Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру
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Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
ВСУ готовят тероборону и наемников на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском, они учатся стрелять из кочующих минометов и таким образом они тренируются в условиях максимально приближенных к боевым, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T08:00
2023-01-21T08:00
новости
всу
иностранные наемники
геннадий алехин
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Он подчеркнул, что ВСУ, обстреливая российские города, проводят таким образом боевое слаживание.Военный эксперт добавил, что главная цель ответки РФ состоит в том, чтобы поражать лагеря подготовки и базы противника, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, всу, иностранные наемники, геннадий алехин
Новости, ВСУ, иностранные наемники, Геннадий Алехин

Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ

08:00 21.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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ВСУ готовят тероборону и наемников на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском, они учатся стрелять из кочующих минометов и таким образом они тренируются в условиях максимально приближенных к боевым, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Он подчеркнул, что ВСУ, обстреливая российские города, проводят таким образом боевое слаживание.
Они готовят тероборону, наемников и нацистов из "Кракена" на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском. Их сразу перебрасывают ближе к границе, где они учатся стрелять из кочующих минометов. Стрельнули – уехали. Попали или не попали – это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Военный эксперт добавил, что главная цель ответки РФ состоит в том, чтобы поражать лагеря подготовки и базы противника, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 15:08
Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за АвдеевкуУже почти 11 месяцев донецкие подразделения продолжают битву за Авдеевку — городок на севере Донецка, откуда ВСУ почти ежедневно обстреливают столицу ДНР
 
НовостиВСУиностранные наемникиГеннадий Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
07:45Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
07:30Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
07:00Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
06:45Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
06:30"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
06:00Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
05:30"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
05:15Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
05:00"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной
04:30Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
04:00Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского
20:59Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции
20:29"Репрессивная машина киевского режима не остановилась": Захарова высмеяла запрет Чебурашки на Украине
20:13Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист
19:48Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в Днепропетровске
19:29Генсек НАТО признал критическое опустошение арсеналов стран альянса, но призвал и дальше вооружать Киев
19:02Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на Украине
18:41Украинский эксперт Соскин: Эта восковая мумия Байден и Шольц нам ничего не дадут, Путин их запугал
18:28Украина объявила об увеличении количества мобильных групп ПВО на севере страны
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