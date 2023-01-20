Александр Кофман о том, как избежать майданизации России - 20.01.2023 Украина.ру
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Александр Кофман о том, как избежать майданизации России
Александр Кофман о том, как избежать майданизации России - 20.01.2023 Украина.ру
Александр Кофман о том, как избежать майданизации России
Некоторые процессы, происходящие в Европе, такие, как вывоз промышленности и заполнение ее миллионами мигрантов с Ближнего Востока, должны бы насторожить Россию, считает председатель Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман.
2023-01-20T06:52
2023-01-20T06:52
интервью
александр кофман
сво
донбасс
медиа
алексей арестович
политика
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, расскажите о ситуации в Донецке. Продолжаются тяжелейшие обстрелы. В ответ на успехи в Соледаре, я так понимаю, они только ужесточились?– Только что за окном произошел, судя по звуку, очередной прилет, где-то раскатистый звук. В течение утра я таких прилетов насчитал больше десяти. Не факт, что это падает именно в городской застройке, я живу недалеко от окраины города, может быть, в районе боевых действий падение, но обстрел ведется непрерывно. Вчера был обстрелян проспект Ильича, три человека погибли.Усилились ли обстрелы с активизацией наших боевых действий – наверное, да. С чем это связано? В первую очередь с попыткой оттянуть силы ПВО на город. Если силы ПВО задействованы в защите города, они не участвуют в процессе наступления.Наивные украинские вьюноши не понимают, что ПВО у нас больше, чем требуется для защиты города. Нам хватит его и на город, все что можно сбить – сбивается, и на освобождаемую территорию.– Сразу вопрос, изменит ли ситуацию окончательное освобождение Марьинки? Судя по анонсам – это уже довольно близко.– Нет, конечно. Ситуацию изменит отбрасывание нацистских сил минимум на сорок километров от Донецка, и это приведет к тому, что в Донецке, я подчеркну, именно в Донецк не будут прилетать "Грады", так как модернизированные ракеты "Град" летят на 40 км. Мы можем уже забывать про семнадцатикилометровый радиус.Опять же, мы говорим только о "Градах", но есть же еще и "Хаймарсы", есть М-777 и т.д. Другое дело, что, конечно, же, в данной ситуации очень сильно освободится ресурс ПВО. Когда одновременно идет обстрел РСЗО отечественного производства, а потом следом летят "Хаймарсы", то ПВО, отработав на отечественных ракетах пропускают "Хаймарсы.То есть, в этой ситуации, может быть, как-то лучше будет, но опять же – лучше станет Донецку, а той территории, которую мы освободим – соответственно, прилетать будет туда. Окончательное решение вопроса – это полное уничтожение украинской армии, опять же, пока украинской. Непонятно, что будет дальше.Я неоднократно обращал внимание всех тех, кто со мной общается, на непонятные движения в той же Европе, о вывозе полностью промышленности. Вы прекрасно помните, несколько лет назад активно Европа заполнялась мигрантами с Ближнего Востока, которые, я обращаю ваше внимание, получили гражданство. В рамках частичной мобилизации это прекрасный ресурс, который можно бросить навойну с Россией.Это порядка 4,5 миллионов человек, соответственно, порядка двух миллионов боеспособного населения, и они, я подчеркну, граждане Европейского Союза, соответственно, они подлежат мобилизации.Тем не менее, Донецк ждет не дождется, когда линия фронта отодвинется, потому что девять лет непрекращающихся обстрелов разной интенсивности - уже, конечно, не выдерживают самые стойкие.– Помимо всего прочего, есть ряд социальных и бытовых проблем, в частности, та же вода. До сих пор, фактически с начала СВО, Донецк испытывает жутчайшие проблемы с водоснабжением, которые никак не прекратятся.– Я бы хотел верить, что освобождение Славянска и восстановление той водоносной системы решит нашу проблему, но, насколько я понимаю, тогда воду смогут перекрыть дальше, в районе Никополя, если не ошибаюсь. Не помню населенный пункт, в котором могут перерыть так же воду. То есть, проблема также не решится в глобальном плане.Именно поэтому сейчас тянется водовод из Дона, в течение ближайших месяцев, насколько я знаю, эти работы будут завершены. Я не утверждаю, что вопросы по воде решатся на 100%, но станет гораздо легче.– Не кажется ли Вам, что российское общество сильно нервируют фейки, вбросы, огромное количества непроверенной информации с Украины. В результате в обществе нарастают процессы, которые в свое время способствовали майданизации, если можно так сказать, Украины. Это количество ненависти, постоянный поиск врагов и прочее, что затмевает собою все. В Донецке, в Донбассе что меня поразило – это то, что за восемь лет войны, уже за девять, такой ненависти к противнику не наблюдалось. Есть трудная рутинная работа, есть противник, но мирных граждан призывать убивать, резать мы никогда не будем. В российском обществе - наоборот, мы наблюдаем ровно те же процессы, с моей точки зрения. Как нам избежать майданизации в России?