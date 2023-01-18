Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар
Сейчас объемы натовской "военной помощи" напоминают ручеек, но этот поток будет только возрастать. Как его пресечь? Есть масса вариантов. В том числе белорусский.
В каком виде это будет, пока судить рано. Но контингент российско-белорусских войск, который сейчас находится на территории республики, будет задействован в решении этих вопросов, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Геннадий Тимофеевич, изменилась ли сейчас интенсивность обстрелов Белгородской области в связи с нашими успехами в Донбассе?
- К сожалению, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются. И они будут продолжаться до тех пор, пока мы создадим зону безопасности и не отодвинем врага как можно дальше от государственной границы.
В основном ведутся обстрелы из ствольной артиллерии и кочующих минометов. Страдает Шебекинский городской округ. Некоторые ведущие федеральные СМИ называют Шебекино чуть ли не селом или хутором. Это неправда. Это приличный город с населением больше 40 тысяч человек. Еще в советское время там работали предприятия союзного значения.
Почему именно Шебекинский городской округ подвергается обстрелам? Потому что он находится как бы в подкове. Он вклинивается в территорию Украины. Поэтому он обстреливается с двух сторон.
И там находятся объекты критической инфраструктуры. По ним ведется стрельба. Но в последние дни я вижу очень нехорошую тенденцию, когда ведется обстрел гражданских объектов. Там от рынка почти ничего не осталось. Хорошо, что там в это время никого не было. Уничтожено два торговых центра.
Есть попадания по ТЭЦ. Периодически отключают воду и свет.
Хорошо, что оперативно работают ремонтные бригады и губернатор держит ситуацию под контролем. Он постоянно выезжает на места обстрелов и беседует с людьми. Хотя он действует в рамках гражданских полномочий, не касаясь военных вопросов.
Не забывайте, что на территории Белгородской области находятся части и подразделения временной дислокации. Идет подготовка мобилизованных, перегруппировка и боевое слаживание. Туда еще пытаются попасть.
Есть еще один немаловажный момент, на который мало кто обращает внимание. ВСУ, обстреливая наши города, тоже проводят таким образом боевое слаживание. Они готовят тероборону, наемников и нацистов из "Кракена" на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском. Их сразу перебрасывают ближе к границе, где они учатся стрелять из кочующих минометов. Стрельнули – уехали.
Попали или не попали – это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым.
Белгород тоже страдает от обстрелов. Буквально позавчера прилетело пять-семь баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Есть у них и американские противорадиолокационные ракеты. Используются те же американские гаубицы M-777 и ударные беспилотники-камикадзе.
Так что, скажем прямо, ситуация остается напряженной.
- Мы на это как отвечаем?
- Мы отвечаем хорошо. Я не скажу, что там идут артиллерийские дуэли. Понимаете, главная цель наша ответки состоит в том, чтобы поражать их лагеря подготовки и базы, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием, которое, к сожалению, продолжает поступать из стран Восточной Европы.
Они же складируются не только в Донбассе, но и на территории Харьковской области. Именно эти объекты становятся целью для наших ракет, артиллерии и РСЗО.
Я не знаю, сколько это будет продолжаться дальше и когда начнется активная фаза боевых действий на этом направлении. Но сейчас мы видим на протяжении всей Донбасской дуги прелюдию к новому этапу и широкомасштабному наступлению.
Это и новое руководство СВО, это и вопросы взаимодействия, налаживания дисциплины и подготовки мобилизованных. Просто так все эти проблемы с кондачка не решаются, хотя и тянуть нельзя.
Как бы там ни было, сейчас мы должны нарастить силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях, чтобы выполнить цели и задачи СВО, которые не изменились.
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- Давайте разберем вероятные направления этого удара. Есть мнение, что если мы и будем использовать территорию Белоруссии, то только для того, чтобы через Сумскую область снова окружить Славянск и Краматорск. Насколько это реально? Насколько они там окопались?
- Обращу внимание на детали.
Первое. Сразу же после назначения нового руководства СВО генерал Салюков нанес визит в Белоруссию. Это неспроста.
Второе. На 20 января назначено заседание в формате "Рамштайн", в ходе которого может быть принято решение о поставке на Украину танков и ЗРК Patriot. Не удивлюсь, что и самолеты им передадут. Да, сейчас объемы натовской "военной помощи" напоминают ручеек, но этот поток будет только возрастать.
Как его пресечь? Есть масса вариантов. В том числе белорусский. В каком виде это будет, судить не берусь. Но контингент российско-белорусских войск, который сейчас находится на территории республики, будет задействован в решении этих вопросов.
- Если этого не случится, можно ли освободить Славянск и Краматорск без возвращения Изюма просто за счет постепенного лобового выдавливания противника?
- Учитывая сложнейшие линии обороны, опорные и командные пункты, которые действительно выстраивались восемь лет, на каких-то участках можно и в лоб бить. Для этого существует артиллерия.
Но я заметил одну важную особенность.
На линии Северск-Соледар-Артемовск меняется тактика боевых действий. Идут маневренные действия, охваты и создания артиллерийских и танковых кулаков. Есть четкое взаимодействие ЧВК "Вагнер", десантников, спецподразделений вкупе с огненным кулаком из артиллерии, ВКС и танкистов. Это позволяет добиваться успеха в части оперативного и физического окружения противника.
Повторюсь, многое будет зависеть от нашего преимущества в силах и средствах (хотя бы 3:1) и наличия боеприпасов.
Так что я бы назвал это лобовыми атаками, как об этом пишут эксперты и журналисты. Да, есть продавливание. Но есть городские бои, в которых многое зависит от действий штурмовых групп и штурмовых отрядов.
