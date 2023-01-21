Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
Для того, чтобы избежать "майданизации" России, необходимо уделять большое внимание образованию подрастающего поколения, дети должны находиться в образовательной среде. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман
Он уточнил, что под Майданом он подразумевает "нацистскую революцию", то есть любое движение, основанное на ультраправой идеологии.
Майдан — это в любом случае удел безграмотного быдла. … Я не говорю, что образовательные процессы полностью спасут страну (Россию – ред.) от любых потрясений, но от нацистских потрясений спасут однозначно
По его словам, регион Донбасса оказался "самым интеллектуальным, самым культурным регионом" из входивших в состав Украины, и именно с этим связан тот факт, что его жители возглавили сопротивление перевороту 2014 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
1 декабря 2022, 07:45Кофман рассказал, как одним выстрелом захватил первый государственный объект ДНРГлава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в 2013 году случайно оказался не просто на митинге, а в числе выступающих. Выяснилось, что люди его слушают