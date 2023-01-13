https://ukraina.ru/20230113/1042609345.html

Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии

Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии - 13.01.2023 Украина.ру

Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии

России сейчас не стоит использовать Белоруссию для наступления на западную Украину или похода на Киев. Зато есть смысл ударить через равнинные районы Сумской... Украина.ру, 13.01.2023

2023-01-13T13:55

2023-01-13T13:55

2023-01-13T13:55

интервью

россия

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России сейчас не стоит использовать Белоруссию для наступления на западную Украину или похода на Киев. Зато есть смысл ударить через равнинные районы Сумской области, чтобы снова обойти Харьков, отвоевать Лиман и окружить славянско-краматорскую агломерацию. Да, психологически для нас будет не очень комфортно решать эти задачи снова, но с военной точки зрения это сейчас наиболее адекватный вариант, считает военный историк и журналист Евгений Норин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений, вы сравнили освобождение Соледара с боями за село Бамут времен Первой чеченской кампании в 1996 года, когда через несколько месяцев боевики вошли в Грозный, призвав всех нас не обольщаться. Поясните, пожалуйста, еще раз свою позицию.– Взятие Соледара – это яркий тактический успех. Мы подвинули противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи. Он ценен не столько сам по себе, хотя и сам по себе тоже. Он нам расчищает дорогу к Славянску и Краматорску. Так что это не переломный момент, который решит исход всей войны. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться. Самое крупное сражение еще впереди.- Если в Славянске и Краматорске – еще более мощная линия обороны, зачем противник так цеплялся за Артемовск и Соледар?– А зачем оставлять противнику (то есть нам) рубеж, который еще можно удерживать? Вот они его и удерживали. Но это только передняя линия обороны. А главная линия обороны – дальше.- В состоянии ли эти успехи сорвать крупное наступление ВСУ на линию Сватово-Кременная или на Мелитополь?- Это в любом случае очень хорошо. Мы не только взяли город. Мы нанесли неприятелю тяжелые людские потери. Чем больше народу они оттягиваются на это направление, тем меньше у них шансов атаковать на других участках. Так что с этой точки зрения у нас тоже все хорошо.- Мы уже много раз говорили как об огромных людских потерях противника, так и насчет его огромных мобилизационных резервах. Можете ли вы навскидку сказать примерную численность ВСУ?- Сотни тысяч людей у них есть точно. Не надо надеяться, что у противника кончатся люди. Вопрос не в том, чтобы устроить Украине полное кровопускание и извести вообще всех. А в том, чтобы вырвать у нее ценных специалистов. Мы должны уничтожать штабы, связистов, подготовленных артиллеристов и тыловиков. Потому что Тарас с автоматом у них найдется всегда. Мы его убьем, а они его призовут снова. Но ценные специалисты – это другое дело.- Могут ли западные наемники полностью заменить этих ценных специалистов?- Могут только в ограниченном объеме. Если у них все будет висеть на западных специалистах, то это означает вступление Запада в войну, чего он хочет избежать. И это гробы. От гробов там общественность тоже не будет в восторге. Кстати, это очень хорошо, что мы в Соледаре уложили каких-то британцев. Чем больше мы будем укладывать западных "ихтамнетов", тем лучше.- С мест пишут, что сейчас на окраинах Красной горы и соседней Парасковиевки "вагнеровцы" ведут интенсивные бои. Что нам еще предстоит сделать, чтобы окончательно взять Артемовск в оперативное окружение, о котором столько раз говорили?- Тут я вам ничего нового не скажу. "Вагнерам" на месте виднее. Просто нужно обходить Бахмут и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Города не надо брать лобовым штурмом. Их нужно обходить, чтобы вынудить противника либо бежать из них, либо устраивать впечатляющие перформансы, после которых они выходят с поднятыми руками. А дальше пойдет Северск.- В Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне. Если мы действительно готовим там поход, зачем так явно намекать на это? Если это элемент психологического давления, то сколько войск противника мы сможем оттянуть на север, чтобы отвлечь его от Донбасса?- Это все гадание на кофейной гуще. Если мы создаем угрозу Киева даже не пересекая границу, то противнику в любом случае придется укреплять границу и стягивать туда резервы, потому что это столица. То же самое касается Чернигова. И если мы сможем силами 3,5 танков и одного генерала вытащить туда несколько боевых бригад, то это очень хорошо.Но честно говоря, я не уверен, что такое наступление будет. В Ровенской области его не будет точно. Она наглухо бесперспективна. Мне вообще непонятно, какие мы можем преследовать оперативные цели на этом направлении. Если мы хотим перекрыть границу, то там огромные расстояния. Это надо было в феврале делать. Других задач для наступления на западную Украину нет.Зато есть некий смысл в том, чтобы окружить Чернигов и пощупать неприятеля за вымя. Еще есть смысл ударить через равнинные районы Сумской области, чтобы снова охватывать Харьков или попробовать отвоевать Лиман и окружить славянско-краматорскую агломерацию.Да, психологически для нас будет не очень комфортно по второму разу брать Лиман с Купянском в обход Харькова, но это сейчас – наиболее адекватный вариант. Я бы сейчас очень осторожно планировал мегаоперации на 300 километров в глубину. Ну не пройдут наши войска столько. Их остановят раньше. Значит, надо решать внятные и очевидные задачи.Обход славянско-краматоркой агломерации – это задача хотя бы на грани адекватности планирования. Она не на колоссальную глубину, но ее выполнение принесет конкретный результат. Славянск и Краматорск – это крупные города, промышленные центры и "колыбель революции". Их взятие нанесет удар и по войскам, и по психологии, и по экономике.- Поход на Киев – рискованная затея с военной точки зрения, но она может нанести серьезный удар по противнику. Что для нас важнее?- Понимаете, какая штука. Если мы планируем поход на Киев, то кто будет брать этот четырехмиллионный город?- Говорили, что для этого нужна группировка примерно в 100 тысяч человек.- Вот именно. Потыкать палочкой в окраины и создать противнику напряжение – это я понимаю. Но у российской армии сейчас нет адекватной группировки для штурма Киева. У нас просто нет столько народа. И понятно, что противник будет защищать Киев вообще все силами. Они же будут закапывать своих теробороновцев десятками тысяч. Так что это затея увлекательна, но совершенно бесплодна.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html

https://ukraina.ru/20230113/1042594190.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, соледар, белоруссия, славянск, краматорск, киев, чернигов, сумская область, ровенская область