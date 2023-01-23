https://ukraina.ru/20230123/1042856400.html
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков - 23.01.2023 Украина.ру
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD
2023-01-23T07:11
2023-01-23T07:11
2023-01-23T07:11
танки
владимир зеленский
россия
поставки
новости
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"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему", — объяснил он.По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ukraina.ru/20230122/1042846362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, владимир зеленский, россия, поставки, новости
танки, Владимир Зеленский, Россия, поставки, Новости
Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD
"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему", — объяснил он.
По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.