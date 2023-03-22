https://ukraina.ru/20230322/1044642831.html

"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться

"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться - 22.03.2023 Украина.ру

"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться

В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы в органы законодательной власти, в ходе которых был использован ряд новшеств – в бюллетенях появилась графа "Против всех", на уровне городов и районов голосование проводилось по одномандатным округам, часть кандидатов являлась самовыдвиженцами.

2023-03-22T16:44

2023-03-22T16:44

2023-03-22T16:44

эксклюзив

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы

парламентские выборы

нурсултан назарбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044643256_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c0c8887e371adf9d9280612eb69d271e.jpg

Результаты неожиданностью не стали – более 50% голосов получила правящая партия "Аманат" (бывшая "Нур Отан"). Несколько больший интерес представляет рекордно низкая явка – меньше 53%.Политические реалии сегодняшнего Казахстана таковы, что население не особенно доверяет партиям (об этом, в частности, говорит казахстанский политолог Данияр Ашимбаев) и вообще не слишком интересуется происходящим вокруг парламента. Казахстанский мажилис в масштабах государства не является центром силы и не оказывает определяющего влияния на его политику. "Суть этих выборов не столько в том, что они должны что-то поменять, сколько в том, что они являются иллюстрацией тех политических процессов, которые идут в Казахстане уже больше года", - считает эксперт по проблемам Средней Азии Григорий Михайлов. В интервью "Украина.ру" он заявил, что прошедшие выборы в первую очередь могут стать важным элементом перенастройки политической системы Казахстана, начавшейся после событий января 2022 года.Напомним, в начале прошлого года крупнейшие казахстанские города оказались охвачены массовыми беспорядками, начавшимися после повышения цен на сжиженный газ. Произошедшее привело к многочисленным человеческим жертвам, число погибших перевалило за две сотни. Власти быстро утратили контроль над ситуацией и смогли его вернуть лишь после вмешательства сил реагирования ОДКБ. Михайлов охарактеризовал январские события как перешедший в открытую фазу конфликт между семейством Нурсултана Назарбаева и командой нового президента Касым-Жомарта Токаева, в котором окружение "елбасы" потерпело поражение. Весь последний год, вплоть до нынешних выборов, в Казахстане шли процессы, связанные с постепенным снижением влияния клана Назарбаева и прихода к управлению тех людей, которые были верны Токаеву, отметил эксперт."Достаточно серьёзно пришлось менять состав силовых структур и спецслужб, да и вообще крупные перемены произошли везде, в том числе, и в партийной, и в парламентской жизни", - сообщил Михайлов.Среди текущих новшеств также можно отметить то, что Токаев дистанцировался от правящей партии, в то время как Назарбаев всегда связывал себя с ней. Однако, по мнению, политолога, этот момент не является определяющим.Стоит отметить, что политические трансформации внутри казахстанского общества, особенно в последний год, сопровождались ощутимым ростом русофобии. Интернет заполняют кадры видеороликов, на которых местные нацисты заставляют русских жителей Казахстана говорить на казахском языке и за что-то извиняться, а также подвергают их другим нападкам и унижениям. Эксперт считает, что настроения внутри Казахстана напрямую связаны с происходящим в зоне СВО. Дело не столько в каком-то принципиально антироссийском настрое казахов, сколько в том, в их среде растут сомнения в силе России, отметил политолог."С кем бы Россия ни конфликтовала, хоть с Северным полюсом, важен результат: Азия ценит результат и силу – ещё по заветам Чингисхана, совершенно не обращая внимания на вопросы гуманности", - подчеркнул Михайлов.Он считает, что для укрепления своих позиций в Средней Азии и Казахстане Россия должна одержать убедительную победу и закончить СВО на своих условиях. Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшие выборы стали продолжением происходящих в стране масштабных политических перемен. В обозримом будущем характер этих перемен должен стать более понятным.

https://ukraina.ru/20230315/1044391718.html

https://ukraina.ru/20230319/1044507122.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Зотов

Владимир Зотов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов

эксклюзив, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы, парламентские выборы, нурсултан назарбаев