https://ukraina.ru/20230322/1044637918.html

Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу

Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу - 22.03.2023 Украина.ру

Морские беспилотники в Севастополе сбили девушки - Шойгу

Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками. Об этом 22 марта заявил на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу

2023-03-22T15:10

2023-03-22T15:10

2023-03-22T15:10

беспилотники

военнослужащие

сергей шойгу

новости

крым

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"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - сказал он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани.Военный эксперт Алексей Анпилогов ранее в интервью изданию Украина.ру заявлял, что в ответ на обстрелы и теракты в РФ Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений на Украине.Но "удар по центру принятия решений – это обоюдоострое оружие в политическом плане", он должен нести четкий сигнал и быть осуществлен с максимальной эффективностью, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20230321/1044568004.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, военнослужащие, сергей шойгу, новости, крым