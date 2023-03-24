https://ukraina.ru/20230324/1044689354.html

"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье

"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье - 24.03.2023 Украина.ру

"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что СВО в наши дни оказывает определяющее влияние на всю мировую политику. Действия российской армии, положение на фронтах, оперативная обстановка – от этого самым непосредственным образом зависят решения властей как наиболее влиятельных государств мира, так и стран, не обладающих реальной субъектностью.

2023-03-24T09:56

2023-03-24T09:56

2023-03-24T10:47

эксклюзив

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В частности, с февраля 2022 года серьёзные изменения претерпело отношение к происходящему со стороны США, ЕС и их союзников. Да, санкции и другие экономические ограничения начали вводиться с первого дня СВО, и с тех пор этот процесс не прерывался. Однако изначально ведущие западные страны существенно ограничивали себя в поставках вооружений Киеву, отказываясь предоставлять ему тяжёлую технику. Американские стратеги в интервью западной прессе признавались, что изначально они опасались раздражать и провоцировать Россию. Но со временем, по их словам, Москва незаметно для самой себя привыкла к тому, что поток поставляемого Украине оружия непрерывно расширяется. Если поначалу США, ЕС и Британия в основном отправляли Киеву портативные зенитные и противотанковые комплексы, то теперь на Украину идут эшелоны современных танков, РСЗО, артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Вашингтон и Брюссель официально декларируют своей целью нанести России стратегическое поражение.Теперь посмотрим, как реагировали на происходящее в зоне СВО страны ближнего зарубежья. Причём наибольший интерес представляют действия не заведомых противников России типа государств Прибалтики, а тех, кто официально считается "партнёрами" Москвы.АзияПожалуй, наиболее иллюстративным среди всех постсоветских азиатских республик является поведение Казахстана. Через некоторое время после начала СВО президент этой постсоветской азиатской республики Касым-Жомарт Токаев в интервью "России 24" сообщил о том, что казахстанские власти не собираются нарушать санкционный режим, введённый западными странами против России. При этом, однако, по неподтверждённым, но весьма многочисленным сведениям, казахстанский бизнес зарабатывает огромные деньги именно на ввозе в РФ запрещённых товаров. В свою очередь, в своей внешней политике власти Казахстана, с одной стороны, не голосуют за антироссийские резолюции, продвигаемые Западом через ООН, с другой – продолжают поступательно развивать отношения с противниками России: к примеру, в начале марта с визитом в Астану прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен, проведший не только переговоры с Токаевым, но и встречу с главами МИД Казахстана и четырёх среднеазиатских республик.Куда более интересные процессы мы можем наблюдать внутри казахстанского общества. Во-первых, в Казахстане практически невозможно выражать публичную поддержку действиям России при проведении СВО – за этим может последовать не только увольнение с работы и административное давление, но и встреча с местными наци-активистами, устраивающими своим противникам травлю как в интернете, так и в реальной жизни. В итоге мы наблюдаем следующую ситуацию: пророссийские настроения в азиатской республике проявлять запрещено, в то время как антироссийские и проукраинские демонстрируются абсолютно свободно.Что касается других стран региона, то в целом они стараются дистанцироваться от конфликта между Россией и Западом, наблюдая за происходящим и стремясь понять, как им вписаться в конфигурацию того мира, который наступит после завершения СВО. Эксперты уверены: власти этих республик, видя происходящее в зоне боевых действий, начали сомневаться в силе России, и для того, чтобы вернуть своё влияние в Средней Азии, Москва должна убедительно завершить конфликт на своих условиях.ЗакавказьеГрузия, которая в период президентства Михаила Саакашвили являлась главным антироссийским форпостом в регионе, после начала СВО не стала присоединяться к антироссийским санкциям и, несмотря на настойчивые требования Киева, отказалась от отправки на Украину оружия и совершения каких-либо агрессивных действий в отношении Абхазии и Южной Осетии. Куда более интересно повёл себя Азербайджан, официально считающийся партнёром России. Стремясь продолжить давление на Нагорно-Карабахскую Республику, а вместе с ней и на Ереван, азербайджанские боевики под видом "экологических активистов" заблокировали Лачинский коридор, соединяющий НКР и Армению и являющийся зоной ответственности российских миротворцев. При этом "активисты" постоянно провоцировали военнослужащих РФ и демонстративно вели себя как хозяева, их требования всё время росли и радикализировались. Произошло это в декабре 2022 года, и с тех пор коридор остаётся перекрытым.Происходящее самым непосредственным образом повлияло на политику Армении, которая считается традиционным союзником России и входит сразу в несколько интеграционных объединений с её участием (ЕАЭС, ОДКБ и т.д.). Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российское военное присутствие в текущей ситуации представляет для Армении угрозу. Ереван отказался участвовать в учениях ОДКБ, страну охватили антироссийские уличные акции. Пашинян в одном из своих выступлений также коснулся возможности замены российского миротворческого контингента на подразделения под эгидой ООН.Достаточно очевидно, что агрессивные действия Баку и текущая линия прозападных властей Армении вряд ли были бы возможны, если бы Россия в рамках СВО действовала более убедительно. Националисты и пантюркисты из Азербайджана, русофобы из Армении и их коллеги из Казахстана ведут себя столь вольготно лишь потому, что внутри них растёт уверенность в слабости Москвы. Это касается не только официальных "партнёров" РФ в ближнем зарубежье, но и их коллег в других регионах. В частности, можно предполагать, что если бы Россия побеждала, то куда более уверенно чувствовала бы себя Сербия, которая сейчас последовательно сдаёт свои позиции под натиском албанских экстремистов и их западных покровителей. Да и открытые враги России, скорее всего, вели бы себя повежливее – начиная с Эстонии, которая вряд ли решилась бы угрожать перекрытием российского судоходства в Финском заливе, и заканчивая Британией и США, которые, скорее всего, трижды подумали бы, прежде чем предоставлять Украине новейшие виды вооружений.Принцип "слабых бьют" вряд ли когда-нибудь перестанет быть актуальным для мировой политики. Соответственно, если Россия хочет вернуть свои позиции в ближнем зарубежье, соседи должны быть безоговорочно уверены в её силе.

https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html

https://ukraina.ru/20230322/1044642831.html

https://ukraina.ru/20230314/1044343624.html

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Владимир Зотов

Владимир Зотов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов

эксклюзив