https://ukraina.ru/20230324/1044702171.html

Леонид Хазанов о том, как Европа пережила зиму без российского газа и чего ждать в результате этого летом

Леонид Хазанов о том, как Европа пережила зиму без российского газа и чего ждать в результате этого летом - 24.03.2023 Украина.ру

Леонид Хазанов о том, как Европа пережила зиму без российского газа и чего ждать в результате этого летом

Вечно дотировать Украину электроэнергией никакая европейская страна не будет — ей это невыгодно, потому что у Киева нет живых денег, чтобы оплатить полученные ресурсы. Кроме того, Европа сама еле выкрутилась с газом этой зимой и может замерзнуть в будущем.

2023-03-24T13:53

2023-03-24T13:53

2023-03-24T15:52

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Об этом изданию Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Леонид Хазанов. Он также оценил последствия для России от возможного обвала цен на топливном рынке.Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. Армия РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками 24 марта.— Леонид, Украина и Евросоюз еще до начала специальной военной операции (СВО) шли к объединению своих энергетических систем. Насколько много электроэнергии потребляет сейчас Украина? Сможет ли ЕС покрыть ее потребности без ущерба для себя?— Сейчас Украина потребляет около 30% энергоресурсов от того, что она использовала до проведения специальной военной операции (СВО). Это связано с тем, что в результате действий ВС РФ по выведению из строя критической инфраструктуры Украины в значительной степени пострадали энергетические объекты. Это правильный подход, на мой взгляд, если киевский националистический режим по-другому не понимает.Какие-то объёмы электроэнергии Украина может получать из Европы, например, из Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, но это не на постоянной основе. Европа отгружает излишки электроэнергии Украине, когда они есть, и это небольшие объёмы. Вечно дотировать Украину никакая европейская сторона не будет — ей это невыгодно, потому что у Киева нет живых денег, чтобы оплатить полученную электроэнергию.Поэтому связь между украинской и европейской энергетической системой очень зыбкая. То есть сегодня Европа готова давать электроэнергию Украине, а завтра ресурсы могут запросто отключить, сказать: извините, нам самим надо. И всё! Также, повторюсь, мы активно выводим энергетические объекты Украины из строя и, соответственно, рано или поздно там может остановиться банально всё.— Глава «Нафтогаза» заявил о планах Украины отказаться от импорта природного газа в 2023 году путем наращивания внутренней добычи. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg 23 февраля. План предусматривает, что «Нафтогаз» увеличит добычи природного газа на 8%, а частные компании — на 16%. Насколько реальны, как вы считаете, эти планы?— Нет, абсолютно нереальны. Причина простая: объёмов, которые сейчас добываются на территории Украины, не затронутой специальной военной операцией, ей попросту не хватает. Например, в 2022 году добыча газа составила 18,5 млрд кубометров, упав на 6%.Отказаться от импорта природного газа Украина может только в том случае, если всё население будет сидеть при свете лампад, а газ будет тратиться, условно говоря, только на приготовление и разогрев еды максимум 2 раза в день. В таких условиях возможно реализовать сценарий, предложенный Алексеем Чернышовым.Если мы говорим об оставшейся территории Украины, для того, чтоб там всё работало в приемлемом состоянии нужно, конечно, природного газа, значительно больше, чем названо главой «Нафтогаза». Поэтому цель всех подобных заявлений — это просто взбаламутить воздух или напугать Россию.— Страны G7 намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, заявила в начале марта помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. При этом лидеры стран Евросоюза согласились продолжать ужесточать санкции против России, в том числе путем ограничения цен на нефть. Об этом, в свою очередь, сообщила 23 марта пресс-служба Европейского Совета. Возможен ли обвал цены на нефть, как это было в 80-е годы в СССР, и повторение подобного кризиса?— Обвал цены на нефть возможен только при каком-то экстраординарном событии. Например, в 2020 году разразилась пандемия коронавируса и цена на нефть стала отрицательной.Сейчас говорить о предпосылках для обвала цен на нефть не приходится, хотя, конечно, глобальная экономика не радует своим состоянием, и есть основания говорить, что она может попасть в рецессию. Другой вопрос, как эта рецессия будет идти: быстрым темпом или медленным. Пока ни того ни другого мы не видим.Единственное, что смущает, экономика Европейского союза находится далеко не в лучшем состоянии. И это связано с санкциями ЕС, которые он вводил против России, и ответными контрсанкциями, установленными в ответ нашей страной. Европейский союз сам на свои же санкции и налетел.Все это будет давить на общее состояние экономики мира и, соответственно, на стоимость нефти.— Почему? Расскажите, пожалуйста, подробнее.— А потому что промышленность Европы сейчас работает с довольно низкой загрузкой, стагнирует; энергетика тоже не в ладу, потребительский спрос не в лучшем состоянии. Зато счета для населения ЕС на услуги жилищно-коммунального хозяйства как были высокими, так и остаются.Второй фактор, который может привести к снижению цен на нефть, это положение дел в США и ситуация в банковской системе. Это кровеносная система экономики любой страны, и если банкротства банков пойдут дальше по нарастающей, то это отрицательно скажется на стоимости баррелей.