https://ukraina.ru/20230121/1042819083.html

Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ

Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру

Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ

ВСУ готовят тероборону и наемников на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском, они учатся стрелять из кочующих минометов и таким образом они тренируются в условиях максимально приближенных к боевым, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:00

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геннадий алехин

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Он подчеркнул, что ВСУ, обстреливая российские города, проводят таким образом боевое слаживание.Военный эксперт добавил, что главная цель ответки РФ состоит в том, чтобы поражать лагеря подготовки и базы противника, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042816149.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, иностранные наемники, геннадий алехин