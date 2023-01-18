https://ukraina.ru/20230118/1042752175.html
Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши
Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши - 18.01.2023 Украина.ру
Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши
Польские власти все больше втягивают страну в военное противостояние с Москвой, что приведет к уничтожению государства, а ответственные за это политики сбегут в Европу, написала в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая
2023-01-18T16:12
2023-01-18T16:12
2023-01-18T16:12
польша
нато
россия
новости
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Она отметила, что в данный момент Польша не является самостоятельным государством, превратившись в полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток.Горлицкая считает, что втягивание поляков в войну с РФ приведет к ответным ракетным ударам по польским городам и воинским частям."Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние. Впрочем, им есть, куда бежать — имения в Швейцарии и многих других далеких странах они приобретали не просто так", — напомнила колумнист.Горлицкая уточнила, что, в отличие от правящего класса, простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с величайшим государством мира — Россией — население не готово даже морально.Она подчеркнула, что "Польша - всего лишь потенциальное поле боя, для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью возможного удара".
https://ukraina.ru/20230112/1042571928.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, нато, россия, новости
Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши
Польские власти все больше втягивают страну в военное противостояние с Москвой, что приведет к уничтожению государства, а ответственные за это политики сбегут в Европу, написала в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая
Она отметила, что в данный момент Польша не является самостоятельным государством, превратившись в полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток.
Горлицкая считает, что втягивание поляков в войну с РФ приведет к ответным ракетным ударам по польским городам и воинским частям.
"Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние. Впрочем, им есть, куда бежать — имения в Швейцарии и многих других далеких странах они приобретали не просто так", — напомнила колумнист.
Горлицкая уточнила, что, в отличие от правящего класса, простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с величайшим государством мира — Россией — население не готово даже морально.
Она подчеркнула, что "Польша - всего лишь потенциальное поле боя, для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью возможного удара".