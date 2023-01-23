Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель - 23.01.2023 Украина.ру
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Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель
Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель - 23.01.2023 Украина.ру
Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель
Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарования. Таким мнением поделился на днях обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень
2023-01-23T07:24
2023-01-23T07:24
обозреватели
польша
помощь
украина
новости
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"Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести &lt;...&gt; больше разочарований, чем пользы", — написал обозреватель.Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта. Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отметил, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. По его словам, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.
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обозреватели, польша, помощь, украина, новости
обозреватели, Польша, помощь, Украина, Новости

Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель

07:24 23.01.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : president.gov.ua
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Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после конфликта принесут только разочарования. Таким мнением поделился на днях обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень
"Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <...> больше разочарований, чем пользы", — написал обозреватель.
Он также отметил, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего страна станет очагом конфликта.
Белень добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией.
Говоря об отношениях Украины и ее "покровителей", автор отметил, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов. По его словам, есть серьезные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет ее на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля".
Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на получение от западных партнеров 17 миллиардов долларов на эти цели.
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