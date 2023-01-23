Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков - 23.01.2023 Украина.ру
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Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков - 23.01.2023 Украина.ру
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD
2023-01-23T07:11
2023-01-23T07:11
танки
владимир зеленский
россия
поставки
новости
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"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему", — объяснил он.По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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танки, владимир зеленский, россия, поставки, новости
танки, Владимир Зеленский, Россия, поставки, Новости

Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков

07:11 23.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD
"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему", — объяснил он.
По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Зеленский СНБО
Вчера, 11:50
"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки ЗеленскогоЛидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо 21 января в Twitter назвал позорным фарсом ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия
 
танкиВладимир ЗеленскийРоссияпоставкиНовости
 
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