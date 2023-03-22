Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия - 22.03.2023 Украина.ру
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Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия
Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия - 22.03.2023 Украина.ру
Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия
Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
2023-03-22T13:04
2023-03-22T14:05
эксклюзив
уран
снаряды
украина
всу
сша
британия
россия
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Почему обедненный уранО планах снабдить украинскую армию бронебойными снарядами на основе обедненного урана сообщила 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.Впервые начинять снаряды обедненным ураном придумали в Третьем рейхе, где таким образом решили компенсировать недостаток вольфрама, который использовался для производства бронебойных сердечников пуль и снарядов.Обедненный уран обладает очень высокой плотностью, на 67% больше чем у свинца. Снаряд с этим химическим элементом имеет меньший по диаметру бронебойный сердечник, благодаря чему уменьшается аэродинамическое сопротивление и такой снаряд проходит на большую глубину преграды.Для стран с развитой атомной промышленностью этот материал доступен, производство снарядов с ним может быть даже более выгодным по себестоимости в сравнении с аналогами.Дебют в ИракеШирокое производство и применение такого вооружения наладили Соединенные Штаты, впервые задействовав его в 1991 году в войне в Персидском заливе.В ту кампанию США израсходовали приблизительно 14 тыс. крупнокалиберных танковых снарядов с обедненным ураном. Всего, согласно открытым источникам, по разным оценкам, тогда было задействовано от 275 до 300 тонн обедненного урана.Все последующие военные конфликты с участием США также не обходились без применения американской армией аналогичных боеприпасов, речь шла как об артиллерийских, так и о танковых снарядах.Также такие боеприпасы использовал штурмовик А-10 «Тандерболт», на котором установлена авиапушка под снаряды с сердечником из обедненного урана.Балканский синдромПосле Ирака боеприпасы с обедненным ураном использовались американцами и в Югославии.Согласно западным СМИ, за эту кампанию армия США израсходовала более 40 тыс. подобных снарядов. Задействование таких боеприпасов в Европе прошло для Вашингтона не столь гладко. Разразился скандал из-за вредного воздействия этого оружия.Жалобы на здоровье поступали как со стороны гражданских лиц, так и со стороны военнослужащих натовской коалиции. Например, в прессе приводились данные о росте заболеваемости онкологическими заболеваниями среди участников бомбардировок, это явление с подачи журналистов получило название «балканский синдром».Известно, что спустя два года после бомбардировок Югославии было зафиксировано 18 смертей от онкологических заболеваний среди военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.Вред для здоровья?Общепринятых научных данных на предмет воздействия снарядов с обедненным ураном на экосистему и здоровье человека нет. Свидетельств о пагубном влиянии этого соединения предостаточно, однако власти западных стран отвергают все подобные обвинения.Официально боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием, их применение не запрещено и никак не регулируется с точки зрения международных конвенций.Известно, что после войны в Югославии, в рамках программы ООН по окружающей среде было проведено расследование, которое не подтвердило факты негативного воздействия обедненного урана на природу, население и военнослужащих.Несмотря на это, говорить о полном отсутствии негативных последствий от таких снарядов не приходится.Речь идет о вредоносной пыли, которая образуется от разрушений, причиняемых подобными боеприпасами. Потоки альфа-излучения, выделяемые частицами такой пыли, оседающими в легких человека, с большой степенью вероятности способны приводить к образованию злокачественных опухолей.Исследования ЯблоковаВ конце 1990-х годов этой проблемой занимался академик РАН Алексей Яблоков. По его данным, натовские бронебойные снаряды с обедненным ураном при взрыве выделяют в атмосферу химическое вещество, которое распространяется на десятки километров.Российский ученый утверждал, что воздействие обедненного урана негативно проявилось в том же Ираке, где в районах применения этих снарядов в 3—4 раза подскочило число преждевременных родов и врожденных дефектов новорожденных, а также раковых заболеваний.Яблоков также привел данные, согласно которым в более, чем 60% семей американских военных, причастных к применению снарядов с обедненным ураном, рождались дети с врожденными нарушениями.Тем не менее все соответствующие иски от бывших военнослужащих были отклонены судебными органами США, которые сослались на недоказанность вреда обедненного урана при боевом применении.К похожему выводу ранее пришла Всемирная организация здравоохранения, которая утверждает, что риск онкологии при применении в снарядах обедненного урана увеличивается лишь на 2%.Реакция РоссииЕсли Великобритания поставит снаряды с обедненным ураном Украине, РФ будет вынуждена реагировать, заявил российских президент Владимир Путин.На негативные последствия применения таких боеприпасов обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, этим решением Запад преодолевает еще одну ступеньку в эскалации конфликта.«Если это правда, значит они (власти Британии. — Ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности», — прокомментировал происходящее глава МИД РФ Сергей Лавров.Чем ответит РоссияБоеприпасы с обедненным ураном есть на вооружении не только стран НАТО, но также и у России.Согласно информации из открытых источников, российская армия располагает новейшим типом боеприпаса 3БМ60 «Свинец-2», сердечник которого выполнен из так называемого Материала-Б, так в армейских кругах называют сплав обедненного урана с вольфрамом.Такой снаряд способен пробить 800—830 мм броню на дистанции в 2 км. Для сравнения, разработанный в конце 1991 году «Свинец-1» на основе сердечника из карбида вольфрама пробивает броню в 700—740 мм на таком же расстоянии.Под такое вооружение, в частности, адаптирован российский модернизированный танк Т-80БВМ.Теоретически, именно «Свинец-2» может стать настоящим убийцей новейших западных танков, которые будут поставлять Украине. Такой боеприпас сможет пробивать лобовую броню танка — самую труднодоступную для снарядов.Вопрос лишь в том, готова ли Москва задействовать свои снаряды с обедненным ураном на Украине?
https://ukraina.ru/20230322/1044601850.html
https://ukraina.ru/20220613/1034108217.html
https://ukraina.ru/20230322/1044612715.html
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, уран, снаряды, украина, всу, сша, британия, россия
Эксклюзив, уран, снаряды, Украина, ВСУ, США, Британия, Россия

Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия

13:04 22.03.2023 (обновлено: 14:05 22.03.2023)
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Павел Котов
Автор
Все материалы
Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
Почему обедненный уран
О планах снабдить украинскую армию бронебойными снарядами на основе обедненного урана сообщила 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

«Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине, мы будем также поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — приводится ее заявление на сайте британского парламента.

Впервые начинять снаряды обедненным ураном придумали в Третьем рейхе, где таким образом решили компенсировать недостаток вольфрама, который использовался для производства бронебойных сердечников пуль и снарядов.
Обедненный уран обладает очень высокой плотностью, на 67% больше чем у свинца. Снаряд с этим химическим элементом имеет меньший по диаметру бронебойный сердечник, благодаря чему уменьшается аэродинамическое сопротивление и такой снаряд проходит на большую глубину преграды.
Для стран с развитой атомной промышленностью этот материал доступен, производство снарядов с ним может быть даже более выгодным по себестоимости в сравнении с аналогами.
Дебют в Ираке
Широкое производство и применение такого вооружения наладили Соединенные Штаты, впервые задействовав его в 1991 году в войне в Персидском заливе.
В ту кампанию США израсходовали приблизительно 14 тыс. крупнокалиберных танковых снарядов с обедненным ураном. Всего, согласно открытым источникам, по разным оценкам, тогда было задействовано от 275 до 300 тонн обедненного урана.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 06:30
Кормушка Байдена. Александр Домрин рассказал, как США наживаются на УкраинеВоенное вторжение США в Ирак напрямую перекликается с событиями на Украине. Запад наживается на военных конфликтах и подрывает экономику России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру американист, доктор юридических наук Александр Домрин
Все последующие военные конфликты с участием США также не обходились без применения американской армией аналогичных боеприпасов, речь шла как об артиллерийских, так и о танковых снарядах.
Также такие боеприпасы использовал штурмовик А-10 «Тандерболт», на котором установлена авиапушка под снаряды с сердечником из обедненного урана.
Балканский синдром
После Ирака боеприпасы с обедненным ураном использовались американцами и в Югославии.
Согласно западным СМИ, за эту кампанию армия США израсходовала более 40 тыс. подобных снарядов. Задействование таких боеприпасов в Европе прошло для Вашингтона не столь гладко. Разразился скандал из-за вредного воздействия этого оружия.
Жалобы на здоровье поступали как со стороны гражданских лиц, так и со стороны военнослужащих натовской коалиции. Например, в прессе приводились данные о росте заболеваемости онкологическими заболеваниями среди участников бомбардировок, это явление с подачи журналистов получило название «балканский синдром».
Известно, что спустя два года после бомбардировок Югославии было зафиксировано 18 смертей от онкологических заболеваний среди военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.
Вред для здоровья?
Общепринятых научных данных на предмет воздействия снарядов с обедненным ураном на экосистему и здоровье человека нет. Свидетельств о пагубном влиянии этого соединения предостаточно, однако власти западных стран отвергают все подобные обвинения.
Официально боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием, их применение не запрещено и никак не регулируется с точки зрения международных конвенций.
Косово KFOR - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня 2022, 06:08
