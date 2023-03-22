"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться - 22.03.2023 Украина.ру
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"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться
"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться - 22.03.2023 Украина.ру
"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться
В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы в органы законодательной власти, в ходе которых был использован ряд новшеств – в бюллетенях появилась графа "Против всех", на уровне городов и районов голосование проводилось по одномандатным округам, часть кандидатов являлась самовыдвиженцами.
2023-03-22T16:44
2023-03-22T16:44
эксклюзив
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы
парламентские выборы
нурсултан назарбаев
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Результаты неожиданностью не стали – более 50% голосов получила правящая партия "Аманат" (бывшая "Нур Отан"). Несколько больший интерес представляет рекордно низкая явка – меньше 53%.Политические реалии сегодняшнего Казахстана таковы, что население не особенно доверяет партиям (об этом, в частности, говорит казахстанский политолог Данияр Ашимбаев) и вообще не слишком интересуется происходящим вокруг парламента. Казахстанский мажилис в масштабах государства не является центром силы и не оказывает определяющего влияния на его политику. "Суть этих выборов не столько в том, что они должны что-то поменять, сколько в том, что они являются иллюстрацией тех политических процессов, которые идут в Казахстане уже больше года", - считает эксперт по проблемам Средней Азии Григорий Михайлов. В интервью "Украина.ру" он заявил, что прошедшие выборы в первую очередь могут стать важным элементом перенастройки политической системы Казахстана, начавшейся после событий января 2022 года.Напомним, в начале прошлого года крупнейшие казахстанские города оказались охвачены массовыми беспорядками, начавшимися после повышения цен на сжиженный газ. Произошедшее привело к многочисленным человеческим жертвам, число погибших перевалило за две сотни. Власти быстро утратили контроль над ситуацией и смогли его вернуть лишь после вмешательства сил реагирования ОДКБ. Михайлов охарактеризовал январские события как перешедший в открытую фазу конфликт между семейством Нурсултана Назарбаева и командой нового президента Касым-Жомарта Токаева, в котором окружение "елбасы" потерпело поражение. Весь последний год, вплоть до нынешних выборов, в Казахстане шли процессы, связанные с постепенным снижением влияния клана Назарбаева и прихода к управлению тех людей, которые были верны Токаеву, отметил эксперт."Достаточно серьёзно пришлось менять состав силовых структур и спецслужб, да и вообще крупные перемены произошли везде, в том числе, и в партийной, и в парламентской жизни", - сообщил Михайлов.Среди текущих новшеств также можно отметить то, что Токаев дистанцировался от правящей партии, в то время как Назарбаев всегда связывал себя с ней. Однако, по мнению, политолога, этот момент не является определяющим.Стоит отметить, что политические трансформации внутри казахстанского общества, особенно в последний год, сопровождались ощутимым ростом русофобии. Интернет заполняют кадры видеороликов, на которых местные нацисты заставляют русских жителей Казахстана говорить на казахском языке и за что-то извиняться, а также подвергают их другим нападкам и унижениям. Эксперт считает, что настроения внутри Казахстана напрямую связаны с происходящим в зоне СВО. Дело не столько в каком-то принципиально антироссийском настрое казахов, сколько в том, в их среде растут сомнения в силе России, отметил политолог."С кем бы Россия ни конфликтовала, хоть с Северным полюсом, важен результат: Азия ценит результат и силу – ещё по заветам Чингисхана, совершенно не обращая внимания на вопросы гуманности", - подчеркнул Михайлов.Он считает, что для укрепления своих позиций в Средней Азии и Казахстане Россия должна одержать убедительную победу и закончить СВО на своих условиях. Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшие выборы стали продолжением происходящих в стране масштабных политических перемен. В обозримом будущем характер этих перемен должен стать более понятным.
https://ukraina.ru/20230315/1044391718.html
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Владимир Зотов
Владимир Зотов
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5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы, парламентские выборы, нурсултан назарбаев
Эксклюзив, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, выборы, парламентские выборы, Нурсултан Назарбаев

"По заветам Чингисхана": если Россия победит, то Казахстан быстро начнёт ей улыбаться

