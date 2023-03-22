Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу - 22.03.2023 Украина.ру
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Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу
Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу - 22.03.2023 Украина.ру
Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу
Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками. Об этом 22 марта заявил на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
2023-03-22T15:10
2023-03-22T15:10
беспилотники
военнослужащие
сергей шойгу
новости
крым
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"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - сказал он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани.Военный эксперт Алексей Анпилогов ранее в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине.Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотники, военнослужащие, сергей шойгу, новости, крым
беспилотники, Военнослужащие, Сергей Шойгу, Новости, Крым

Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу

15:10 22.03.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками. Об этом 22 марта заявил на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - сказал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя.
По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани.
Военный эксперт Алексей Анпилогов ранее в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине.
Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 09:01
Сбитые над Джанкоем беспилотники целились в гражданские объекты - советник главы КрымаВсе сбитые над Джанкоем беспилотники целились в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. Об этом сообщил 21 марта советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале
 
беспилотникиВоеннослужащиеСергей ШойгуНовостиКрым
 
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