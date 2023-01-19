https://ukraina.ru/20230119/1042773897.html

Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине

Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине - 19.01.2023 Украина.ру

Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине

Провокационные шаги Киева, включая гонения на сограждан по религиозному признаку, лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после заседания Совета Безопасности ООН по гонениям на православие на Украине

2023-01-19T13:51

2023-01-19T13:51

2023-01-19T13:51

церковь

захарова

новости

религия

гонения

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"Дискуссия позволила подтвердить очевидное - нормализация ситуации в общественно-политическом и религиозном поле на Украине является важным элементом на пути к достижению устойчивого мира, в то время как провокационные шаги киевских властей, включая гонения на сограждан по религиозному признаку, лишь усугубляют затяжной кризис и отдаляют перспективу мирного урегулирования в стране", - указала дипломат.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20230118/1042749225.html

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церковь, захарова, новости, религия, гонения