Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

Херш объяснил, зачем Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине. Об этом 22 марта заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN

2023-03-23T08:08

2023-03-23T08:08

2023-03-23T08:34

северный поток

журналист

джо байден

новости

газопровод

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042531641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34cca32ca6ba7c8866f5be5f873bac6b.jpg

"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки" - ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией", — считает он.При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу.В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом.Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.

