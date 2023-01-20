https://ukraina.ru/20230120/1042817408.html
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области - 20.01.2023 Украина.ру
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов
2023-01-20T15:01
2023-01-20T15:01
2023-01-20T15:01
владимир рогов
запорожская область
новости
вс рф
украина
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"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", - приводит агентство слова Рогова.Он также заявил, что в украинских войсках по сравнению с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух "благодаря качественным, быстрым и четким действиям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации".Рогов уточнил, что "уничтожаются позиции врага, ведутся штурмовые действия по линии фронта, удерживать позиции режиму Зеленского удается все с большим трудом, и фронт на грани того, что начнет сыпаться".
https://ukraina.ru/20230120/1042806187.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, запорожская область, новости, вс рф, украина
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов
"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", - приводит агентство слова Рогова.
Он также заявил, что в украинских войсках по сравнению с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух "благодаря качественным, быстрым и четким действиям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации".
Рогов уточнил, что "уничтожаются позиции врага, ведутся штурмовые действия по линии фронта, удерживать позиции режиму Зеленского удается все с большим трудом, и фронт на грани того, что начнет сыпаться".