуть Бессарабию. Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект с требованием "денонсации Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной".
Шошоакэ объяснила свою инициативу: "Благодаря этому подходу мы хотим восстановить культурную самобытность, традиции, обычаи и религию румынского населения, численность которого оценивается примерно в 1 миллион румын, включая смешанные семьи. Аргумент, что подписанием этого договора была достигнута интеграция нашей страны в НАТО, является ложным, поскольку поляки вступили в НАТО раньше нас, в 1999 году, не подписав никакого документа о признании пакта Молотова-Риббентропа. К сожалению, наши румынские братья в Украине не имеют права учиться на родном языке, есть риск потерять их культурную идентичность".
То есть Румыния аннексирует исторические земли, которые ей принадлежали. Речь идет о территориях ныне Одесской и Черновицкой областей. Украинские телеграм-канлалы сообщают, что в Офисе Президента обеспокоены тем, что в Румынии растут националистические настроения, которые выходят на уровень Сената. Эксперты поделились своими оценками происходящего.
А вот и сенсационная новость, которую все пропустили из-за насыщенных событий в ходе второго дня визита товарища Си в Москву - в парламент Румынии внесли законопроект с требованием аннексии украинских территорий.
Законопроект, который был внесен в Сенат Румынии в понедельник, называется "Закон об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".
В статье 2 законопроекта указывается: "На основании статьи 27 Договора он будет денонсирован румынской стороной в 2027 году с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия".
В статье 3 говорится: "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".
"Также этим законом мы хотим вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению, численность которого оценивается примерно в 1 млн. включая смешанные семьи", - отмечает автор законодательной инициативы, добавляя, что этнические румыны на Украине лишены права учиться на родном языке и не представлены в Верховной раде.
То есть, прогнозы от 2014-2016 годов о том, что Польша, Румыния и Венгрия не будут спокойно смотреть на распад окраины, подтверждаются. Для аннексии территорий готовится вся необходимая инфраструктура, в том числе, законодательная. После чего останется только принять решение "об историческом воссоединении" или о "воссоединении исторических земель" и по-быстрому ввести войска на аннексируемую территорию.
Спикер МИД Украины Олег Николенко
Классический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подвесить дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует введение санкций против Дианы Шошоакэ, создающей угрозу национальной безопасности.
Народный депутат Макс Бужанский
Не уверен, что уважаемый Олег Николенко однозначно прав насчет методичек о российском реваншизме.
Оно-то понятно, что это первое, что приходит в голову в разгар российской агрессии, но если глянуть чуть пристальней, румынский и венгерские реваншизмы и сами кого хочешь завалят методичками, опыт есть, и очень большой.
Мерзавку Диану однозначно под санкции, но если хочется, чтобы такие дианы не появлялись вновь и вновь, наверно нужно переставать орать на каждом углу о том, что летом 1940 года была оккупирована румынская территория.
А не освобождена от румынской оккупации территория Бессарабии, Буковина и Измаильский Край. Но я не настаиваю, можно продолжать этот смелый и яркий эксперимент имени Вятровича, подпиливание основ собственной территориальной целостности.
В Румынии раньше времени начали вносить законопроекты в парламент по "присвоению украинских территорий", что вызвало небывалый скандал.
Причина скандала в том, что самодеятельностью никто заниматься в Евросоюзе не имеет права, все должно идти по определенному в Пентагоне плану, в том числе в вопросах присоединения к Румынии части Украины. Поэтому депутата сейчас публично накажут, естественно формально, чтоб никому не было повадно без отмашки с Вашингтона подобное заявлять. Это же "мир, основанный на англосаксонских правилах", тут без команды англосаксов ничего не делается.
Общественный деятель Татьяна Монтян
Ожидали от поляков, но румыны опередили! Кто-то еще сомневается, что для наших добрых западных соседей Украина не более, чем фуршетный стол? Так и хочется спросить: "Вам ножку или крылышко?" Впрочем, румынская сенаторша со звучной фамилией Шошоакэ составила четкое меню и знает, какие части Украины Румынии нужно аннексировать и вернуть в родную гавань.