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Известно, что после войны в Югославии, в рамках программы ООН по окружающей среде было проведено расследование, которое не подтвердило факты негативного воздействия обедненного урана на природу, население и военнослужащих.
Несмотря на это, говорить о полном отсутствии негативных последствий от таких снарядов не приходится.
Речь идет о вредоносной пыли, которая образуется от разрушений, причиняемых подобными боеприпасами. Потоки альфа-излучения, выделяемые частицами такой пыли, оседающими в легких человека, с большой степенью вероятности способны приводить к образованию злокачественных опухолей.
Исследования Яблокова
В конце 1990-х годов этой проблемой занимался академик РАН Алексей Яблоков. По его данным, натовские бронебойные снаряды с обедненным ураном при взрыве выделяют в атмосферу химическое вещество, которое распространяется на десятки километров.
Российский ученый утверждал, что воздействие обедненного урана негативно проявилось в том же Ираке, где в районах применения этих снарядов в 3—4 раза подскочило число преждевременных родов и врожденных дефектов новорожденных, а также раковых заболеваний.
Яблоков также привел данные, согласно которым в более, чем 60% семей американских военных, причастных к применению снарядов с обедненным ураном, рождались дети с врожденными нарушениями.
Тем не менее все соответствующие иски от бывших военнослужащих были отклонены судебными органами США, которые сослались на недоказанность вреда обедненного урана при боевом применении.
К похожему выводу ранее пришла Всемирная организация здравоохранения, которая утверждает, что риск онкологии при применении в снарядах обедненного урана увеличивается лишь на 2%.
Реакция России
Если Великобритания поставит снаряды с обедненным ураном Украине, РФ будет вынуждена реагировать, заявил российских президент Владимир Путин.
На негативные последствия применения таких боеприпасов обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу.

«И тогда (в Югославии. — Ред.) …были последствия для тех, кто применял эти боеприпасы, были серьезные заболевания. Но как всегда их мало интересовало, как эти боеприпасы повлияли на тех, против кого они их применяли. И как-то это все тихо успокоилось и заглохло. Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, что вообще мы можем ответить», — заявил он.

По его словам, этим решением Запад преодолевает еще одну ступеньку в эскалации конфликта.
«Если это правда, значит они (власти Британии. — Ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности», — прокомментировал происходящее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Чем ответит Россия
Боеприпасы с обедненным ураном есть на вооружении не только стран НАТО, но также и у России.
Согласно информации из открытых источников, российская армия располагает новейшим типом боеприпаса 3БМ60 «Свинец-2», сердечник которого выполнен из так называемого Материала-Б, так в армейских кругах называют сплав обедненного урана с вольфрамом.
Такой снаряд способен пробить 800—830 мм броню на дистанции в 2 км. Для сравнения, разработанный в конце 1991 году «Свинец-1» на основе сердечника из карбида вольфрама пробивает броню в 700—740 мм на таком же расстоянии.
Под такое вооружение, в частности, адаптирован российский модернизированный танк Т-80БВМ.
Теоретически, именно «Свинец-2» может стать настоящим убийцей новейших западных танков, которые будут поставлять Украине. Такой боеприпас сможет пробивать лобовую броню танка — самую труднодоступную для снарядов.
Вопрос лишь в том, готова ли Москва задействовать свои снаряды с обедненным ураном на Украине?
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