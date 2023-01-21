Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
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Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
Соединённые Штаты Америки дали Украине совет по поводу Артёмовска. Украину готовят к наступлению на сухопутный коридор в Крым, сообщили СМИ
2023-01-21T10:09
2023-01-21T10:09
хроники
эксклюзив
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США порекомендовали Украине вывести войска из Артёмовска в ДНР, сообщило агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.По данным источника, усиленное внимание Украины к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных."США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование &lt;...&gt; хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге", — сообщило агентство.Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Украине нужно рассмотреть возможность "обмена" Артёмовска на подготовку. По его мнению, у Вооружённых сил Украины может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.Ранее, 20 января, издание Der Spiegel со сообщила, что Федеральная служба разведки Германии (BND) встревожена высокими потерями ВСУ в боях под Артёмовском.В BND отметили, что освобождение Артёмовска позволит российской армии продвинуться вглубь Украины.По информации газеты, на этой неделе представители ведомства на секретном совещании в Бундестаге проинформировали немецких политиков, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях трёхзначное число солдат. Источник Der Spiegel отметил, что армия РФ в боях под Артёмовском действует "с беспощадной жестокостью" и продвигается вперёд.За несколько дней до этого — 11 января — издание The Wall Street Journal процитировало одного из украинских командующих, который заявил, что если в Артёмовске для ВСУ сохранится существующий уровень потерь, личный состав украинских вооружённых сил может покинуть позиции."Это не я, это царь Леонид (царь Спарты, возглавлял отряд из 300 спартанцев, погибших в бою с 200 тыс. персов при Фермопилах.— Ред.) придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для тебя местности. Пока обменный курс наших жизней на их жизни остается в пользу русских. Если так будет продолжаться, наши войска могут отступить", - рассказал изданию один из командующих в боях в Артёмовске.Издание сообщило, что ВСУ в боях понесли тяжёлые потери.При этом The Wall Street Journal также отметило, что некоторые западные и украинские официальные лица считают, что ВСУ имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Артёмовска. Опрошенные изданием украинские командиры на местах эту точку зрения поддержали.О том, что в Артёмовске ВСУ несут большие потери ещё 30 декабря сообщил бывший тогда советником главы Офиса президента Украины Алексей Арестович."Направления главного удара — это восточные районы Бахмута (Артёмовска), чуть южнее Соледара, и сам Соледар. Мы несём серьезные потери",— рассказал он в эфире YouTube-канала иноагента Марка Фейгина.До этого — ещё в октябре — о тяжёлых боях под Артёмовском сообщил президент Украины Владимир Зеленский.При этом, как сообщили некоторые источники, ВСУ, несмотря на высокие потери, не получают приказ на оставление Артёмовска из-за политической конъюнктуры."Бахмут/Артёмовск держат с точки зрения политического планирования, а не стратегического. Мы инсайдили, что Залужный (главнокомандующий ВСУ — Ред.) давно требовал выйти из Бахмута и Соледара, не превращая всё в мясорубку и не подставляя личный состав под риск окружения, но офисные как обычно сделали по своему", - сообщил утром 21 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом, по информации канала, украинское общество уже начали готовить к утрате УкраинойПодготовка наступленияНекоторые украинские источники сообщили о том, что Запад готовит операцию по перерезанию сухопутного коридора в Крым."Наш источник в ОП рассказал, что новый пакет военной помощи Украине выдаётся под контрнаступление на Мелитополь с выходом к границам Крыма. Генштаб и Пентагон разработали военный план, по которому в апреле можно начать полномасштабное наступление на Запорожском направление, где очень много степей, почти отсутствуют города и лесопосадки. Доработав тактику Залужного с штурмовыми группами на бронемашинах, активно применяемую в Харьковском наступлении, планируется устроить ряд ударов в глубь фронта с выходом на Мелитополь/Бердянск, что позволит разрезать российскую группировку и захватить Энергодар", - сообщил 20 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".При этом некоторые эксперты указывают на то, что последние заявления западных политиков свидетельствуют: в противостоянии с Россией на Западе готовы идти до конца."Запад инвестирует в раздел России. Чтобы получить в случае победы свою долю, каждому государству ЕС нужно вложиться в войну. Для выхода из системного экономического кризиса и рывка вперед в контексте грядущего столкновения с Китаем. А формула "сильнейшего толчка мировой экономики" предельно проста: промышленность и наука Запада + ресурсы РФ. Как ни иронично, "Европа от Лиссабона до Владивостока", - только в этой схеме ресурсы РФ Запад получает по себестоимости, без необходимости делиться с 146 миллионами русских и прочих. Любых", - отметил политолог Лев Вершинин.