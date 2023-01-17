https://ukraina.ru/20230117/1042706834.html

Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во Львов

Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во Львов - 17.01.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во Львов

Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные учения с привлечением до 200 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч резервистов и 20 тысяч добровольцев могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья

2023-01-17T13:13

2023-01-17T13:13

2023-01-17T13:13

интервью

донбасс

всу

польша

вс рф

белоруссия

танки

оружие

запад

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Поэтому не стоит говорить, что мы можем решительно действовать в этот период. Сейчас мы должны освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника, обескровить его, подготовить резервы и только потом переходить в наступление, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Денис Пушилин заявил, что в Марьинке подразделения ВС РФ взяли под контроль все высотные здания. Также сообщалось, что на артемовском направлении железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных и что "вагнеровцы" зашли в населенный Клещеевка.- Юрий Альбертович, при каких условиях мы получим возможность наступать по всему фронту в Донбассе?- Пока таким образом вопрос не стоит. Хотя наступление в Донбассе уже идет на ключевых участках. Я имею в виду Артемовск с перспективой выхода на Северск, Марьинку, Авдеевку и Угледар. По сути речь идет о том, что наступление идет на 70% территории ДНР и идет достаточно эффективно и профессионально. Оно связано с выдавливанием противника с этой многоэшелонированной линии обороны, которая создавалась восемь лет и с точки зрения украинского режима считалась непреступной.- У нас было интервью с военным историком Евгением Нориным. Он сказал, что если мы снова нанесем удар с территории Белоруссии, то было бы целесообразно наносить его через равнинные районы Сумской области, чтобы отбить Изюм и окружить Славянск с Краматорском. Насколько это осуществимо?- Наступление с территории Белоруссии привлекательно по многим параметрам. Даже с точки зрения продвижения на Киев. Но насколько я знаю, пока Минск серьезно не готов втягиваться в вооруженный конфликт на Украине. Более того, делается все, чтобы Белоруссия немного дистанцировался от подобного рода планов. Но в том, что касается оборонительных операций, Минск готов участвовать с нами.Проводятся учения, в которых принимает участие в том числе авиация. Развернута серьезная группировка на границе с Украиной. Но сама Белоруссия к широкомасштабным боевым действиям пока еще не готова.Однако, учитывая жесткие действия со стороны НАТО и киевского режима в отношении Минска, белорусы будут вынуждены согласиться с тем, чтобы их территория была использована для проведения наступательных операций.- ВРИО губернатора Евгений Балицкий заявил, что освобождение Запорожской области может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится. Можно ли уже сейчас строить планы относительно того, как выбивать противника из города?- Я бы не стал торопиться. Дело в том, что Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО. Причем угроза этого наступления будет достаточно серьезна в случае, если Польша направит свои войска на западную Украину.Этого нельзя исключать, потому что Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные учения с привлечением до 200 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч резервистов и 20 тысяч добровольцев могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья.Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы можем решительно действовать в этот период. Сейчас мы должны по-максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника, обескровить его, подготовить резервы и только потом переходить в наступление.- К слову о Польше. Бывший командующий их Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВСУ рискуют потерпеть поражение, так как Запад вооружает их "капельным методом". На Западе не хотят или не могут сделать эти поставки еще более масштабными?- К сожалению, в этом отношении Запад все продумал. Запад поставляет Украине тяжелые танки. Рота тяжелых танков – это уже серьезно. Даже если Запад поставит Киеву сотню натовских танков к уже переданным Польшей 200 танкам Т-72 (они проходят модернизацию, на них ставят динамическую защиту), то масштабное наступление силами 300 таких машин вполне возможно.Я вспоминаю опыт Великой Отечественной войны. У Гитлеровской Германии впереди танкового клина шла рота "Тигров" из 15 машин. Потом шли более легкие танки, потом БТР и пехота. Для прорыва этого было достаточно. Такая тактика срабатывала.- Военкоры подняли проблему, что командиры стали придираться к бойцам за "неуставной" автотранспорт, от них стали требовать брить бороды и носить уставную форму, что тяжело требовать в условиях передовой. Эта проблема раздута? Или мы действительно можем говорить о серьезном конфликте между военными и воюющими?- Мне сложно это комментировать, потому что у меня недостаточно информации. Понятно, что есть определенные сложности, но все они связаны с попытками наладить дисциплину. А дисциплина всегда связана с формой одежды и с соблюдением уставных требований. Укрепление дисциплины в военных частях крайне важно для решения боевых задач. Да, мы можем спорить о методах укрепления дисциплины. Но то, что нужно наводить порядок – это 100%.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20230113/1042609345.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, донбасс, всу, польша, вс рф, белоруссия, танки, оружие, запад