Однако хочу заметить, даже если произойдет обвал цен, это не затянется на год или два — через некоторое время цифры начнут подниматься. Другой момент, что расти они будут более медленным темпом, чем падали.— Реально нанести ущерб экономике РФ за счёт этого в данных условиях? Ослабит ли это Россию? — Запад пока пытается задавить нас с помощью потолка цен, постоянно муссируя идею «давайте понизим потолок». Ну хорошо, вы это сделаете — а дальше что? Россия фактически сократила поставки нефти в Европу и США. Всё больше и больше переориентирует их на азиатское направление: в Индию и Китай.При этом, например, Индия заявляет, что придерживается потолка цен на российскую нефть, но делает это по-своему. Потому что если Россия завтра сократит экспорт своей нефти в Индию, что тогда произойдёт? У них разразится мощнейший энергетический кризис. Своя добыча нефти там относительно невелика, всех потребностей индийской экономики она не закроет. Какая-то доля может быть замещена поставками из Ближнего Востока (который также качает нефть в Европу), но Россию однозначно не заменит. Если энергетический кризис в Индии будет гаситься частично поставками с Ближнего Востока, то тогда нехватка топлива вспыхнет в Европе.Все попытки задушить нас с помощью потолка цен особого эффекта не дают и не дадут. Россия сохраняет курс на снижение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. А это, в свою очередь, помогает поддерживать цены на нефть на глобальном рынке на приемлемом уровне.У нас фактически существует теневой флот, с помощью которого мы вывозим нефть за границу, там смешиваем ещё с какой-то и поставляем, куда мы хотим. То есть дела идут неплохо. Конечно, хочется, чтобы было еще лучше и доходы России от экспорта нефти были выше, но в данной ситуации все и так нормально.— Отдельные эксперты сейчас иронизируют по поводу Россией, что, дескать, вы говорили, что Европа замёрзнет и цены на топливо взлетят. А в итоге — вот вам. Почему Европа не замёрзла без российского газа и долго ли она ещё продержится?— С одной стороны, Европе, конечно помогла тёплая зима без сильных заморозков. С другой — сейчас цены на природный газ в Европе низкие, а на самом деле хорошо ли от этого Европе? Нет, нехорошо. Объясню почему.Потому что Европа осенью прошлого года и зимой активно запасалась сжиженным природным газом (СПГ), закупала где только могла по очень высоким ценам. В результате к чему это привело? К тому, что отпускные цены для потребителей в Европе остаются высокими. Потому что энергетические компании, которые закупали сжиженный природный газ по высокой стоимости, должны свои издержки окупить. Соответственно, к высокой стоимости закупки они добавляют приемлемую для них норму рентабельности и отгружают голубое топливо своим потребителям.Таким образом, если сейчас официально цены на природный газ на нидерландском хабе TTF низкие, это не значит, что они такие на всем европейском рынке. Они в реальности — высокие. Характерный пример здесь то, что немецкий концерн BASF объявил о закрытии одного из своих аммиачных заводов как раз из-за дороговизны природного газа.Кроме того, массовых замерзаний европейцев, слава богу, не произошло только потому, что спал спрос на топливо со стороны промышленности, которая перестала закупать природный газ как обычно. За счёт этого население Европы этой зимой продержалось, но это не значит, что так будет следующей.Более того, не факт, что экономика Европы переживёт даже нынешнее лето. Европейская энергетика в значительной степени базируется на сжигании природного газа. Обычно в летние месяцы в ЕС жарко, и если будут очень высокие температуры, что будет происходить? Будут массово включаться кондиционеры. Соответственно, чем дольше кондиционер работает, тем больше электричества расходуется, тем больше сжигается природного газа. Если на это наложится резкое обмеление [рек в Европе], как однажды уже было, стоимость СПГ поползет вверх. Опять будет плохо, получается.Не исключено, что Европа будет переживать холодный сезон с еще большими ценами на голубое топливо, с серьезными проблемами европейской промышленности и с огромными счетами, которые будут выставлять населению. Например, автомобильные концерны один за другим стали заявлять, что переносят свои производства в другие страны, потому что им здесь попросту невыгодно собирать машины. Казалось бы, в автопроме много СПГ не используется (это действительно так), но зато электроэнергия потребляется для работы конвейеров.Другой пример — химическая промышленность. Пройдет весенний сев, производители минеральных удобрений могут заявить, что извините, мы снижаем объёмы выработки, потому что природный газ остаётся дорогой.При этом власти Европейского союза цены на природный газ на своём рынке никак понизить не могут: во-первых, стоимость определяется по рыночным законам, которые существуют давным-давно; во-вторых, если цены на европейском рынке завтра подскочат вверх, что делать — сказать, дескать, закупайте по низким ценам, установите потолок на сжиженный природный газ из всех стран мира? Это нереально — никто из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа не будет его разгружать в рамках потолка цен.

https://ukraina.ru/20230321/1044580970.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

всу, интервью, европа, украина, газ, нефть, россия, сво, энергетика, электроэнергия, нафтогаз, сша, азия