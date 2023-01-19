https://ukraina.ru/20230119/1042775164.html

Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим

Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим - 19.01.2023 Украина.ру

Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим

В новом пакете военной помощи от США Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и ракеты GLSDB. Об этом сообщает издание Politico.

2023-01-19T14:07

2023-01-19T14:07

2023-01-19T15:03

всу

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украина

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ракеты

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Какое еще оружие пообещают Киеву генералы НАТО в пятницу, 20 января, в Рамштайне, изданию Украина.ру рассказал политолог, полковник запаса Семен Багдасаров.— Семен Аркадьевич, в какой тональности может пройти встреча в Рамштайне? Может ли вопрос коснуться принятия решения о передаче Украине ракет большей дальности, поставок средств противовоздушной обороны, а также танков и гаубиц?— Я думаю, в первую очередь, речь будет идти о передаче Киеву первой партия танков: о поставке 30 машин Leopard 2, пока не ясно какой модификации – А4 или А5. Это более усовершенствованные, хотя не самые новые танки. Также Британия предоставит 14 танков Challenger 2.Это только начало. Если оборудование у них пройдет, то, я думаю, что дальше будет наращиваться танковый парк вооружённых сил Украины (ВСУ) современными западными образцами.Хотя поставки различного рода модификаций советских танков Т-72, которые находятся на базах хранения в Польше, Чехии, Словакии тоже будет передаваться Киеву. Не все исчерпано еще.Что касается гаубиц, то Запад уже снабдил Украину современными орудиями. Их поставки будут наращиваться, так как у американцев большой потенциал этих вооружений. Я считаю, что в перспективе США и Европа начнут обеспечивать Киев всем, что у них есть, в том числе ракетами повышенной дальности (300–500 км). Если конфликт затянется, то я не исключаю, что может встать вопрос о передаче ВСУ торпед Tomahawk, которые есть не только воздушного и морского, но и сухопутного базирования. Такие ракеты имеются на вооружении не только у США, но и в Великобритании.— Как боевые машины Запада изменят ситуацию на фронте?— Я считаю, что они [НАТО] сейчас будут делать ставку на подготовку вооруженных сил Украины к наступательным операциям. Туда поставляются в большом количестве танки – это как раз говорит о том, что Запад и ВСУ ориентированы на нападение.Все танки, которые поставит Запад на Украину – Leopard 2, Challenger 2, модернизованные Польшей Т-72 и другие усовершенствованные варианты машин – могут быть использованы для формирования объединений для ударного кулака для прорыва обороны наших войск.— Сегодняшние успехи ВС РФ в зоне проведения СВО вполне могут толкнуть Запад к выводу, что Украина проиграет. Что выберет по итогу НАТО: продолжать финансировать терпящий поражение Киев или поставлять оружие, которое 100% попадёт в руки российских военных с перспективой реверс-инжиниринга?— Все вооружения, которые пока что планируются к передаче ВСУ, это довольно устаревшие модификации. Например, танки Challenger 2 сконструированы по концепции тяжелых оборонительных систем НАТО, но в условиях современного боя они выглядят устаревшими.Последние модели орудий могут быть использованы ВСУ с подачи НАТО скорее только в виде эксперимента – для проверки работы машин в бою, и это будут единичные случаи.Конечно, если бы какие-то экземпляры новых вооружений США и Европы попали к нам – это было бы интересно. Но не более того, я думаю – вряд ли они представляют большую ценность для нас. Это просто хорошая техника [вооружения НАТО], ничего сверхъестественного в ней я не вижу.Поймите, когда развивается то или иное направление военно-промышленного комплекса, всегда заранее готовятся к контрпротиводействию вооружений противника. Например, в Сирии против танков Leopard 2А4 эффективно использовали ещё советские противотанковые комплексы "Фагот" и "Конкурс", которые спокойно пробивали броню.Запад не отступит и будет продолжать финансировать ВСУ, поставлять вооружение, проводить обучение высшего командного состава, представлять разведанные Киеву.— Как мы можем противодействовать Западу и его поставкам ВСУ наступательной бронетехники?— Очень многое зависит от того, как мы планируем помешать попаданию западных вооружений на территории Украины. Это громоздкая и тяжёлая техника, танки, как правило, транспортируются железнодорожным транспортом.Также нужно предотвратить поставки горючесмазочных материалов, нефтепродуктов, без которых никакая техника ездить не будет. Судя по всему, у ВСУ с горючим и топливом все нормально. Вопрос в том, откуда они его берут и почему эти поставки происходят.Это самые насущные и интересные вопросы, надо их решать. А не ждать, когда у ВСУ или НАТО закончатся вооружения и все будет хорошо.

https://ukraina.ru/20230118/1042752494.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, рамштайн, украина, нато, вооружения, танки, киев, россия, сша, ракеты, интервью, спецоперация