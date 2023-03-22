Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай - 22.03.2023 Украина.ру
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Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай
Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай - 22.03.2023 Украина.ру
Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 марта в общении с журналистами не подтвердил данные агентства Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с Владимиром Путиным не выразил желания нарастить поставки газа из России
2023-03-22T14:03
2023-03-22T14:03
сила сибири
си цзиньпин
новости
песков
газ
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"Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения. Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, "Газпром" побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай", — сказал Песков.На днях российская компания сообщила, что заявка Пекина на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" "существенно превысила суточные контрактные обязательства", не уточнив объем поставок.По словам представителя Кремля, Си Цзиньпин и Путин активно обсуждали и строительство "Силы Сибири-2", совместные планы касаются "дальнейшего расширения сотрудничества в этой области".Bloomberg ранее сообщил, что Си Цзиньпин не дал ни "явного согласия", ни "даже намека" на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода "Сила Сибири-2" между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Агентство со ссылкой на аналитиков писало, что, хотя трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си Цзиньпина сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок.Путин накануне заявил, что Москва и Пекин согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода. По словам вице-премьера Александра Новака, президент России и председатель КНР поручили в кратчайшие сроки подготовить к подписанию документы по строительству "Силы Сибири-2".Проектирование "Силы Сибири-2" началось в сентябре 2020 года. Газопровод проложат через Монголию. Предполагается, что через него Россия будет поставлять с месторождений Сибири в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. должны пройти по территории России. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прошлым летом говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. Новак осенью предположил, что "Сила Сибири-2" в будущем сможет заменить "Северный поток-2".
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сила сибири, си цзиньпин, новости, песков, газ
Сила Сибири, Си Цзиньпин, Новости, Песков, газ

Песков назвал вбросом статью Bloomberg о поставках газа в Китай

14:03 22.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 марта в общении с журналистами не подтвердил данные агентства Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с Владимиром Путиным не выразил желания нарастить поставки газа из России
"Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения. Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, "Газпром" побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай", — сказал Песков.
На днях российская компания сообщила, что заявка Пекина на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" "существенно превысила суточные контрактные обязательства", не уточнив объем поставок.
По словам представителя Кремля, Си Цзиньпин и Путин активно обсуждали и строительство "Силы Сибири-2", совместные планы касаются "дальнейшего расширения сотрудничества в этой области".

Bloomberg ранее сообщил, что Си Цзиньпин не дал ни "явного согласия", ни "даже намека" на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода "Сила Сибири-2" между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.
Агентство со ссылкой на аналитиков писало, что, хотя трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си Цзиньпина сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок.

Путин накануне заявил, что Москва и Пекин согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода. По словам вице-премьера Александра Новака, президент России и председатель КНР поручили в кратчайшие сроки подготовить к подписанию документы по строительству "Силы Сибири-2".

Проектирование "Силы Сибири-2" началось в сентябре 2020 года. Газопровод проложат через Монголию. Предполагается, что через него Россия будет поставлять с месторождений Сибири в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. должны пройти по территории России.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прошлым летом говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. Новак осенью предположил, что "Сила Сибири-2" в будущем сможет заменить "Северный поток-2".
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