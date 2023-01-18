https://ukraina.ru/20230118/1042746039.html
"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить
"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить - 18.01.2023 Украина.ру
"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить
Россия не первый раз за свою историю попадает в ситуацию, когда ее откровенно водят за нос. Москва многократно пыталась изменить ситуацию с Украиной миром, но к этому никто не прислушался. Об этом на встрече с ветеранами 18 января заявил президент Владимир Путин
2023-01-18T14:07
2023-01-18T14:07
2023-01-18T14:07
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, запад, россия, украина
Новости, Владимир Путин, Запад, Россия, Украина
"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить
Россия не первый раз за свою историю попадает в ситуацию, когда ее откровенно водят за нос. Москва многократно пыталась изменить ситуацию с Украиной миром, но к этому никто не прислушался. Об этом на встрече с ветеранами 18 января заявил президент Владимир Путин
"Нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.