– Во-первых, начнем с того, что я не сказал бы, что в России уровень ненависти и агрессии равен уровню ненависти и агрессии на Украине.– И близко нет пока что.– Я выскажу свою точку зрения - не претендую на то, что она единственно правильная. Интересный будет пример. Еврейские погромы, которых было достаточно много в царской России, происходили в основном на территории Малороссии, в сельских районах. Очень мало в Центральной России, практически их (погромов – Ред.) там не было.На мой взгляд – основная причина была в неграмотности и селюковатости населения. Чем человек тупее и неграмотнее – тем в его голову проще вложить какие-то бесчеловечные конструкты.Донбасс оказался самым интеллектуальным, самым культурным регионом бывшей страны. Я до сих пор уверен, что Донбасс – это одно из величайших приобретений Российской Федерации. Именно наши жители, которые сейчас уезжают работать в Россию, рвут все нормы в любых сферах, куда приходят. Абсолютно вне конкуренции оказываются, в любом процессе, где они работают и учатся, сейчас уже об этом можно говорить, это факт. Человек умный - он не опустится до каких-либо животных инстинктов, до животной ненависти.Обратите внимание, что произошло даже в США. BLM – кто стоит, кто является движущей силой? Именно неграмотное население. Я не буду указывать на его цвет кожи – это неважно. Просто неграмотное население. Грамотные "васпы" стоят против.Поэтому - для того, чтобы избежать майданизации России, в первую очередь, России нужно учиться, учиться с самых младших лет, с первого месяца рождения ребенка - он постоянно должен находиться в образовательной среде. Тогда ни один Майдан невозможен.Майдан – это в любом случае удел безграмотного быдла. Подчеркну, я под "Майданом" подразумеваю нацистскую революцию, именно революцию по националистическому принципу. Я не говорю, что образовательные процессы полностью спасут страну от любых потрясений, но от нацистских потрясений - спасут однозначно.
https://ukraina.ru/20221201/1041383239.html
https://ukraina.ru/20230119/1042759533.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, александр кофман, сво, донбасс, медиа, алексей арестович, политика
Интервью, Александр Кофман, СВО, Донбасс, медиа, Алексей Арестович, политика

Александр Кофман о том, как избежать майданизации России

06:52 20.01.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлександр Кофман
Александр Кофман - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Роман Гнатюк
Автор
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Некоторые процессы, происходящие в Европе, такие, как вывоз промышленности и заполнение ее миллионами мигрантов с Ближнего Востока, должны бы насторожить Россию, считает председатель Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, расскажите о ситуации в Донецке. Продолжаются тяжелейшие обстрелы. В ответ на успехи в Соледаре, я так понимаю, они только ужесточились?
– Только что за окном произошел, судя по звуку, очередной прилет, где-то раскатистый звук. В течение утра я таких прилетов насчитал больше десяти. Не факт, что это падает именно в городской застройке, я живу недалеко от окраины города, может быть, в районе боевых действий падение, но обстрел ведется непрерывно. Вчера был обстрелян проспект Ильича, три человека погибли.
Усилились ли обстрелы с активизацией наших боевых действий – наверное, да. С чем это связано? В первую очередь с попыткой оттянуть силы ПВО на город. Если силы ПВО задействованы в защите города, они не участвуют в процессе наступления.
Наивные украинские вьюноши не понимают, что ПВО у нас больше, чем требуется для защиты города. Нам хватит его и на город, все что можно сбить – сбивается, и на освобождаемую территорию.
– Сразу вопрос, изменит ли ситуацию окончательное освобождение Марьинки? Судя по анонсам – это уже довольно близко.
– Нет, конечно. Ситуацию изменит отбрасывание нацистских сил минимум на сорок километров от Донецка, и это приведет к тому, что в Донецке, я подчеркну, именно в Донецк не будут прилетать "Грады", так как модернизированные ракеты "Град" летят на 40 км. Мы можем уже забывать про семнадцатикилометровый радиус.
Празднование освобождения Донбасса от фашистов в Донецке
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Кофман рассказал, как одним выстрелом захватил первый государственный объект ДНРГлава Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал в интервью изданию Украина.ру, как в 2013 году случайно оказался не просто на митинге, а в числе выступающих. Выяснилось, что люди его слушают
Опять же, мы говорим только о "Градах", но есть же еще и "Хаймарсы", есть М-777 и т.д. Другое дело, что, конечно, же, в данной ситуации очень сильно освободится ресурс ПВО. Когда одновременно идет обстрел РСЗО отечественного производства, а потом следом летят "Хаймарсы", то ПВО, отработав на отечественных ракетах пропускают "Хаймарсы.
