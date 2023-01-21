https://ukraina.ru/20230121/1042819314.html

Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла

Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла - 21.01.2023 Украина.ру

Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла

Для того, чтобы избежать "майданизации" России, необходимо уделять большое внимание образованию подрастающего поколения, дети должны находиться в образовательной среде. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман

2023-01-21T05:15

2023-01-21T05:15

2023-01-21T05:15

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Он уточнил, что под Майданом он подразумевает "нацистскую революцию", то есть любое движение, основанное на ультраправой идеологии.По его словам, регион Донбасса оказался "самым интеллектуальным, самым культурным регионом" из входивших в состав Украины, и именно с этим связан тот факт, что его жители возглавили сопротивление перевороту 2014 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221201/1041383239.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, майдан, александр кофман, донбасс, национализм, просвещение, образование