Он указал, что это касается и обычных людей, и российских олигархов. При этом на Западе, по его словам, уже "столбят участки на "после войны". Так, Вершинин вспомнил о заявлении руководителя гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрика Хололея, который заявил, что после открытия российского воздушного пространства для западных авиакомпаний должны исчезнуть транссибирские роялти — плата, которую Россия с советских времен взимает с иностранных авиакомпаний за полёты между Европой и Азией через Сибирь. Получает деньги "Аэрофлот". Часть платежей передавалась Росавиации, которая тратила их в том числе и на поддержку лётных училищ."Вообще список хотелок озвучен: (а) нефть и газ по себестоимости; (б) беспрепятственное использование Северного морского пути; (в) российское продовольствие (в сочетании с украинским - контроль мировых рынков продовольствия); (г) продовольственных рынков. Можно будет решать кому на планете голодать, а кому нет); (д) полностью распахнутый для западных товаров (как на Украине) рынок РФ; (е) мирные и военные ядерные технологии; (ж) долларизация экономики РФ и так далее. Таким образом, расчетливые США и ЕС вкладываются в войну в надежде, что инвестиции окупятся сторицей. Причём, возможные профиты от победы "инвесторов", как говорят финансисты, "уже в рынке" - проиграть нельзя. Поражение лишит их экономики уверенности, а значит и перспектив", - подчеркнул Вершинин.Таким образом, даже несмотря на пока ещё не решённый вопрос с поставками танков Leopard 2 Украине, Запад будет поддерживать Украину.Некоторые источники сообщают, что для южного наступления Украина накапливает группировку в 70 тыс. обученных на Западе военных, при этом бросая в бой менее ценные резервы.При этом некоторые украинские политики заявляют, что Запад, благодаря Украине, получил уникальный шанс."Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы. И города, некоторые из которых полностью разрушены &lt;...&gt; У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek, опубликованном в субботу, 7 января.Сам Пристайко с 2020 года живёт в Великобритании. Его жена Инна и сыновья Владимир и Андрей также находятся за рубежом. Последние учились в Канаде, а теперь — работают в Европе. При этом оба сына Пристайко — призывного возраста.
https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html
https://ukraina.ru/20230120/1042819684.html
https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января

10:09 21.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Соединённые Штаты Америки дали Украине совет по поводу Артёмовска. Украину готовят к наступлению на сухопутный коридор в Крым, сообщили СМИ
США порекомендовали Украине вывести войска из Артёмовска в ДНР, сообщило агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным источника, усиленное внимание Украины к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.
"США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге", — сообщило агентство.
Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Украине нужно рассмотреть возможность "обмена" Артёмовска на подготовку. По его мнению, у Вооружённых сил Украины может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 19:02
Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на УкраинеНа встрече на базе Рамштайн союзники Украины не договорились о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2
Ранее, 20 января, издание Der Spiegel со сообщила, что Федеральная служба разведки Германии (BND) встревожена высокими потерями ВСУ в боях под Артёмовском.В BND отметили, что освобождение Артёмовска позволит российской армии продвинуться вглубь Украины.
По информации газеты, на этой неделе представители ведомства на секретном совещании в Бундестаге проинформировали немецких политиков, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях трёхзначное число солдат. Источник Der Spiegel отметил, что армия РФ в боях под Артёмовском действует "с беспощадной жестокостью" и продвигается вперёд.
За несколько дней до этого — 11 января — издание The Wall Street Journal процитировало одного из украинских командующих, который заявил, что если в Артёмовске для ВСУ сохранится существующий уровень потерь, личный состав украинских вооружённых сил может покинуть позиции.
"Это не я, это царь Леонид (царь Спарты, возглавлял отряд из 300 спартанцев, погибших в бою с 200 тыс. персов при Фермопилах.— Ред.) придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для тебя местности. Пока обменный курс наших жизней на их жизни остается в пользу русских. Если так будет продолжаться, наши войска могут отступить", - рассказал изданию один из командующих в боях в Артёмовске.
Издание сообщило, что ВСУ в боях понесли тяжёлые потери.
При этом The Wall Street Journal также отметило, что некоторые западные и украинские официальные лица считают, что ВСУ имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Артёмовска. Опрошенные изданием украинские командиры на местах эту точку зрения поддержали.
О том, что в Артёмовске ВСУ несут большие потери ещё 30 декабря сообщил бывший тогда советником главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 16:02
Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 январяОткрылось очередное заседание союзников Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у союзников дальнобойные ракеты и истребители F-16
"Направления главного удара — это восточные районы Бахмута (Артёмовска), чуть южнее Соледара, и сам Соледар. Мы несём серьезные потери",— рассказал он в эфире YouTube-канала иноагента Марка Фейгина.
