Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев

Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев - 20.01.2023

Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в Киев

Несколько дней назад в Киеве для проведения секретных консультаций с президентом Украины побывал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Однако известно об этом стало только сейчас

"Бёрнс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы", - рассказали источники газеты The Washington Post, в Белом доме.Какую конкретно информацию передал украинскому лидеру руководитель американской разведки, журналистам выяснить не удалось. Однако The Washington Post считает, что любые сведения из рук Бёрнса могут быть очень полезны для Киева, поскольку именно директор ЦРУ в январе 2022 года предупредил украинские власти, что на начальных этапах военной спецоперации РФ попытается установить контроль над аэропортом в Гостомеле, благодаря чему Киев успел подготовиться к защите воздушной гавани.Неслучайно Бёрнс прилетел в Киев именно сейчас – "в критический момент 11-месячной войны". На поле боя ВСУ несут большие потери, испытывают дефицит вооружений, пока западные страны спорят, что можно передавать Киеву, а что – нет. Украинские войска проиграли тяжёлую битву за Соледар, имеющий стратегическое значение в контексте ведения боевых действий. Разведка США допускает, что, воспользовавшись истощением запасов боеприпасов у ВСУ и улучшением (что подтверждают представители Запада) подготовки собственных мобилизованных сил, Вооружённые Силы РФ готовят новое наступление в ближайшие месяцы или даже недели.Однако Зеленского, по рассказам источников, гораздо больше интересовало совсем другое – как долго Украина ещё может рассчитывать на американские деньги в условиях перехода Палаты представителей, от которой в том числе зависит финансирование, под контроль республиканцев. Многие из них требуют сократить затраты на поддержку Киева, в том числе новый председатель нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти."Бёрнс подчеркнул безотлагательность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить. <...> Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка со стороны администрации Байдена остаётся сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования для Украины в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа. А в перспективах принятия Конгрессом ещё одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной, Киев уверен меньше", – сообщает The Washington Post.В свою очередь источник газеты The New York Times в правительстве США охарактеризовал визит директора ЦРУ в Киев как разведывательную миссию, направленную на то, "чтобы информация продолжала поступать в обе стороны". Дело в том, что Белый дом периодически жалуется, что знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о замыслах самой Украины, которая зачастую хранит молчание о своих оперативных планах.Хорошая осведомлённость по российскому направлению бывшего посла США в РФ, коим с 2005 по 2008 годы был Бёрнс, свободно владеющего русским языком, вполне объяснимо. Более того, он входит в число ведущих экспертов американского правительства по России. Он прекрасно осознаёт, какое значение Украина имеет для российского государства: в служебной записке Кондолизе Райс, возглавлявшей на тот момент Госдепартамент, Бёрнс предупреждал, что вступление Украины в НАТО — самая яркая красная черта для российской элиты, и нужно поискать того, кто рассматривал бы её приём в Североатлантический альянса как нечто иное, чем прямой вызов интересам РФ. Решение российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине директор ЦРУ расценивает как ключевой шаг на пути к цели вернуть РФ былую славу.Что касается украинского руководства, американские чиновники с регулярной периодичностью сетуют, что слишком уж непредсказуемы правители в Киеве. Неизвестно, где окажется поставляемое Западом вооружение в конечном счёте. Учитывая тот факт, что статья The Washington Post о поездке Бёрнса, да ещё и с отсылом к правительственным источникам, вышла менее что за 2 часа до появления официальной информации от Пентагона о выделении оружия Киеву на $2,5 млрд, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов допускает, что это вовсе не совпадение, а контролируемая утечка, адресованная Зеленскому и его окружению."Главный месседж материала WP — в признании факта обсуждения того, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада в новых условиях верховенства в Конгрессе республиканского большинства. Если обсуждают — значит, есть проблема. Когда всё прекрасно, говорить не о чем. Логично тогда предположить, что, переводя начавшийся в Киеве секретный разговор в публичное поле, американские власти стремятся к тому, чтобы зафиксировать новый статус-кво. Обозначить дорожную карту будущих событий по линии военной помощи. А заодно и пресечь потенциальное нытьё подопечных", – отмечает журналист.В статье американского издания Богданов выделяет два ключевых тезиса. Первый – признание возможных трудностей с дальнейшим финансированием, второй – выделенных в прошлом году денег Киеву хватит до июля-августа."Такой временной отрезок абсолютно укладывается в хронологию предвыборной кампании в США. В сентябре потенциальные соперники Джо Байдена (пишут, что он должен объявить о своём выдвижении после 7 февраля), кандидаты от республиканцев, уже вовсю будут состязаться в красноречии — и каждый из них гарантированно оттопчется на той Украине. Технологам Белого дома это, само собой, ни к чему. Потому-то Зеленского и предупреждают, что окно возможностей для него к этому времени в лучшем случае превратится в щель. Если не закроется вовсе", – считает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке.

