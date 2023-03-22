Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит Россия
13:04 22.03.2023 (обновлено: 14:05 22.03.2023)
Британия анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
Почему обедненный уран
О планах снабдить украинскую армию бронебойными снарядами на основе обедненного урана сообщила 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.
«Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине, мы будем также поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — приводится ее заявление на сайте британского парламента.
Впервые начинять снаряды обедненным ураном придумали в Третьем рейхе, где таким образом решили компенсировать недостаток вольфрама, который использовался для производства бронебойных сердечников пуль и снарядов.
Обедненный уран обладает очень высокой плотностью, на 67% больше чем у свинца. Снаряд с этим химическим элементом имеет меньший по диаметру бронебойный сердечник, благодаря чему уменьшается аэродинамическое сопротивление и такой снаряд проходит на большую глубину преграды.
Для стран с развитой атомной промышленностью этот материал доступен, производство снарядов с ним может быть даже более выгодным по себестоимости в сравнении с аналогами.
Дебют в Ираке
Широкое производство и применение такого вооружения наладили Соединенные Штаты, впервые задействовав его в 1991 году в войне в Персидском заливе.
В ту кампанию США израсходовали приблизительно 14 тыс. крупнокалиберных танковых снарядов с обедненным ураном. Всего, согласно открытым источникам, по разным оценкам, тогда было задействовано от 275 до 300 тонн обедненного урана.
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Все последующие военные конфликты с участием США также не обходились без применения американской армией аналогичных боеприпасов, речь шла как об артиллерийских, так и о танковых снарядах.
Также такие боеприпасы использовал штурмовик А-10 «Тандерболт», на котором установлена авиапушка под снаряды с сердечником из обедненного урана.
Балканский синдром
После Ирака боеприпасы с обедненным ураном использовались американцами и в Югославии.
Согласно западным СМИ, за эту кампанию армия США израсходовала более 40 тыс. подобных снарядов. Задействование таких боеприпасов в Европе прошло для Вашингтона не столь гладко. Разразился скандал из-за вредного воздействия этого оружия.
Жалобы на здоровье поступали как со стороны гражданских лиц, так и со стороны военнослужащих натовской коалиции. Например, в прессе приводились данные о росте заболеваемости онкологическими заболеваниями среди участников бомбардировок, это явление с подачи журналистов получило название «балканский синдром».
Известно, что спустя два года после бомбардировок Югославии было зафиксировано 18 смертей от онкологических заболеваний среди военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.
Вред для здоровья?
Общепринятых научных данных на предмет воздействия снарядов с обедненным ураном на экосистему и здоровье человека нет. Свидетельств о пагубном влиянии этого соединения предостаточно, однако власти западных стран отвергают все подобные обвинения.
Официально боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием, их применение не запрещено и никак не регулируется с точки зрения международных конвенций.
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Известно, что после войны в Югославии, в рамках программы ООН по окружающей среде было проведено расследование, которое не подтвердило факты негативного воздействия обедненного урана на природу, население и военнослужащих.
Несмотря на это, говорить о полном отсутствии негативных последствий от таких снарядов не приходится.
Речь идет о вредоносной пыли, которая образуется от разрушений, причиняемых подобными боеприпасами. Потоки альфа-излучения, выделяемые частицами такой пыли, оседающими в легких человека, с большой степенью вероятности способны приводить к образованию злокачественных опухолей.
Исследования Яблокова
В конце 1990-х годов этой проблемой занимался академик РАН Алексей Яблоков. По его данным, натовские бронебойные снаряды с обедненным ураном при взрыве выделяют в атмосферу химическое вещество, которое распространяется на десятки километров.
Российский ученый утверждал, что воздействие обедненного урана негативно проявилось в том же Ираке, где в районах применения этих снарядов в 3—4 раза подскочило число преждевременных родов и врожденных дефектов новорожденных, а также раковых заболеваний.
Яблоков также привел данные, согласно которым в более, чем 60% семей американских военных, причастных к применению снарядов с обедненным ураном, рождались дети с врожденными нарушениями.
Тем не менее все соответствующие иски от бывших военнослужащих были отклонены судебными органами США, которые сослались на недоказанность вреда обедненного урана при боевом применении.
К похожему выводу ранее пришла Всемирная организация здравоохранения, которая утверждает, что риск онкологии при применении в снарядах обедненного урана увеличивается лишь на 2%.
Реакция России
Если Великобритания поставит снаряды с обедненным ураном Украине, РФ будет вынуждена реагировать, заявил российских президент Владимир Путин.
На негативные последствия применения таких боеприпасов обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу.
«И тогда (в Югославии. — Ред.) …были последствия для тех, кто применял эти боеприпасы, были серьезные заболевания. Но как всегда их мало интересовало, как эти боеприпасы повлияли на тех, против кого они их применяли. И как-то это все тихо успокоилось и заглохло. Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, что вообще мы можем ответить», — заявил он.
По его словам, этим решением Запад преодолевает еще одну ступеньку в эскалации конфликта.
«Если это правда, значит они (власти Британии. — Ред.) готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности», — прокомментировал происходящее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Чем ответит Россия
Боеприпасы с обедненным ураном есть на вооружении не только стран НАТО, но также и у России.
Согласно информации из открытых источников, российская армия располагает новейшим типом боеприпаса 3БМ60 «Свинец-2», сердечник которого выполнен из так называемого Материала-Б, так в армейских кругах называют сплав обедненного урана с вольфрамом.
Такой снаряд способен пробить 800—830 мм броню на дистанции в 2 км. Для сравнения, разработанный в конце 1991 году «Свинец-1» на основе сердечника из карбида вольфрама пробивает броню в 700—740 мм на таком же расстоянии.
Под такое вооружение, в частности, адаптирован российский модернизированный танк Т-80БВМ.
Теоретически, именно «Свинец-2» может стать настоящим убийцей новейших западных танков, которые будут поставлять Украине. Такой боеприпас сможет пробивать лобовую броню танка — самую труднодоступную для снарядов.
Вопрос лишь в том, готова ли Москва задействовать свои снаряды с обедненным ураном на Украине?
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