До этого — ещё в октябре — о тяжёлых боях под Артёмовском сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом, как сообщили некоторые источники, ВСУ, несмотря на высокие потери, не получают приказ на оставление Артёмовска из-за политической конъюнктуры.
"Бахмут/Артёмовск держат с точки зрения политического планирования, а не стратегического. Мы инсайдили, что Залужный (главнокомандующий ВСУ — Ред.) давно требовал выйти из Бахмута и Соледара, не превращая всё в мясорубку и не подставляя личный состав под риск окружения, но офисные как обычно сделали по своему", - сообщил утром 21 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
При этом, по информации канала, украинское общество уже начали готовить к утрате Украиной
Подготовка наступления
Некоторые украинские источники сообщили о том, что Запад готовит операцию по перерезанию сухопутного коридора в Крым.
"Наш источник в ОП рассказал, что новый пакет военной помощи Украине выдаётся под контрнаступление на Мелитополь с выходом к границам Крыма. Генштаб и Пентагон разработали военный план, по которому в апреле можно начать полномасштабное наступление на Запорожском направление, где очень много степей, почти отсутствуют города и лесопосадки. Доработав тактику Залужного с штурмовыми группами на бронемашинах, активно применяемую в Харьковском наступлении, планируется устроить ряд ударов в глубь фронта с выходом на Мелитополь/Бердянск, что позволит разрезать российскую группировку и захватить Энергодар", - сообщил 20 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Финляндия
Вчера, 12:02
Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 январяФинляндия анонсировала самый масштабный пакет военной помощи Украине. Украинские военные продолжили обстрелы регионов России
При этом некоторые эксперты указывают на то, что последние заявления западных политиков свидетельствуют: в противостоянии с Россией на Западе готовы идти до конца.
"Запад инвестирует в раздел России. Чтобы получить в случае победы свою долю, каждому государству ЕС нужно вложиться в войну. Для выхода из системного экономического кризиса и рывка вперед в контексте грядущего столкновения с Китаем. А формула "сильнейшего толчка мировой экономики" предельно проста: промышленность и наука Запада + ресурсы РФ. Как ни иронично, "Европа от Лиссабона до Владивостока", - только в этой схеме ресурсы РФ Запад получает по себестоимости, без необходимости делиться с 146 миллионами русских и прочих. Любых", - отметил политолог Лев Вершинин.
Он указал, что это касается и обычных людей, и российских олигархов. При этом на Западе, по его словам, уже "столбят участки на "после войны". Так, Вершинин вспомнил о заявлении руководителя гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрика Хололея, который заявил, что после открытия российского воздушного пространства для западных авиакомпаний должны исчезнуть транссибирские роялти — плата, которую Россия с советских времен взимает с иностранных авиакомпаний за полёты между Европой и Азией через Сибирь. Получает деньги "Аэрофлот". Часть платежей передавалась Росавиации, которая тратила их в том числе и на поддержку лётных училищ.
"Вообще список хотелок озвучен: (а) нефть и газ по себестоимости; (б) беспрепятственное использование Северного морского пути; (в) российское продовольствие (в сочетании с украинским - контроль мировых рынков продовольствия); (г) продовольственных рынков. Можно будет решать кому на планете голодать, а кому нет); (д) полностью распахнутый для западных товаров (как на Украине) рынок РФ; (е) мирные и военные ядерные технологии; (ж) долларизация экономики РФ и так далее. Таким образом, расчетливые США и ЕС вкладываются в войну в надежде, что инвестиции окупятся сторицей. Причём, возможные профиты от победы "инвесторов", как говорят финансисты, "уже в рынке" - проиграть нельзя. Поражение лишит их экономики уверенности, а значит и перспектив", - подчеркнул Вершинин.
Таким образом, даже несмотря на пока ещё не решённый вопрос с поставками танков Leopard 2 Украине, Запад будет поддерживать Украину.
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 09:52
Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 январяДиректор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, сообщили СМИ. На Германию пытаются надавить в вопросе поставок танков Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего
Некоторые источники сообщают, что для южного наступления Украина накапливает группировку в 70 тыс. обученных на Западе военных, при этом бросая в бой менее ценные резервы.
При этом некоторые украинские политики заявляют, что Запад, благодаря Украине, получил уникальный шанс.
"Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы. И города, некоторые из которых полностью разрушены <...> У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek, опубликованном в субботу, 7 января.
Сам Пристайко с 2020 года живёт в Великобритании. Его жена Инна и сыновья Владимир и Андрей также находятся за рубежом. Последние учились в Канаде, а теперь — работают в Европе. При этом оба сына Пристайко — призывного возраста.
 
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10:28Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
10:25"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины
10:09Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут
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