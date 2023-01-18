"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить

"Нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.