https://ukraina.ru/20230119/1042737061.html

Степанцов: России нужны комиссары от культуры

Степанцов: России нужны комиссары от культуры - 19.01.2023 Украина.ру

Степанцов: России нужны комиссары от культуры

России нужно отсеять артистов, которые против СВО и поддерживать новых, которые за РФ, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру

2023-01-19T05:00

2023-01-19T05:00

2023-01-19T05:00

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По его мнению, после начала СВО музыкальные жанры в России не изменились, потому что их диктует условный Запад, но РФ может немного только их повернуть на русский манер.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221210/1041677001.html

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2023

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новости, россия, артисты, культура