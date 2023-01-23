https://ukraina.ru/20230123/1042856527.html

Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель

Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель - 23.01.2023 Украина.ру

Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель

Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарования. Таким мнением поделился на днях обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень

2023-01-23T07:24

2023-01-23T07:24

2023-01-23T07:24

обозреватели

польша

помощь

украина

новости

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"Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <...> больше разочарований, чем пользы", — написал обозреватель.Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта. Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отметил, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. По его словам, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.

https://ukraina.ru/20230110/1042511610.html

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обозреватели, польша, помощь, украина, новости