То есть, в этой ситуации, может быть, как-то лучше будет, но опять же – лучше станет Донецку, а той территории, которую мы освободим – соответственно, прилетать будет туда. Окончательное решение вопроса – это полное уничтожение украинской армии, опять же, пока украинской. Непонятно, что будет дальше.
Я неоднократно обращал внимание всех тех, кто со мной общается, на непонятные движения в той же Европе, о вывозе полностью промышленности. Вы прекрасно помните, несколько лет назад активно Европа заполнялась мигрантами с Ближнего Востока, которые, я обращаю ваше внимание, получили гражданство. В рамках частичной мобилизации это прекрасный ресурс, который можно бросить навойну с Россией.
Это порядка 4,5 миллионов человек, соответственно, порядка двух миллионов боеспособного населения, и они, я подчеркну, граждане Европейского Союза, соответственно, они подлежат мобилизации.
Тем не менее, Донецк ждет не дождется, когда линия фронта отодвинется, потому что девять лет непрекращающихся обстрелов разной интенсивности - уже, конечно, не выдерживают самые стойкие.
– Помимо всего прочего, есть ряд социальных и бытовых проблем, в частности, та же вода. До сих пор, фактически с начала СВО, Донецк испытывает жутчайшие проблемы с водоснабжением, которые никак не прекратятся.
– Я бы хотел верить, что освобождение Славянска и восстановление той водоносной системы решит нашу проблему, но, насколько я понимаю, тогда воду смогут перекрыть дальше, в районе Никополя, если не ошибаюсь. Не помню населенный пункт, в котором могут перерыть так же воду. То есть, проблема также не решится в глобальном плане.
Именно поэтому сейчас тянется водовод из Дона, в течение ближайших месяцев, насколько я знаю, эти работы будут завершены. Я не утверждаю, что вопросы по воде решатся на 100%, но станет гораздо легче.
– Не кажется ли Вам, что российское общество сильно нервируют фейки, вбросы, огромное количества непроверенной информации с Украины. В результате в обществе нарастают процессы, которые в свое время способствовали майданизации, если можно так сказать, Украины. Это количество ненависти, постоянный поиск врагов и прочее, что затмевает собою все. В Донецке, в Донбассе что меня поразило – это то, что за восемь лет войны, уже за девять, такой ненависти к противнику не наблюдалось. Есть трудная рутинная работа, есть противник, но мирных граждан призывать убивать, резать мы никогда не будем. В российском обществе - наоборот, мы наблюдаем ровно те же процессы, с моей точки зрения. Как нам избежать майданизации в России?
– Во-первых, начнем с того, что я не сказал бы, что в России уровень ненависти и агрессии равен уровню ненависти и агрессии на Украине.
– И близко нет пока что.
– Я выскажу свою точку зрения - не претендую на то, что она единственно правильная. Интересный будет пример. Еврейские погромы, которых было достаточно много в царской России, происходили в основном на территории Малороссии, в сельских районах. Очень мало в Центральной России, практически их (погромов – Ред.) там не было.
На мой взгляд – основная причина была в неграмотности и селюковатости населения. Чем человек тупее и неграмотнее – тем в его голову проще вложить какие-то бесчеловечные конструкты.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 10:54
Донбасс на распутье. Есть ли будущее у угледобычи в народных республиках2023 год будет переломным как для шахтёров Донбасса, так и для угольных отраслей ЛНР и ДНР. Шахтёры в ДНР, пожалуй, впервые за 8 лет встретили без задолженностей по заработным платам — сказалось вхождение республики в состав России, из бюджета которой и была погашена задолженность.
Донбасс оказался самым интеллектуальным, самым культурным регионом бывшей страны. Я до сих пор уверен, что Донбасс – это одно из величайших приобретений Российской Федерации. Именно наши жители, которые сейчас уезжают работать в Россию, рвут все нормы в любых сферах, куда приходят. Абсолютно вне конкуренции оказываются, в любом процессе, где они работают и учатся, сейчас уже об этом можно говорить, это факт. Человек умный - он не опустится до каких-либо животных инстинктов, до животной ненависти.
Обратите внимание, что произошло даже в США. BLM – кто стоит, кто является движущей силой? Именно неграмотное население. Я не буду указывать на его цвет кожи – это неважно. Просто неграмотное население. Грамотные "васпы" стоят против.
Поэтому - для того, чтобы избежать майданизации России, в первую очередь, России нужно учиться, учиться с самых младших лет, с первого месяца рождения ребенка - он постоянно должен находиться в образовательной среде. Тогда ни один Майдан невозможен.
Майдан – это в любом случае удел безграмотного быдла. Подчеркну, я под "Майданом" подразумеваю нацистскую революцию, именно революцию по националистическому принципу. Я не говорю, что образовательные процессы полностью спасут страну от любых потрясений, но от нацистских потрясений - спасут однозначно.
 
ИнтервьюАлександр КофманСВОДонбассмедиаАлексей Арестовичполитика
 
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