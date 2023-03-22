https://ukraina.ru/20230322/1044638343.html

Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео

Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео - 22.03.2023 Украина.ру

Ищенко о военном блоке РФ и КНР, торговле в юанях и войне с Европой. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 22.03.2023

2023-03-22T15:08

2023-03-22T15:08

2023-03-22T15:08

ростислав ищенко

россия

украина

сво

бпла

рубль

юань

альянс

индия

сша

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Торговля с Китаем: почему расчёт происходит в юанях, а не в рублях? 06:30 – Формализация альянса: что мешает РФ объявить военный блок с КНР? 18:48 - Что Россия попросит взамен сбитого БПЛА США над Чёрным морем? 22:13 – Контрнаступление ВСУ на Приазовье: возможно ли применение Россией ядерного оружия? 28:58 – О Ельцин Центре и его необходимости; 38:00 - Внешний долг США: когда этот пузырь лопнет? 42:48 - О вероятности исчезновения украинского народа и исторических примерах; 44:52 - Украина сейчас – это Хазария в древности?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, россия, украина, сво, бпла, рубль, юань, альянс, индия, сша, европа, видео