Степанцов: России нужны комиссары от культуры - 19.01.2023 Украина.ру
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Степанцов: России нужны комиссары от культуры
Степанцов: России нужны комиссары от культуры - 19.01.2023 Украина.ру
Степанцов: России нужны комиссары от культуры
России нужно отсеять артистов, которые против СВО и поддерживать новых, которые за РФ, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру
2023-01-19T05:00
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новости
россия
артисты
культура
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По его мнению, после начала СВО музыкальные жанры в России не изменились, потому что их диктует условный Запад, но РФ может немного только их повернуть на русский манер.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221210/1041677001.html
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новости, россия, артисты, культура
Новости, Россия, артисты, культура

Степанцов: России нужны комиссары от культуры

05:00 19.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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России нужно отсеять артистов, которые против СВО и поддерживать новых, которые за РФ, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру
По его мнению, после начала СВО музыкальные жанры в России не изменились, потому что их диктует условный Запад, но РФ может немного только их повернуть на русский манер.
Все будет хорошо, просто надо в силу имеющейся ситуации делать какие-то вещи, которые бы эту старую кодлу оттеснили. Ее надо вымести поганой метлой, и следить, чтобы новые артисты либо активно поддерживали Россию, либо следили за помелом. Все очень просто! Тем более, опыт есть. Нужны комиссары от культуры.
Вадим Степанцов интервью
Вадим Степанцов
поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату"
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 10:48
Я остаюсь, чтобы жить. Артисты, оставшиеся с Россией, и бросившие ееС начала СВО российский мир культуры и искусства разделился на тех, кто, критикуя власти и страну, уехали из России, и тех, кто остался на родине, выступает перед военнослужащими и поддерживает спецоперацию.
 
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