В основном боями в городе занимаются штурмовые отряды вагнеровцев. Там же есть еще внешнее кольцо из артиллерии и ВКС. И потом, штурмовые отряды действуют при поддержке танков и бронетехники. Это обязательно. В отдельных случаях их поддерживают легендарные боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Вчера, 18:54Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много летСейчас наше руководство ищет таланты, которые при нынешнем соотношении сил обеспечат нам хоть какое-то продвижение вперед. Потому что пока не будет успехов, связанных со взятием городов и освоением территорий бывшей Украины, там ничего не поколеблется
В целом же Соледар показал, что несмотря на медийные противоречия между "Вагнером" и Минобороны, такое взаимодействие между ними существует. Как бы украинская пропаганда это не скрывала, им все же пришлось признать, что Соледар нами взят.
Они говорят: "Что такое Соледар, это городок на 10 тысяч населения". Но это то же самое, что называть Прохоровку "каким-то селом", потому что там произошло сражение, переломившее ход Великой Отечественной войны.
Я сейчас не сравниваю взятие Соледара с Курской битвой. Я говорю о том, что мы уничтожили крупнейших опорный пункт противника и нанесли ему потери в живой силе. Сами украинцы понимают, какие потери они там понесли.
Я не говорю о том, что у нас нет потерь. И у тех же ЧВК "Вагнер" есть потери. И у десантников есть потери. Но они несопоставимы с потерями ВСУ. Тем более, что по всем военным канонам, именно наступающая сторона несет большие потери. А здесь все наоборот. Огромные потери понесла именно обороняющаяся сторона.
- Вы упомянули ЧВК "Вагнер". Насколько уместно противопоставлять их регулярной армии, говоря о том, что они якобы воюют без показухи и военной бюрократии?
- Конечно, неуместно. Проблема в другом.
Я не хочу бросать камень в огород структур Минобороны, которые отвечают за информационное сопровождение СВО, но это недопустимо, когда в официальном сообщении о взятии Соледара они не сказали ни слова о вагнеровцах. Только через полдня по многочисленным просьбам СМИ они исправили свою ошибку.
Это же элементарные вещи. Почему нельзя было сразу сказать, что эта локальная операция была осуществлена совместными усилиями десантников и ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и ВКС? Они сами спровоцировали эти разговоры о противопоставлении вагнеровцев с Минобороны.
Я считаю, что это все надо прекращать. Они со всем разберутся. ЧВК "Вагнер" и так оперативно подчиняется Минобороны. Я не знаю, как будет решен вопрос с их юридическим статусом. Но я уверен, что это делать надо. Иначе мы договоримся до такого, что у нас начнут появляться частные артиллерийские подразделения.
Кто отвечает за ход кампании? Руководство СВО – Герасимов и его заместители. Руководство "Вагнера" должно им полностью подчиняться. Я понимаю эмоции отдельных вагнеровцев, которые последними словами ругают Генштаб, но это не дело. Это не красит этих мужественных и смелых бойцов, которые действуют на самых опасных участках фронта.
На мой взгляд, Пригожин тоже должен пресечь подобные вещи. И тогда сразу же прекратятся все эти разговоры о противопоставлении. В конце концов, мы все делаем одно общее дело. Делить пирог славы еще рано. Это играет только на руку наших врагов.
- Кроме "вагнеровцев" внимание по-прежнему приковано к чеченским подразделениям. Чем они занимаются?
- Чеченские подразделения организационно и штатно входят в структуру "Росгвардии". Они выполняют очень сложные и ответственные задачи по зачистке. Взят какой-то населенный пункт – сразу же в дело вступают в том числе чеченские подразделения.
Вчера, 13:13Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во ЛьвовВаршава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные учения с привлечением до 200 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч резервистов и 20 тысяч добровольцев могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья
У многих может сложиться впечатление, что зачистка - это так же просто, как проверить паспорт. Ничего подобного. Как показал опыт Первой и Второй чеченской кампании, зачистка – это ничуть не менее опасная и ответственная работа, чем прорыв линии обороны. Это те же бои. И чеченские подразделения эффективно справляются с этой задачей.
Что касается пиара, то они действительно умело этим занимаются. Я не вижу в этом ничего плохого. Некоторым нашим структурам Минобороны следовало бы получиться хорошему пиару, которым занимаются "Вагнер" и "Ахмад-Сила".
- Как вы в целом оцениваете эффективность ударов по энергетической инфраструктуре Украины? Возможен ли идеальный сценарий, когда остановятся железнодорожные перевозки, остановится ремонт техники и негде будет обучать боевиков?
- Откровенно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Поражение критической инфраструктуры в крупных городах Украины – процесс не одного и не двух дней. По этой же причине было бы наивно призывать ударить по мостам, полагая, что их можно быстро снести.
- Удары наносятся уже четыре месяца.
- Да. Другое дело, что если будут продолжаться эти удары, то с военной точки зрения это будет только приветствоваться. Мосты и объекты энергетики никуда не денутся. Мы знаем, где они. Нам гораздо сложнее отследить пути снабжения.
Мне все-таки кажется, что пока в этом вопросе есть политические ограничения. Если их не будет, проблема с энергетикой решится гораздо быстрее.
- А может, дело не в политике? Может, у нас действительно не хватает ракет? Может, такой удар физически сложно организовать?
- Я бы так не сказал. Сейчас у нас ВПК переходит на военные рельсы. Да, за месяц это не сделать. В условиях только нарастающих интенсивных боевых действий есть нехватка оружия и боеприпасов на линии фронта.
Хромают вопросы логистики. Прилетел "Хаймарс" - уничтожил склад. Размести его в другом месте, завтра боеприпасы были бы. Так что нам еще предстоит решить эти простые вопросы.