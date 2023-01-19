https://ukraina.ru/20230119/1042777194.html

Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России

Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России - 19.01.2023 Украина.ру

Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России

США не могут восполнить недостаток Украины в оружии и боеприпасах по простой причине: Штаты никогда не были заточены на ведение полномасштабной сухопутной войны. Они предпочитают действовать точечными методами

2023-01-19T14:34

2023-01-19T14:34

2023-01-19T15:02

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россия

оружие

артиллерия

himars

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Но даже точечное попадание ракеты или беспилотника по штабам и узлам связи не решит исход СВО, говорит военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате "Рамштайн" заявил, что США "хотят добиться перелома в военной кампании", а для этого необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.- Александр Германович, в чем сейчас больше всего нуждается киевский режим?- На этот вопрос ответил главком ВСУ Залужный, которого хорошо обучили в советском военном училище. Он правильно посчитал, что для того, чтобы хоть как-то переломить ситуацию на фронте, им требуется около 300 танков, 500 гаубиц и несколько сотен полевых орудий. Ничего этого на данный момент у Штатов нет.Чтобы поставить эти танки, необходима соответствующая логистика и технические аптечки для каждого танка, которых сейчас нет. Еще для этого нужно либо долго обучать экипаж, либо прямо признать, что за рычагами танков сидят натовские вояки. Поэтому Залужному даже сотню танков никто не поставит.ВСУ могут передать польских "Леопардов" после окончательного вступления в должность нового министра обороны Германии Бориса Писториуса. Но их всего 10 штук. Танковая рота ничего не решает на поле боя. Напомню, с начала СВО мы обнулили более 5000 тысяч вражеских бронемашин (грузовики, БМП, БТР), каждая пятая из которых была танком.- Способны ли США восполнить недостаток ВСУ в "обычной" артиллерии?- Поставлявшиеся до сегодняшнего дня американские гаубицы M-777 плохо держат полевые условия. У них очень большой диаметр колеса и они легкосплавные. Поэтому у них очень быстро разбалтываются стволы от стрельбы, а также они плохо переносят транспортировку и уход с позиций. Они быстро засекаются и подавляются, потому что теперь мы воюем при помощи беспилотников.Я часто цитирую эти данные, но от этого они не теряют своей остроты. В день украинская армия расходует около 7 тысяч снарядов. А российская армия в ходе ведения стационарных боев по всей линии фронта расходует 20 тысяч снарядов. А во время крупных наступлений, которые идут сейчас в Марьинке и Артемовске, мы выпускаем от 40 до 50 тысяч снарядов в день.Вся промышленность США производит за месяц чуть более 20 тысяч снарядов. То есть в лучшем случае они могут дать Украине за месяц своего производства снарядов для стрельбы три дня в очень вялом темпе. Трижды семь – двадцать один. Больше Штаты выдать им не в состоянии. В Западной Европе с этим все еще хуже.- Как насчет авиации?- Идет речь о поставке F-16 первой модификации. Он за всю историю своего применения сбил не более 40 военных целей в странах третьего мира. Я специально это считал. Просто его широко разрекламировали через Голливуд. Да, это хороший самолет, но это самолет своей эпохи. Сейчас F-16 производится уже в четвертой модификации. А им предлагают поставить блок один, максимум блок два.Что могут решить украинские летчики, посаженные за штурвал F-16? Он лучше наших МиГ-21? Он лучше семейства Су-30? Это старый хороший проверенный самолет. Но его мало. И даже под старую его модификацию необходимо вести с собой всю логистику, а украинцы должны этому очень долго учиться. Причем они должны выжить после первого боя.Они же уже делали иконы со "святой Джавелиной", которая должна порешить всех русских. "Джавелин" - хороший противотанковый комплекс. Но он ничего не решил на поле боя. Потому что нет никакой вундервафли.- Могут ли США нарастить поставки "Хаймарсов", которые действительно попадают по нашим складам и пунктам временной дислокации?- Они могут нарастить их производство. Я не призываю несерьезно относиться к западному оружию. Но "Хаймарс" - это не классическая реактивная система залпового огня. Это оружие кинжальной точности для уничтожения складов и штабов. Вспомним историю с гибелью украинских военнопленных в Еленовке и наших мобилизованных в Макеевке."Хаймарс" может влететь в форточку и ударить в казарму. У него безумная точность попадания, потому что круговой эффект рассеивания очень невысок. Но ударить по площадям, чтобы остановить штурмовую пехоту, которая наступает не плотным строем 19 века, когда солдатиков выбивают из пулеметов. "Хаймерс" не может поразить живую силу, которая передвигается скрытно, разбиваясь на группы.