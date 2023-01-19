У российской спецоперации на Украине появился свой хит - 19.01.2023 Украина.ру
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У российской спецоперации на Украине появился свой хит
У российской спецоперации на Украине появился свой хит - 19.01.2023 Украина.ру
У российской спецоперации на Украине появился свой хит
Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал, что песню "Триста тридцать три" написал на листочке за три минуты, а теперь ее знает почти каждый боец на передовой, передает 19 января РИА Новости
2023-01-19T13:43
2023-01-19T13:58
песня
фронт
новости
украина
бойцы
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Видео, на котором музыкант в машине в зоне спецоперации исполняет под гармонь песню "Триста тридцать три", появилось в соцсетях и быстро набрало популярность.Ванюшкин рассказал, что он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали.Ванюшкин решил поддержать бойцов и начал возить на передовую гуманитарную помощь и заодно давать концерты. "Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь. Я просто хотел доставить им мимолетную радость, передать свою энергетику, сказать, что ими гордится страна. Именно в этом заключается смысл фронтовых песен", - рассказал музыкант.В Тамбове у него своя музыкальная группа "Наши", с ней он пытался пробиться на разные площадки Москвы, но не получалось."А сейчас, когда у песни "Триста тридцать три" более 3 миллионов просмотров в день на YouTube, они сами начинают звонить, просят приехать. Именно фронт принес мне популярность, а не мирная жизнь", - отметил он.По словам Ванюшкина, у него в основном гитарные песни, но "Триста тридцать три" он исполняет под гармонь, а написал ее за три минуты. "Послушал новости, вышел, закурил, вернулся домой и на листочке за три минуты накидал текст с музыкой", - вспомнил он.Музыкант знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "Огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что команда появилась еще во времена Первой мировой войны. "Триста тридцать три" - одновременный залповый огонь, это как "На старт, внимание, марш". "Триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь!" - объяснили ему артиллеристы.
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песня, фронт, новости, украина, бойцы
песня, фронт, Новости, Украина, бойцы

У российской спецоперации на Украине появился свой хит

13:43 19.01.2023 (обновлено: 13:58 19.01.2023)
 
© скриншот видео Спецоперация
© скриншот видео Спецоперация
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Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, который выступает с концертами в зоне спецоперации, рассказал, что песню "Триста тридцать три" написал на листочке за три минуты, а теперь ее знает почти каждый боец на передовой, передает 19 января РИА Новости
Видео, на котором музыкант в машине в зоне спецоперации исполняет под гармонь песню "Триста тридцать три", появилось в соцсетях и быстро набрало популярность.

Ванюшкин рассказал, что он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах, после начала спецоперации хотел пойти добровольцем, но четверо детей сдержали.

"Потом я так подумал: вдруг смогу принести больше пользы именно в гражданском качестве – гуманитарка, гармонь, душевность… Но если призовут — пойду, не раздумывая! Уже всех предупредил", - рассказал он.

Ванюшкин решил поддержать бойцов и начал возить на передовую гуманитарную помощь и заодно давать концерты.
"Был страшный кураж, когда я первый раз достал гармонь в зоне СВО. Эти обнимашки с парнями ничем не передать. На последнем куплете пацаны уже все подпевали, подсвистывали, подхлопывали. Такой экспромт ни за какие деньги не купишь. Я просто хотел доставить им мимолетную радость, передать свою энергетику, сказать, что ими гордится страна. Именно в этом заключается смысл фронтовых песен", - рассказал музыкант.

В Тамбове у него своя музыкальная группа "Наши", с ней он пытался пробиться на разные площадки Москвы, но не получалось.
"А сейчас, когда у песни "Триста тридцать три" более 3 миллионов просмотров в день на YouTube, они сами начинают звонить, просят приехать. Именно фронт принес мне популярность, а не мирная жизнь", - отметил он.

По словам Ванюшкина, у него в основном гитарные песни, но "Триста тридцать три" он исполняет под гармонь, а написал ее за три минуты.
"Послушал новости, вышел, закурил, вернулся домой и на листочке за три минуты накидал текст с музыкой", - вспомнил он.

Музыкант знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "Огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что команда появилась еще во времена Первой мировой войны.
"Триста тридцать три" - одновременный залповый огонь, это как "На старт, внимание, марш". "Триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь!" - объяснили ему артиллеристы.
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