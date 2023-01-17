Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место - 17.01.2023 Украина.ру
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Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место
Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место - 17.01.2023 Украина.ру
Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место
Артисты, предавшие Россию, разъехались, но место на сцене и в эфире не уступили. Что нужно, чтобы в ротацию начали попадать песни новых музыкантов, а в фильмах зрители увидели свежие лица, в интервью изданию Украина.ру рассказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов
2023-01-17T05:57
2023-01-17T05:57
интервью
вадим степанцов
музыкант
украина.ру
санкции
владимир зеленский
алла пугачева
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- Вадим, за последнее время в культурном секторе нашей страны произошло немало громких скандалов. В их числе история с актером Артуром Смольяниновым*, заявившим, что Россия может превратиться в пепел, разбирательство вокруг музыканта Бориса Гребенщикова, назвавшего россиян "психически нездоровыми фашистами", увольнение актера Дмитрия Назарова из МХТ за антироссийскую позицию. Не останемся ли мы вообще без артистов? Стоит ли увольнять их, лишать гражданства? - Я думаю, что артистов у нас найдется достаточно, чтобы свято место не пустовало. Давайте честно, не все из ныне существующих артистов высокохудожественны и интересны, но это не значит, что нет других артистов, как старшего поколения, так и молодых, которые могут делать интересный контент в области рок-музыки, поп-музыки и так далее. Они есть и для них место нужно. Место, которое сейчас занимают Алла Борисовна и ее кодла (банда – Ред.), ну и условные Гребенщиков-Макаревич и их кодла.- Они разъехались, место уступили…- Нет, они место не уступили, они по-прежнему в ротациях ведущих российских радиостанций. Откройте плейлисты русскоязычных радиостанций и посмотрите на фамилии, если не успеваете послушать. Они по-прежнему здесь, с нами.Вот яркий пример: в данный момент идет передача Малахова, где разливаются хвалебные трели актеру и бандеровцу [Вахтангу] Кикабидзе. Нужно говорить правду. Так что все эти вещи присутствуют. И от этого нельзя не прийти то ли в ужас, то ли впасть в прострацию.- Как в итоге сложившаяся в нашей стране ситуация с артистами повлияет на контент? Музыка изменится?- Жанры не изменятся, жанры музыкальные диктуем не мы, диктует условный Запад. Мы можем эти жанры только немного повернуть на русский манер. Что в свое время достаточно талантливо делал Гребенщиков в своем "Русском альбоме", но не только он.Все будет хорошо, просто надо в силу имеющейся ситуации делать какие-то вещи, которые бы эту старую кодлу оттеснили. Ее надо вымести поганой метлой, и следить, чтобы новые артисты либо активно поддерживали Россию, либо следили за помелом. Все очень просто! Тем более, опыт есть. Нужны комиссары от культуры.- Человек включает радио, выбрать по сути не может, в отличие от Ютуба, хотя и там алгоритмы навязывают, что тебе посмотреть…- Касаемо ротаций, обычный человек, как ни крути, заточен на эфир. И, например, те же украинцы довольно успешно пользуются технологией вытеснения неугодных со всех возможных площадок, почему бы нам это не попробовать?- Я знаю, что вы часто бываете в Донбассе…- В доковидное время – да, часто бывал, сейчас это сильно сложнее. С удовольствием поеду, как будет возможность, но сейчас почти невозможно.Вот образцово-показательная история – не так давно в Мариуполе организовали выступление Шамана, но оно было засекречено. И понятно почему. Чтобы дроны не достали. Я тоже с удовольствием поеду, как будет приглашение и возможность.- Как вы оцениваете новый санкционный список Зеленского? Почему сейчас он решил это сделать?- Честно говоря, даже не открывал этот список. Я просто понимаю, что это такое продолжение сайта "Миротворец". Мне это вообще не интересно, потому что к таким заявлениям режима Зеленского нужно относиться как к пароксизму (внезапное обострение болезни – Ред.), судорогам сумасшедшего, не больше.*Лицо, выполняющее функции иноагента
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интервью, вадим степанцов, музыкант, украина.ру, санкции, владимир зеленский, алла пугачева
Интервью, Вадим Степанцов, музыкант, Украина.ру, санкции, Владимир Зеленский, Алла Пугачева

Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место

05:57 17.01.2023
 
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Артисты, предавшие Россию, разъехались, но место на сцене и в эфире не уступили. Что нужно, чтобы в ротацию начали попадать песни новых музыкантов, а в фильмах зрители увидели свежие лица, в интервью изданию Украина.ру рассказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов
- Вадим, за последнее время в культурном секторе нашей страны произошло немало громких скандалов. В их числе история с актером Артуром Смольяниновым*, заявившим, что Россия может превратиться в пепел, разбирательство вокруг музыканта Бориса Гребенщикова, назвавшего россиян "психически нездоровыми фашистами", увольнение актера Дмитрия Назарова из МХТ за антироссийскую позицию. Не останемся ли мы вообще без артистов? Стоит ли увольнять их, лишать гражданства?
- Я думаю, что артистов у нас найдется достаточно, чтобы свято место не пустовало. Давайте честно, не все из ныне существующих артистов высокохудожественны и интересны, но это не значит, что нет других артистов, как старшего поколения, так и молодых, которые могут делать интересный контент в области рок-музыки, поп-музыки и так далее. Они есть и для них место нужно. Место, которое сейчас занимают Алла Борисовна и ее кодла (банда – Ред.), ну и условные Гребенщиков-Макаревич и их кодла.
- Они разъехались, место уступили…
- Нет, они место не уступили, они по-прежнему в ротациях ведущих российских радиостанций. Откройте плейлисты русскоязычных радиостанций и посмотрите на фамилии, если не успеваете послушать. Они по-прежнему здесь, с нами.
Вот яркий пример: в данный момент идет передача Малахова, где разливаются хвалебные трели актеру и бандеровцу [Вахтангу] Кикабидзе. Нужно говорить правду. Так что все эти вещи присутствуют. И от этого нельзя не прийти то ли в ужас, то ли впасть в прострацию.
- Как в итоге сложившаяся в нашей стране ситуация с артистами повлияет на контент? Музыка изменится?
- Жанры не изменятся, жанры музыкальные диктуем не мы, диктует условный Запад. Мы можем эти жанры только немного повернуть на русский манер. Что в свое время достаточно талантливо делал Гребенщиков в своем "Русском альбоме", но не только он.
Все будет хорошо, просто надо в силу имеющейся ситуации делать какие-то вещи, которые бы эту старую кодлу оттеснили. Ее надо вымести поганой метлой, и следить, чтобы новые артисты либо активно поддерживали Россию, либо следили за помелом. Все очень просто! Тем более, опыт есть. Нужны комиссары от культуры.
- Человек включает радио, выбрать по сути не может, в отличие от Ютуба, хотя и там алгоритмы навязывают, что тебе посмотреть…
- Касаемо ротаций, обычный человек, как ни крути, заточен на эфир. И, например, те же украинцы довольно успешно пользуются технологией вытеснения неугодных со всех возможных площадок, почему бы нам это не попробовать?
- Я знаю, что вы часто бываете в Донбассе…
- В доковидное время – да, часто бывал, сейчас это сильно сложнее. С удовольствием поеду, как будет возможность, но сейчас почти невозможно.
Вот образцово-показательная история – не так давно в Мариуполе организовали выступление Шамана, но оно было засекречено. И понятно почему. Чтобы дроны не достали. Я тоже с удовольствием поеду, как будет приглашение и возможность.
- Как вы оцениваете новый санкционный список Зеленского? Почему сейчас он решил это сделать?
- Честно говоря, даже не открывал этот список. Я просто понимаю, что это такое продолжение сайта "Миротворец". Мне это вообще не интересно, потому что к таким заявлениям режима Зеленского нужно относиться как к пароксизму (внезапное обострение болезни – Ред.), судорогам сумасшедшего, не больше.
*Лицо, выполняющее функции иноагента
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Вчера, 10:46
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