https://ukraina.ru/20230118/1042752175.html

Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши

Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши - 18.01.2023 Украина.ру

Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши

Польские власти все больше втягивают страну в военное противостояние с Москвой, что приведет к уничтожению государства, а ответственные за это политики сбегут в Европу, написала в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая

2023-01-18T16:12

2023-01-18T16:12

2023-01-18T16:12

польша

нато

россия

новости

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Она отметила, что в данный момент Польша не является самостоятельным государством, превратившись в полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток.Горлицкая считает, что втягивание поляков в войну с РФ приведет к ответным ракетным ударам по польским городам и воинским частям."Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние. Впрочем, им есть, куда бежать — имения в Швейцарии и многих других далеких странах они приобретали не просто так", — напомнила колумнист.Горлицкая уточнила, что, в отличие от правящего класса, простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с величайшим государством мира — Россией — население не готово даже морально.Она подчеркнула, что "Польша - всего лишь потенциальное поле боя, для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью возможного удара".

https://ukraina.ru/20230112/1042571928.html

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польша, нато, россия, новости