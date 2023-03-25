https://ukraina.ru/20230325/1044710663.html

В Болгарии избили депутата парламента за протест против отправки болгарских военных на Украину

В Болгарии избили депутата парламента за протест против отправки болгарских военных на Украину - 25.03.2023 Украина.ру

В Болгарии избили депутата парламента за протест против отправки болгарских военных на Украину

Депутат болгарского парламента, кандидат в депутаты Атанас Стефанов продолжает устраивать акции протеста против политики местных властей по отношению к Украине. Подробнее - в материале журналиста издания Украина.ру Алексея Туманова

2023-03-25T07:01

2023-03-25T07:01

2023-03-25T10:10

эксклюзив

протест

болгария

военные

всу

украина

боеприпасы

оружие

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В болгарском Благоевграде депутата и кандидата в депутаты Атанаса Стефанова задержали за очередную акцию протеста против политики местных властей. Стефанов пытался подарить экс-премьеру, председателю партии "ГЕРБ" Бойко Борисову тыкву, как символ несостоятельности его политики. Полицейские не подпустили Стефанова и близко к Борисову, вырвали тыкву из рук и насильно оттащили в сторону. Видеозапись Стефанов предоставил журналисту Украина.ру Алексею Туманову. По словам Стефанова, полицейские повалили его на землю и били по голове.Стефанов выступает против возможной отправки болгарских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Несмотря на то, что болгарские государственные деятели открещиваются от такого развития событий, местные жители обсуждают это уже с осени. Поводом также послужило признание бывших премьер-министра Кирила Петкова и министра финансов Асена Василева в тайных поставках на Украину боеприпасов и топлива через третьи страны.Стефанов заявил, что тыква предназначена для Бойко Борисова. По его словам, такие как он уничтожают Болгарию. Он назвал Борисова "болгароубийцей", полицейских - "мутри" (собачьи морды, рожи. - Ред.), и потребовал народного суда."В тюрьму!", крикнул Стефанов, обращаясь к невидимому Борисову, и кто-то в толпе его поддержал: "и на урановые рудники, копать до конца жизни".Полицейские окружили Стефанова. Он показал им документы, и попытался объяснить, что раз у него есть депутатская неприкосновенность, они не могут его задержать. Один полицейский ему ответил, что просто не хочет проблем.Накануне Стефанов заявил, что после последних его публичных выступлений Бойко Борисов якобы дал своим охранникам фотографию Стефанова, и внес в "черный список". В марте Стефанов сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии, швырнул запачканной тряпкой в экс-министра финансов Василева, выступал в местных СМИ. По его словам, болгарские журналисты пытаются создать ему образ сумасшедшего, что он опровергает глубоким подтекстом его акций.Как объяснили Украине.ру жители Болгарии, Стефанов - один из немногих людей, которые говорят вслух о сложном положении в стране, трагикомедии в политике. Яркими акциями он пытается привлечь внимание к реальным проблемам, и многие солидарны как с его мнением, так и провокационными действиями. По словам самого Стефанова, последнюю неделю в Болгарии говорят только о трех политиках: о нем, Кириле Петкове и Асене Василеве. Видеозапись того, как он срывает украинский флаг за пару дней набрала в болгарском "ТикТоке" миллион просмотров, но потом аккаунт Стефанова заблокировали.Атанас Стефанов после акции с тыквой направился к дому Бойко Борисова. Он встал на одиночный пикет с табличкой "Генерал-губернатор США в Болгарии Бойко Борисов". По его словам, участие Болгарии в украинском конфликте предрешено в Вашингтоне. На Бойко Борисова давят с помощью закона Магнитского: экс-премьер может потерять активы за рубежом. Взамен от него якобы требуют сформировать правительство из трех партий: "ГЕРБ", "Продолжаем перемены" и "Демократической Болгарии". Новое правительство, считает Стефанов, узаконит "участие в братоубийственной войне".Болгарская трагикомедияБолгария переживает политический кризис. За последние два года в стране состоятся пятые внеочередные выборы парламента. Это связано с неспособностью политических партий сформировать какое-либо жизнеспособное правительство. До 2 апреля, когда состоятся парламентские выборы, страной управляет временное правительство, что также является поводом для спекуляций в обществе.Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария не присоединится к общеевропейским закупкам миллиона боеприпасов 155-мм калибра для Украины, пока у власти находится временное правительство. Однако Радева раскритиковали местные журналисты. Они указали на тот факт, что слова Радева не подкреплены каким-либо заявлением правительства или официальным документом.Перед заседанием 23-24 марта представителей стран Евросоюза в Брюсселе по Украине комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон посетил Софию. Болгария - первая из 11 стран Евросоюза, намеченных в плане поездок Бретона. Комиссар выясняет возможности государств для реализации плана производства и поставок боеприпасов на Украину. С Радевым Бретон не встречался.И.о. министра обороны Димитр Стоянов сообщил, что завод "Терем" не производит боеприпасы нужного европейцам калибра. Однако такие производственные возможности есть у "Емко", "ВМЗ - Сопот" и "Трансмобиля". В прошлом году болгарские боеприпасы закупали представители Великобритании, и после этого они оказались на Украине.Позиция Радева о суверенности его решения об отказе от поставок может измениться через полтора месяца, когда новоизбранный парламент, возможно, проголосует за включение в программу, финансируемую ЕС.Через день Радев уточнил, что Болгария может производить боеприпасы для европейских партнеров, если они попросят, но не для Украины. В общий заказ на поставки Болгария, по его словам, не входит."Мы будем работать с ЕС для увеличения инвестиций в нашу оборонную промышленность, но Болгария не участвует в совместных поставках снарядов для Украины с 9 другими странами. Мы занимаемся только теми снарядами, которые могут достаться нашим партнерам, если они об этом попросят. Но не для Украины", - сказал Радев.Вопрос участия Болгарии в европейских контрактах на производство и отправку боеприпасов на Украину упирается в то, что решит Межведомственная комиссия по экспортному контролю и нераспространению оружия массового поражения, пишут журналисты Dnes.bg. При премьерстве Кирила Петкова Корнелия Нинова (экс-министр экономики, председатель Болгарской Социалистической партии) твердила, что ни один снаряд не попал на Украину, однако Петков позже сам разоблачил болгарский Кабмин в интервью немецким СМИ. Пока что единственное из того, что Радев сказал объективно - это то, что дальнейшее развитие ситуации зависит от результатов выборов 2 апреля.

https://ukraina.ru/20230318/1044503254.html

https://ukraina.ru/20230320/1044545028.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, протест, болгария, военные, всу, украина, боеприпасы, оружие