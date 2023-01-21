https://ukraina.ru/20230121/1042819083.html
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
ВСУ готовят тероборону и наемников на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском, они учатся стрелять из кочующих минометов и таким образом они тренируются в условиях максимально приближенных к боевым, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T08:00
2023-01-21T08:00
2023-01-21T08:00
новости
всу
иностранные наемники
геннадий алехин
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Он подчеркнул, что ВСУ, обстреливая российские города, проводят таким образом боевое слаживание.Военный эксперт добавил, что главная цель ответки РФ состоит в том, чтобы поражать лагеря подготовки и базы противника, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042816149.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, иностранные наемники, геннадий алехин
Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
ВСУ готовят тероборону и наемников на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском, они учатся стрелять из кочующих минометов и таким образом они тренируются в условиях максимально приближенных к боевым, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру