https://ukraina.ru/20230118/1042744461.html

Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар

Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар - 18.01.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар

Сейчас объемы натовской "военной помощи" напоминают ручеек, но этот поток будет только возрастать. Как его пресечь? Есть масса вариантов. В том числе белорусский.

2023-01-18T13:55

2023-01-18T13:55

2023-01-18T13:55

интервью

россия

украина

всу

энергетика

донбасс

соледар

минобороны рф

чвк "вагнер"

артиллерия

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В каком виде это будет, пока судить рано. Но контингент российско-белорусских войск, который сейчас находится на территории республики, будет задействован в решении этих вопросов, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Тимофеевич, изменилась ли сейчас интенсивность обстрелов Белгородской области в связи с нашими успехами в Донбассе?- К сожалению, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются. И они будут продолжаться до тех пор, пока мы создадим зону безопасности и не отодвинем врага как можно дальше от государственной границы.В основном ведутся обстрелы из ствольной артиллерии и кочующих минометов. Страдает Шебекинский городской округ. Некоторые ведущие федеральные СМИ называют Шебекино чуть ли не селом или хутором. Это неправда. Это приличный город с населением больше 40 тысяч человек. Еще в советское время там работали предприятия союзного значения.Почему именно Шебекинский городской округ подвергается обстрелам? Потому что он находится как бы в подкове. Он вклинивается в территорию Украины. Поэтому он обстреливается с двух сторон. И там находятся объекты критической инфраструктуры. По ним ведется стрельба. Но в последние дни я вижу очень нехорошую тенденцию, когда ведется обстрел гражданских объектов. Там от рынка почти ничего не осталось. Хорошо, что там в это время никого не было. Уничтожено два торговых центра. Есть попадания по ТЭЦ. Периодически отключают воду и свет.Хорошо, что оперативно работают ремонтные бригады и губернатор держит ситуацию под контролем. Он постоянно выезжает на места обстрелов и беседует с людьми. Хотя он действует в рамках гражданских полномочий, не касаясь военных вопросов.Не забывайте, что на территории Белгородской области находятся части и подразделения временной дислокации. Идет подготовка мобилизованных, перегруппировка и боевое слаживание. Туда еще пытаются попасть.Есть еще один немаловажный момент, на который мало кто обращает внимание. ВСУ, обстреливая наши города, тоже проводят таким образом боевое слаживание. Они готовят тероборону, наемников и нацистов из "Кракена" на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском. Их сразу перебрасывают ближе к границе, где они учатся стрелять из кочующих минометов. Стрельнули – уехали. Попали или не попали – это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым.Белгород тоже страдает от обстрелов. Буквально позавчера прилетело пять-семь баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Есть у них и американские противорадиолокационные ракеты. Используются те же американские гаубицы M-777 и ударные беспилотники-камикадзе.Так что, скажем прямо, ситуация остается напряженной.- Мы на это как отвечаем?- Мы отвечаем хорошо. Я не скажу, что там идут артиллерийские дуэли. Понимаете, главная цель наша ответки состоит в том, чтобы поражать их лагеря подготовки и базы, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием, которое, к сожалению, продолжает поступать из стран Восточной Европы. Они же складируются не только в Донбассе, но и на территории Харьковской области. Именно эти объекты становятся целью для наших ракет, артиллерии и РСЗО.Я не знаю, сколько это будет продолжаться дальше и когда начнется активная фаза боевых действий на этом направлении. Но сейчас мы видим на протяжении всей Донбасской дуги прелюдию к новому этапу и широкомасштабному наступлению. Это и новое руководство СВО, это и вопросы взаимодействия, налаживания дисциплины и подготовки мобилизованных. Просто так все эти проблемы с кондачка не решаются, хотя и тянуть нельзя.Как бы там ни было, сейчас мы должны нарастить силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях, чтобы выполнить цели и задачи СВО, которые не изменились.- Давайте разберем вероятные направления этого удара. Есть мнение, что если мы и будем использовать территорию Белоруссии, то только для того, чтобы через Сумскую область снова окружить Славянск и Краматорск. Насколько это реально? Насколько они там окопались?- Обращу внимание на детали.Первое. Сразу же после назначения нового руководства СВО генерал Салюков нанес визит в Белоруссию. Это неспроста.Второе. На 20 января назначено заседание в формате "Рамштайн", в ходе которого может быть принято решение о поставке на Украину танков и ЗРК Patriot. Не удивлюсь, что и самолеты им передадут. Да, сейчас объемы натовской "военной помощи" напоминают ручеек, но этот поток будет только возрастать.Как его пресечь? Есть масса вариантов. В том числе белорусский. В каком виде это будет, судить не берусь. Но контингент российско-белорусских войск, который сейчас находится на территории республики, будет задействован в решении этих вопросов.- Если этого не случится, можно ли освободить Славянск и Краматорск без возвращения Изюма просто за счет постепенного лобового выдавливания противника?- Учитывая сложнейшие линии обороны, опорные и командные пункты, которые действительно выстраивались восемь лет, на каких-то участках можно и в лоб бить. Для этого существует артиллерия. Но я заметил одну важную особенность.На линии Северск-Соледар-Артемовск меняется тактика боевых действий. Идут маневренные действия, охваты и создания артиллерийских и танковых кулаков. Есть четкое взаимодействие ЧВК "Вагнер", десантников, спецподразделений вкупе с огненным кулаком из артиллерии, ВКС и танкистов. Это позволяет добиваться успеха в части оперативного и физического окружения противника. Повторюсь, многое будет зависеть от нашего преимущества в силах и средствах (хотя бы 3:1) и наличия боеприпасов.Так что я бы назвал это лобовыми атаками, как об этом пишут эксперты и журналисты. Да, есть продавливание. Но есть городские бои, в которых многое зависит от действий штурмовых групп и штурмовых отрядов.В основном боями в городе занимаются штурмовые отряды вагнеровцев. Там же есть еще внешнее кольцо из артиллерии и ВКС. И потом, штурмовые отряды действуют при поддержке танков и бронетехники. Это обязательно. В отдельных случаях их поддерживают легендарные боевые машины поддержки танков "Терминатор".В целом же Соледар показал, что несмотря на медийные противоречия между "Вагнером" и Минобороны, такое взаимодействие между ними существует. Как бы украинская пропаганда это не скрывала, им все же пришлось признать, что Соледар нами взят.Они говорят: "Что такое Соледар, это городок на 10 тысяч населения". Но это то же самое, что называть Прохоровку "каким-то селом", потому что там произошло сражение, переломившее ход Великой Отечественной войны. Я сейчас не сравниваю взятие Соледара с Курской битвой. Я говорю о том, что мы уничтожили крупнейших опорный пункт противника и нанесли ему потери в живой силе. Сами украинцы понимают, какие потери они там понесли.Я не говорю о том, что у нас нет потерь. И у тех же ЧВК "Вагнер" есть потери. И у десантников есть потери. Но они несопоставимы с потерями ВСУ. Тем более, что по всем военным канонам, именно наступающая сторона несет большие потери. А здесь все наоборот. Огромные потери понесла именно обороняющаяся сторона.- Вы упомянули ЧВК "Вагнер". Насколько уместно противопоставлять их регулярной армии, говоря о том, что они якобы воюют без показухи и военной бюрократии?- Конечно, неуместно. Проблема в другом.Я не хочу бросать камень в огород структур Минобороны, которые отвечают за информационное сопровождение СВО, но это недопустимо, когда в официальном сообщении о взятии Соледара они не сказали ни слова о вагнеровцах. Только через полдня по многочисленным просьбам СМИ они исправили свою ошибку. Это же элементарные вещи. Почему нельзя было сразу сказать, что эта локальная операция была осуществлена совместными усилиями десантников и ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и ВКС? Они сами спровоцировали эти разговоры о противопоставлении вагнеровцев с Минобороны.Я считаю, что это все надо прекращать. Они со всем разберутся. ЧВК "Вагнер" и так оперативно подчиняется Минобороны. Я не знаю, как будет решен вопрос с их юридическим статусом. Но я уверен, что это делать надо. Иначе мы договоримся до такого, что у нас начнут появляться частные артиллерийские подразделения.Кто отвечает за ход кампании? Руководство СВО – Герасимов и его заместители. Руководство "Вагнера" должно им полностью подчиняться. Я понимаю эмоции отдельных вагнеровцев, которые последними словами ругают Генштаб, но это не дело. Это не красит этих мужественных и смелых бойцов, которые действуют на самых опасных участках фронта.На мой взгляд, Пригожин тоже должен пресечь подобные вещи. И тогда сразу же прекратятся все эти разговоры о противопоставлении. В конце концов, мы все делаем одно общее дело. Делить пирог славы еще рано. Это играет только на руку наших врагов.- Кроме "вагнеровцев" внимание по-прежнему приковано к чеченским подразделениям. Чем они занимаются?- Чеченские подразделения организационно и штатно входят в структуру "Росгвардии". Они выполняют очень сложные и ответственные задачи по зачистке. Взят какой-то населенный пункт – сразу же в дело вступают в том числе чеченские подразделения.У многих может сложиться впечатление, что зачистка - это так же просто, как проверить паспорт. Ничего подобного. Как показал опыт Первой и Второй чеченской кампании, зачистка – это ничуть не менее опасная и ответственная работа, чем прорыв линии обороны. Это те же бои. И чеченские подразделения эффективно справляются с этой задачей.Что касается пиара, то они действительно умело этим занимаются. Я не вижу в этом ничего плохого. Некоторым нашим структурам Минобороны следовало бы получиться хорошему пиару, которым занимаются "Вагнер" и "Ахмад-Сила".- Как вы в целом оцениваете эффективность ударов по энергетической инфраструктуре Украины? Возможен ли идеальный сценарий, когда остановятся железнодорожные перевозки, остановится ремонт техники и негде будет обучать боевиков?- Откровенно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Поражение критической инфраструктуры в крупных городах Украины – процесс не одного и не двух дней. По этой же причине было бы наивно призывать ударить по мостам, полагая, что их можно быстро снести.- Удары наносятся уже четыре месяца.- Да. Другое дело, что если будут продолжаться эти удары, то с военной точки зрения это будет только приветствоваться. Мосты и объекты энергетики никуда не денутся. Мы знаем, где они. Нам гораздо сложнее отследить пути снабжения.Мне все-таки кажется, что пока в этом вопросе есть политические ограничения. Если их не будет, проблема с энергетикой решится гораздо быстрее.- А может, дело не в политике? Может, у нас действительно не хватает ракет? Может, такой удар физически сложно организовать?- Я бы так не сказал. Сейчас у нас ВПК переходит на военные рельсы. Да, за месяц это не сделать. В условиях только нарастающих интенсивных боевых действий есть нехватка оружия и боеприпасов на линии фронта. Хромают вопросы логистики. Прилетел "Хаймарс" - уничтожил склад. Размести его в другом месте, завтра боеприпасы были бы. Так что нам еще предстоит решить эти простые вопросы.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, всу, энергетика, донбасс, соледар, минобороны рф, чвк "вагнер", артиллерия, танки