https://ukraina.ru/20230122/1042844136.html

Сватовское направление, спор о Leopard 2, истребители. Главное на Украине на утро 22 января

Сватовское направление, спор о Leopard 2, истребители. Главное на Украине на утро 22 января - 22.01.2023 Украина.ру

Сватовское направление, спор о Leopard 2, истребители. Главное на Украине на утро 22 января

Украина стягивает западную бронетехнику на Сватовское направление. В США заявили, что не давят на Германию в вопросе танков для Украины. В Офисе президента Украины рассказали о том, что будут требовать на следующей встрече в Рамштайне

2023-01-22T10:11

2023-01-22T10:11

2023-01-22T10:11

хроники

эксклюзив

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О том, что Вооружённые силы Украины стягивают бронетехнику западного образца из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА "Новости" военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск (Харьковская область. — Ред.). Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово", – рассказал собеседник агентства.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. ВСУ регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данных участках.При этом ранее ряд источников сообщил о том, что в Харькове скапливаются и иностранная военная техника, и западные наёмники.Кроме того, 29 декабря военкор Евгений Лисицын сообщил об интенсификации боёв на Сватовском направлении."На Сватовском направлении повысилась боевая интенсивность артиллерии ВСУ, отмечается увеличение количества расчетов БПЛА и ДРГ, ведущих разведку позиций ВС РФ", - рассказал тогда он.По его словам, командование украинских военных с целью восполнения потерь осуществило переброску личного состава из пунктов размещения резерва — населённых пунктов Красный Лиман, Дробышево, Диброво в район населённых пунктов Площанка, Невское Торское и Терны.Лисицын также сообщил, что украинские военные численностью 1,5 тыс. человек, треть из которых, по данным Лисицына, была иностранными наёмниками, при поддержке артиллерии и авиации предпринимала тщетные попытки прорвать оборону в Кременной с запада в районе Торского и с юга в районе населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино.Спор о танкахКоординатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби заявил, что США не давят на Германию в вопросе предоставления танков Украине."Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии. Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются прекрасными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии", - заявил Кирби.При этом он отметил, что Германия является "одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения финансовой помощи", что "высоко ценят" союзники.Он добавил, что ВСУ "имеют реальную потребность" в танках."Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в её защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей Вооружённых сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут в Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы имеют реальную потребность в дополнительных танках", - отметил Кирби.Тем временем в Германии выяснили, что в стране почти год не проводили инвентаризацию танков Leopard 1 и Leopard 2.Как сообщило издание Business Insider, в Минобороны Германии умышленно не спешили проводить инвентаризацию танков из соображений, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной Украине.На проблему обратили внимание после того, как о необходимости инвентаризации объявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что уже дал соответствующее распоряжение.После этого в обсуждениях в СМИ зазвучало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, спустя почти год после начала спецоперации, и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков.Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в министерстве обороны Германии, что предыдущий министр Кристине Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся в Бундесвере Leopard 1 и Leopard 2. Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их Украине.Само издание уже направило запрос Ламбрехт с просьбой о комментарии, однако не получило ответа.При этом другое издание — Der Spiegel –сообщило, что Германия уже готова передать Украине 19 танков Leopard 2A5. Эта модель используется только для учений в качестве имитации танков противника. По информации журнала, Германия готова отказаться от этих моделей в первую очередь.Как сообщил Der Spiegel, немецкое оборонное ведомство ещё весной 2022 года составило список всех имеющихся у немецкой армии танков Leopard 2, часть из которых можно передать без снижения обороноспособности Германии. Всего в списке 312 различных танков. 99 из них в мае находились на ремонтно-профилактических работах, один был списан. Поэтому сейчас у Бундесвера 212 функционирующих танков моделей 2A5, 2A6, 2A7 и современного 2A7V. Последних 53.Из них Украине готовы передать только танки старой модели. Танки Leopard 2А5 "в настоящее время используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии", указал журнал.Примечательно, что информация Der Spiegel противоречит информации Business Insider. Ведь, согласно публикации немецкого журнала, при министре обороны Ламбрехт всё же проводилась инвентаризация немецких танков.Самолёты для УкраиныВ Офисе президента Украины выразили надежду, что на следующем "Рамштайне" участники Контактной группы рассмотрят передачу Украине самолётов. Соответствующее заявление заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.Он заявил, что убеждён: в ближайшее время Украина получит от союзников необходимую бронетехнику и авиацию. Следующий "Рамштайн" он назвал "авиационным"."По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн", который уже состоялся, создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". А вот следующий уже будет "авиационным", - заявил Сибига.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал участников восьмого саммита на базе в Рамштайне на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.

https://ukraina.ru/20230121/1042840091.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив