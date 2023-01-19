https://ukraina.ru/20230119/1042737061.html
Степанцов: России нужны комиссары от культуры
Степанцов: России нужны комиссары от культуры - 19.01.2023 Украина.ру
Степанцов: России нужны комиссары от культуры
России нужно отсеять артистов, которые против СВО и поддерживать новых, которые за РФ, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру
2023-01-19T05:00
2023-01-19T05:00
2023-01-19T05:00
новости
россия
артисты
культура
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По его мнению, после начала СВО музыкальные жанры в России не изменились, потому что их диктует условный Запад, но РФ может немного только их повернуть на русский манер.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221210/1041677001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, артисты, культура
Степанцов: России нужны комиссары от культуры
России нужно отсеять артистов, которые против СВО и поддерживать новых, которые за РФ, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру