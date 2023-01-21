Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла - 21.01.2023 Украина.ру
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Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла - 21.01.2023 Украина.ру
Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
Для того, чтобы избежать "майданизации" России, необходимо уделять большое внимание образованию подрастающего поколения, дети должны находиться в образовательной среде. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман
2023-01-21T05:15
2023-01-21T05:15
новости
майдан
александр кофман
донбасс
национализм
просвещение
образование
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Он уточнил, что под Майданом он подразумевает "нацистскую революцию", то есть любое движение, основанное на ультраправой идеологии.По его словам, регион Донбасса оказался "самым интеллектуальным, самым культурным регионом" из входивших в состав Украины, и именно с этим связан тот факт, что его жители возглавили сопротивление перевороту 2014 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, майдан, александр кофман, донбасс, национализм, просвещение, образование
Новости, Майдан, Александр Кофман, Донбасс, национализм, просвещение, Образование

Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла

05:15 21.01.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Для того, чтобы избежать "майданизации" России, необходимо уделять большое внимание образованию подрастающего поколения, дети должны находиться в образовательной среде. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман
Он уточнил, что под Майданом он подразумевает "нацистскую революцию", то есть любое движение, основанное на ультраправой идеологии.

Майдан — это в любом случае удел безграмотного быдла. … Я не говорю, что образовательные процессы полностью спасут страну (Россию – ред.) от любых потрясений, но от нацистских потрясений спасут однозначно

Александр Кофман
Александр Кофман
Председатель Общественной палаты ДНР
По его словам, регион Донбасса оказался "самым интеллектуальным, самым культурным регионом" из входивших в состав Украины, и именно с этим связан тот факт, что его жители возглавили сопротивление перевороту 2014 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Празднование освобождения Донбасса от фашистов в Донецке
1 декабря 2022, 07:45
Кофман рассказал, как одним выстрелом захватил первый государственный объект ДНРГлава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в 2013 году случайно оказался не просто на митинге, а в числе выступающих. Выяснилось, что люди его слушают
 
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