Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области - 20.01.2023 Украина.ру
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Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области - 20.01.2023 Украина.ру
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области
Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов
2023-01-20T15:01
2023-01-20T15:01
владимир рогов
запорожская область
новости
вс рф
украина
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"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", - приводит агентство слова Рогова.Он также заявил, что в украинских войсках по сравнению с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух "благодаря качественным, быстрым и четким действиям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации".Рогов уточнил, что "уничтожаются позиции врага, ведутся штурмовые действия по линии фронта, удерживать позиции режиму Зеленского удается все с большим трудом, и фронт на грани того, что начнет сыпаться".
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владимир рогов, запорожская область, новости, вс рф, украина
Владимир Рогов, Запорожская область, Новости, ВС РФ, Украина

Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской области

15:01 20.01.2023
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов
"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", - приводит агентство слова Рогова.
Он также заявил, что в украинских войсках по сравнению с осенью минувшего года сильно упал морально-боевой дух "благодаря качественным, быстрым и четким действиям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации".
Рогов уточнил, что "уничтожаются позиции врага, ведутся штурмовые действия по линии фронта, удерживать позиции режиму Зеленского удается все с большим трудом, и фронт на грани того, что начнет сыпаться".
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