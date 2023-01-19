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Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии

Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии - 19.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии

Наступление со стороны территории Белоруссии на Киев и другие регионы Украины выгодно и привлекательно для ВС РФ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2023-01-19T04:30

2023-01-19T04:30

2023-01-19T04:30

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Военный историк Евгений Норин ранее заявил, что если ВС РФ снова нанесут удар с территории Белоруссии, то было бы целесообразно наносить его через равнинные районы Сумской области, чтобы отбить Изюм Харьковской области и окружить Славянск с Краматорском на контролируемой Киевом части ДНР.Он добавил, что Белоруссия к широкомасштабным боевым действиям пока еще не готова.Однако, учитывая действия со стороны НАТО и киевского режима в отношении Минска, белорусы будут вынуждены согласиться с тем, чтобы их территория была использована для проведения наступательных операций РФ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии стартовали 16 января и закончатся 1 февраля. В мероприятиях будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии. От России в учениях участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Военнослужащие отработают высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

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2023

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