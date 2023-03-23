Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков" - 23.03.2023 Украина.ру
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Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков"
Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков" - 23.03.2023 Украина.ру
Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков"
Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине. Об этом 22 марта заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN
2023-03-23T08:08
2023-03-23T08:34
северный поток
журналист
джо байден
новости
газопровод
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"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки" - ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией", — считает он.При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу.В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом.Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
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северный поток, журналист, джо байден, новости, газопровод
Северный поток, журналист, Джо Байден, Новости, газопровод

Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

08:08 23.03.2023 (обновлено: 08:34 23.03.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине. Об этом 22 марта заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN
"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки" - ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией", — считает он.
При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.

"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — сказал он.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу.
В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом.
Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
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Вчера, 07:28
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках"Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках". Об этом 22 марта сообщил в материале на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник
 
Северный потокжурналистДжо БайденНовостигазопровод
 
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