Конечно, они могут нарастить поставки. Но вы посмотрите, насколько забиты оружейные заводы США. Сегодня Штаты приняли заказ на 500 единиц "Хаймерсов" для Польши (данные их министра обороны). Для Украины они должны произвести более 20 единиц "Хаймерсов". В год они их производят 30 штук. Если очень напрягутся, могут произвести 30.Но, опять же, вспомним эффективность применения "Хаймерсов". Возьмем тот же Херсон и Антоновский мост. Пока мы сами физически не разрушили его при отступлении, он стоял. Более того, мы воспользовались им для эвакуации наших войск, хоть он и был похож на дуршлаг. Мы сделали временный настил, по которому спокойно прошли танки. "Хаймерсы" не годятся для уничтожения крупных объектов инфраструктуры и железных дорог.Понимаете, у создателя любой техники есть свой замысел. Замысел США состоит в том, чтобы вести высокоточную войну. Американцы не обладают сухопутными войсками, у них только морская пехота. Они пытаются наносить хирургически точные кинжальные удары. Потому что они на острове. Они не боятся, что к ним кто-то высадится и начнет с ними грязную, сухопутную и полномасштабную войну.И они никогда не были под это заточены. "Ударь и убеги". Вспомните фильмы про Рэмбо. Высадился, постреляли, провел карательную операцию, зачистил, а потом эвакуировался на вертолете. И все американское оружие сделано под эти задачи. Поэтому у них великолепные снайперские винтовки, чтобы убить лидера или обнулить группу мафиози. Им не нужно другое оружие, и они все равно не умеют его производить.Более того, они не обладают опытом ведения подобных войн, в отличие от Германии и Франции. Да, сейчас их армии стоят того, что они стоят, но в прошлом это были армии крупных сухопутных держав. Так что "Хаймерсы" будут поставлены на Украину. Но они никакие проблемы не решат, хоть и принесут какие-то смерти в результате ударов по штабам и по узловым точкам.Я бы хотел еще сказать про ковровые бомбардировки стран третьего мира, как это было с той же Раккой. Это ничего не даст, учитывая наш менталитет и театр военных действий. Вспомним Дрезден. Он был стерт с лица земли англо-американской авиацией, но жители города стали работать с утроенной энергией. То же самое было с Мурманском. Немцы полностью уничтожили город, но порт продолжал трудиться. Более того, наши люди получили наглядный урок, что они имеют дело с натуральными орками и бандерлогами. И последний пример. Американцы снесли французский Гавр с лица земли, но немцы все равно построили вал и пришлось его брать в лоб.Так что удар ракетой и беспилотником по чему-либо красиво выглядит. Но это ровным счетом ничего не решает для ведения боевых действий. Потому что к смертям они привыкают очень быстро.- Если наращивание поставок невозможно, то как они попытаются нас остановить?- Киевский режим переходит на свои привычные рельсы – террористическое оружие. В частности, американцы обещали поставку БПЛА класса Switchblade, которые способны штучно уничтожать каждого человека. Это небольшой беспилотник с интеллектуальной системой наведения.Еще опасны ракеты класса Brimstone тоже с интеллектуальной системой наведения, которые в групповой цели могут вычленить отдельную единицу у ударить конкретно по ней. Ее боевая часть варьируется от десяти до несколько сотен кг, в зависимости от того, из какой пусковой установки произведен выстрел.Есть и другие виды оружия для ведения террористических актов. Напомню, в Одессе в ноябре 2022 года между местным филиалом СБУ и британской ЧВК Prevail было подписано соглашение об организации терактов на территории Крыма. Они даже разработали специальное плавсредство для скрытной высадки десанта на побережье полуострова.Так что ВСУ переходят к террористическим методам ведения войны. Ничего на фронте они добиться не смогут. Вскрыты каналы болгарских поставок, а получить снаряды для гаубиц Д-20 и Д-30 им неоткуда. У них нет возможности восполнять даже патронный голод.Вообще единственное, что нас может погубить, и на это тоже идет расчёт, так это переговоры о мире и закрепление части территорий за киевским режимом, чтобы снова за несколько лет накачать Украину оружием и воспитать новое поколение пушечного мяса. Потому что сегодня людей у них физически не хватает. Посмотрите на средний возраст украинских пленных. Всем им от 35 до 50 лет. Молодых людей уже не осталось. Так что это единственный способ спасти сегодняшнюю Украину.

https://ukraina.ru/20220209/1033237358.html

https://ukraina.ru/20230118/1042752494.html

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https://ukraina.ru/20230118/1042714556.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, сша, россия, оружие, артиллерия, himars