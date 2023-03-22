https://ukraina.ru/20230322/1044638343.html
Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео
Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 22.03.2023
2023-03-22T15:08
2023-03-22T15:08
2023-03-22T15:08
ростислав ищенко
россия
украина
сво
бпла
рубль
юань
альянс
индия
сша
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Торговля с Китаем: почему расчёт происходит в юанях, а не в рублях? 06:30 – Формализация альянса: что мешает РФ объявить военный блок с КНР? 18:48 - Что Россия попросит взамен сбитого БПЛА США над Чёрным морем? 22:13 – Контрнаступление ВСУ на Приазовье: возможно ли применение Россией ядерного оружия? 28:58 – О Ельцин Центре и его необходимости; 38:00 - Внешний долг США: когда этот пузырь лопнет? 42:48 - О вероятности исчезновения украинского народа и исторических примерах; 44:52 - Украина сейчас – это Хазария в древности?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044638183_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bdc52fb786742933bbb5d90cc098f4d.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, россия, украина, сво, бпла, рубль, юань, альянс, индия, сша, европа, видео
Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, БПЛА, рубль, юань, альянс, Индия, США, Европа
Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру
ответил на вопросы зрителей:
00:46 – Торговля с Китаем: почему расчёт происходит в юанях, а не в рублях?
06:30 – Формализация альянса: что мешает РФ объявить военный блок с КНР?
18:48 - Что Россия попросит взамен сбитого БПЛА США над Чёрным морем?
22:13 – Контрнаступление ВСУ на Приазовье: возможно ли применение Россией ядерного оружия?
28:58 – О Ельцин Центре и его необходимости;
38:00 - Внешний долг США: когда этот пузырь лопнет?
42:48 - О вероятности исчезновения украинского народа и исторических примерах;
44:52 - Украина сейчас – это Хазария в древности?