16:44 22.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы депутатов в Казахстане
Выборы депутатов в Казахстане
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Владимир Зотов
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В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы в органы законодательной власти, в ходе которых был использован ряд новшеств – в бюллетенях появилась графа "Против всех", на уровне городов и районов голосование проводилось по одномандатным округам, часть кандидатов являлась самовыдвиженцами.
Результаты неожиданностью не стали – более 50% голосов получила правящая партия "Аманат" (бывшая "Нур Отан"). Несколько больший интерес представляет рекордно низкая явка – меньше 53%.
Политические реалии сегодняшнего Казахстана таковы, что население не особенно доверяет партиям (об этом, в частности, говорит казахстанский политолог Данияр Ашимбаев) и вообще не слишком интересуется происходящим вокруг парламента.
Казахстанский мажилис в масштабах государства не является центром силы и не оказывает определяющего влияния на его политику. "Суть этих выборов не столько в том, что они должны что-то поменять, сколько в том, что они являются иллюстрацией тех политических процессов, которые идут в Казахстане уже больше года", - считает эксперт по проблемам Средней Азии Григорий Михайлов. В интервью "Украина.ру" он заявил, что прошедшие выборы в первую очередь могут стать важным элементом перенастройки политической системы Казахстана, начавшейся после событий января 2022 года.
Напомним, в начале прошлого года крупнейшие казахстанские города оказались охвачены массовыми беспорядками, начавшимися после повышения цен на сжиженный газ. Произошедшее привело к многочисленным человеческим жертвам, число погибших перевалило за две сотни. Власти быстро утратили контроль над ситуацией и смогли его вернуть лишь после вмешательства сил реагирования ОДКБ.
Михайлов охарактеризовал январские события как перешедший в открытую фазу конфликт между семейством Нурсултана Назарбаева и командой нового президента Касым-Жомарта Токаева, в котором окружение "елбасы" потерпело поражение. Весь последний год, вплоть до нынешних выборов, в Казахстане шли процессы, связанные с постепенным снижением влияния клана Назарбаева и прихода к управлению тех людей, которые были верны Токаеву, отметил эксперт.
Митинг в День независимости Казахстана в Алма-Ате
15 марта, 13:31
"Соросята" + нацисты = анти-Россия. Как пытаются раскачать КазахстанСредняя и Центральная Азия, главным образом Казахстан и Киргизия, могут стать частью нового пояса нестабильности вокруг России. Антироссийскую тему в отношении этих стран активно прокачивают и на Украине, где проходят военную обкатку боевики из этих стран
"Достаточно серьёзно пришлось менять состав силовых структур и спецслужб, да и вообще крупные перемены произошли везде, в том числе, и в партийной, и в парламентской жизни", - сообщил Михайлов.
Среди текущих новшеств также можно отметить то, что Токаев дистанцировался от правящей партии, в то время как Назарбаев всегда связывал себя с ней. Однако, по мнению, политолога, этот момент не является определяющим.
"Абсолютно не важно, есть ли президент в партии. Куда важнее, контролирует ли администрация президента партийные объединения, их состав, программы, действия и даже их конфликты между собой, или не контролирует. В Казахстане контроль АП достаточно серьёзен. Сейчас нужно решать вопросы, связанные с повышением цен, а также с ростом напряжения и конфликтности, и при этом нужно, чтобы система госуправления была управляемой и хотя бы относительно эффективной. Для этого требовалось провести некоторую ротацию элит. В парламент чаще всего попадают представители элитных финансово-промышленных групп, и изменения в его составе обычно просто отражают некоторые изменения в балансе сил в самом государстве", - отметил Михайлов.
Стоит отметить, что политические трансформации внутри казахстанского общества, особенно в последний год, сопровождались ощутимым ростом русофобии. Интернет заполняют кадры видеороликов, на которых местные нацисты заставляют русских жителей Казахстана говорить на казахском языке и за что-то извиняться, а также подвергают их другим нападкам и унижениям. Эксперт считает, что настроения внутри Казахстана напрямую связаны с происходящим в зоне СВО. Дело не столько в каком-то принципиально антироссийском настрое казахов, сколько в том, в их среде растут сомнения в силе России, отметил политолог.
Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 09:59
На выборах в парламент Казахстана за пять часов проголосовала треть избирателейЯвка на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) к 12:00 (09:00 мск) составила 30,65%. Эти цифры на брифинге назвала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина
"С кем бы Россия ни конфликтовала, хоть с Северным полюсом, важен результат: Азия ценит результат и силу – ещё по заветам Чингисхана, совершенно не обращая внимания на вопросы гуманности", - подчеркнул Михайлов.
Он считает, что для укрепления своих позиций в Средней Азии и Казахстане Россия должна одержать убедительную победу и закончить СВО на своих условиях.
"В этом случае и Казахстан, и страны Средней Азии достаточно быстро начнут улыбаться в сторону Москвы. Но для начала нужно добиться результата", - подытожил Григорий Михайлов.
Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшие выборы стали продолжением происходящих в стране масштабных политических перемен. В обозримом будущем характер этих перемен должен стать более понятным.
 
ЭксклюзивРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаеввыборыпарламентские выборыНурсултан Назарбаев
 
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