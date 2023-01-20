https://ukraina.ru/20230120/1042817408.html

Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области

Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области - 20.01.2023 Украина.ру

Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области

Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов

2023-01-20T15:01

2023-01-20T15:01

2023-01-20T15:01

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"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", - приводит агентство слова Рогова.Он также заявил, что в украинских войсках по сравнению с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух "благодаря качественным, быстрым и четким действиям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации".Рогов уточнил, что "уничтожаются позиции врага, ведутся штурмовые действия по линии фронта, удерживать позиции режиму Зеленского удается все с большим трудом, и фронт на грани того, что начнет сыпаться".

https://ukraina.ru/20230120/1042806187.html

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владимир рогов, запорожская область, новости, вс рф, украина