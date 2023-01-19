Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20230119/1042775164.html
Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим
Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим - 19.01.2023 Украина.ру
Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим
В новом пакете военной помощи от США Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и ракеты GLSDB. Об этом сообщает издание Politico.
2023-01-19T14:07
2023-01-19T15:03
всу
рамштайн
украина
нато
вооружения
танки
киев
россия
сша
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042768462_76:14:871:461_1920x0_80_0_0_236ae316ae473edcdc3f8a3d8ea54e95.jpg.webp
Какое еще оружие пообещают Киеву генералы НАТО в пятницу, 20 января, в Рамштайне, изданию Украина.ру рассказал политолог, полковник запаса Семен Багдасаров.— Семен Аркадьевич, в какой тональности может пройти встреча в Рамштайне? Может ли вопрос коснуться принятия решения о передаче Украине ракет большей дальности, поставок средств противовоздушной обороны, а также танков и гаубиц?— Я думаю, в первую очередь, речь будет идти о передаче Киеву первой партия танков: о поставке 30 машин Leopard 2, пока не ясно какой модификации – А4 или А5. Это более усовершенствованные, хотя не самые новые танки. Также Британия предоставит 14 танков Challenger 2.Это только начало. Если оборудование у них пройдет, то, я думаю, что дальше будет наращиваться танковый парк вооружённых сил Украины (ВСУ) современными западными образцами.Хотя поставки различного рода модификаций советских танков Т-72, которые находятся на базах хранения в Польше, Чехии, Словакии тоже будет передаваться Киеву. Не все исчерпано еще.Что касается гаубиц, то Запад уже снабдил Украину современными орудиями. Их поставки будут наращиваться, так как у американцев большой потенциал этих вооружений. Я считаю, что в перспективе США и Европа начнут обеспечивать Киев всем, что у них есть, в том числе ракетами повышенной дальности (300–500 км). Если конфликт затянется, то я не исключаю, что может встать вопрос о передаче ВСУ торпед Tomahawk, которые есть не только воздушного и морского, но и сухопутного базирования. Такие ракеты имеются на вооружении не только у США, но и в Великобритании.— Как боевые машины Запада изменят ситуацию на фронте?— Я считаю, что они [НАТО] сейчас будут делать ставку на подготовку вооруженных сил Украины к наступательным операциям. Туда поставляются в большом количестве танки – это как раз говорит о том, что Запад и ВСУ ориентированы на нападение.Все танки, которые поставит Запад на Украину – Leopard 2, Challenger 2, модернизованные Польшей Т-72 и другие усовершенствованные варианты машин – могут быть использованы для формирования объединений для ударного кулака для прорыва обороны наших войск.— Сегодняшние успехи ВС РФ в зоне проведения СВО вполне могут толкнуть Запад к выводу, что Украина проиграет. Что выберет по итогу НАТО: продолжать финансировать терпящий поражение Киев или поставлять оружие, которое 100% попадёт в руки российских военных с перспективой реверс-инжиниринга?— Все вооружения, которые пока что планируются к передаче ВСУ, это довольно устаревшие модификации. Например, танки Challenger 2 сконструированы по концепции тяжелых оборонительных систем НАТО, но в условиях современного боя они выглядят устаревшими.Последние модели орудий могут быть использованы ВСУ с подачи НАТО скорее только в виде эксперимента – для проверки работы машин в бою, и это будут единичные случаи.Конечно, если бы какие-то экземпляры новых вооружений США и Европы попали к нам – это было бы интересно. Но не более того, я думаю – вряд ли они представляют большую ценность для нас. Это просто хорошая техника [вооружения НАТО], ничего сверхъестественного в ней я не вижу.Поймите, когда развивается то или иное направление военно-промышленного комплекса, всегда заранее готовятся к контрпротиводействию вооружений противника. Например, в Сирии против танков Leopard 2А4 эффективно использовали ещё советские противотанковые комплексы "Фагот" и "Конкурс", которые спокойно пробивали броню.Запад не отступит и будет продолжать финансировать ВСУ, поставлять вооружение, проводить обучение высшего командного состава, представлять разведанные Киеву.— Как мы можем противодействовать Западу и его поставкам ВСУ наступательной бронетехники?— Очень многое зависит от того, как мы планируем помешать попаданию западных вооружений на территории Украины. Это громоздкая и тяжёлая техника, танки, как правило, транспортируются железнодорожным транспортом.Также нужно предотвратить поставки горючесмазочных материалов, нефтепродуктов, без которых никакая техника ездить не будет. Судя по всему, у ВСУ с горючим и топливом все нормально. Вопрос в том, откуда они его берут и почему эти поставки происходят.Это самые насущные и интересные вопросы, надо их решать. А не ждать, когда у ВСУ или НАТО закончатся вооружения и все будет хорошо.
https://ukraina.ru/20230118/1042752494.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042768462_140:0:775:476_1920x0_80_0_0_a9f090bb6fc0d44390e6267580d23447.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, рамштайн, украина, нато, вооружения, танки, киев, россия, сша, ракеты, интервью, спецоперация
ВСУ, Рамштайн, Украина, НАТО, вооружения, танки, Киев, Россия, США, ракеты, Чем воюют на Украине, Интервью, Спецоперация

Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим

14:07 19.01.2023 (обновлено: 15:03 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСемен Багдасаров интервью
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
В новом пакете военной помощи от США Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и ракеты GLSDB. Об этом сообщает издание Politico.
Какое еще оружие пообещают Киеву генералы НАТО в пятницу, 20 января, в Рамштайне, изданию Украина.ру рассказал политолог, полковник запаса Семен Багдасаров.
— Семен Аркадьевич, в какой тональности может пройти встреча в Рамштайне? Может ли вопрос коснуться принятия решения о передаче Украине ракет большей дальности, поставок средств противовоздушной обороны, а также танков и гаубиц?
— Я думаю, в первую очередь, речь будет идти о передаче Киеву первой партия танков: о поставке 30 машин Leopard 2, пока не ясно какой модификации – А4 или А5. Это более усовершенствованные, хотя не самые новые танки.
Также Британия предоставит 14 танков Challenger 2.
Это только начало. Если оборудование у них пройдет, то, я думаю, что дальше будет наращиваться танковый парк вооружённых сил Украины (ВСУ) современными западными образцами.
Хотя поставки различного рода модификаций советских танков Т-72, которые находятся на базах хранения в Польше, Чехии, Словакии тоже будет передаваться Киеву. Не все исчерпано еще.
Что касается гаубиц, то Запад уже снабдил Украину современными орудиями. Их поставки будут наращиваться, так как у американцев большой потенциал этих вооружений. Я считаю, что в перспективе США и Европа начнут обеспечивать Киев всем, что у них есть, в том числе ракетами повышенной дальности (300–500 км).
Если конфликт затянется, то я не исключаю, что может встать вопрос о передаче ВСУ торпед Tomahawk, которые есть не только воздушного и морского, но и сухопутного базирования. Такие ракеты имеются на вооружении не только у США, но и в Великобритании.
— Как боевые машины Запада изменят ситуацию на фронте?
— Я считаю, что они [НАТО] сейчас будут делать ставку на подготовку вооруженных сил Украины к наступательным операциям. Туда поставляются в большом количестве танки – это как раз говорит о том, что Запад и ВСУ ориентированы на нападение.
Все танки, которые поставит Запад на Украину – Leopard 2, Challenger 2, модернизованные Польшей Т-72 и другие усовершенствованные варианты машин – могут быть использованы для формирования объединений для ударного кулака для прорыва обороны наших войск.
— Сегодняшние успехи ВС РФ в зоне проведения СВО вполне могут толкнуть Запад к выводу, что Украина проиграет. Что выберет по итогу НАТО: продолжать финансировать терпящий поражение Киев или поставлять оружие, которое 100% попадёт в руки российских военных с перспективой реверс-инжиниринга?
— Все вооружения, которые пока что планируются к передаче ВСУ, это довольно устаревшие модификации. Например, танки Challenger 2 сконструированы по концепции тяжелых оборонительных систем НАТО, но в условиях современного боя они выглядят устаревшими.
Последние модели орудий могут быть использованы ВСУ с подачи НАТО скорее только в виде эксперимента – для проверки работы машин в бою, и это будут единичные случаи.
Конечно, если бы какие-то экземпляры новых вооружений США и Европы попали к нам – это было бы интересно. Но не более того, я думаю – вряд ли они представляют большую ценность для нас. Это просто хорошая техника [вооружения НАТО], ничего сверхъестественного в ней я не вижу.
Поймите, когда развивается то или иное направление военно-промышленного комплекса, всегда заранее готовятся к контрпротиводействию вооружений противника. Например, в Сирии против танков Leopard 2А4 эффективно использовали ещё советские противотанковые комплексы "Фагот" и "Конкурс", которые спокойно пробивали броню.
Запад не отступит и будет продолжать финансировать ВСУ, поставлять вооружение, проводить обучение высшего командного состава, представлять разведанные Киеву.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:55
Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в РамштайнеКогда Запад поставит ВСУ наступательную бронетехнику и какие это будут вооружения, изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
— Как мы можем противодействовать Западу и его поставкам ВСУ наступательной бронетехники?
— Очень многое зависит от того, как мы планируем помешать попаданию западных вооружений на территории Украины. Это громоздкая и тяжёлая техника, танки, как правило, транспортируются железнодорожным транспортом.
Также нужно предотвратить поставки горючесмазочных материалов, нефтепродуктов, без которых никакая техника ездить не будет. Судя по всему, у ВСУ с горючим и топливом все нормально. Вопрос в том, откуда они его берут и почему эти поставки происходят.
Это самые насущные и интересные вопросы, надо их решать. А не ждать, когда у ВСУ или НАТО закончатся вооружения и все будет хорошо.
 
Чем воюют на УкраинеВСУРамштайнУкраинаНАТОвооружениятанкиКиевРоссияСШАракетыИнтервьюСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ
14:38Никита Мендкович: Эта война не закончится Украиной, прокси-война продолжится в других точках планеты
14:34Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России
14:31"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
14:26Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов
14:24Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
14:13Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
14:07Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим
13:51Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине
13:45Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
13:43У российской спецоперации на Украине появился свой хит
13:10Крещенское чудо. В Донецке после освящения воды пошел дождь
13:09Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
12:54Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open
12:49Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России
12:46Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса
12:18Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января
12:05Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
11:30Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
11:28Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска
Лента новостейМолния