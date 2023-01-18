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ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
ЮАР потребовала от США пересмотра санкций - 18.01.2023 Украина.ру
ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
Южно-Африканская Республика (ЮАР) сообщила США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих государств, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор
2023-01-18T09:03
2023-01-18T09:03
2023-01-18T09:03
санкции
новости
юар
сша
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По ее словам, действие односторонних санкций США ощущают, в частности, Зимбабве, Венесуэла и Куба. Во многих государствах, не имеющих отношение к ситуации, односторонние санкции США вызывают серьезные проблемы, подчеркнула Пандор.17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза ввести против России десятый пакет санкций. Глава ЕК уточнила, что очередной набор рестрикций призван закрыть лазейки в уже введенных ограничениях. Также планируется, что в нем предусмотрят последствия на случай обхода.
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Украина.ру
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санкции, новости, юар, сша
ЮАР потребовала от США пересмотра санкций
Южно-Африканская Республика (ЮАР) сообщила США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих государств, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор
"Всегда есть проблема с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте, поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем", — сказала она.
По ее словам, действие односторонних санкций США ощущают, в частности, Зимбабве, Венесуэла и Куба. Во многих государствах, не имеющих отношение к ситуации, односторонние санкции США вызывают серьезные проблемы, подчеркнула Пандор.
"Когда мы считаем, что международное или гуманитарное право нарушается, мы можем следовать за наблюдателями за действием санкций, но когда мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ими", — добавила министр.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза ввести против России десятый пакет санкций. Глава ЕК уточнила, что очередной набор рестрикций призван закрыть лазейки в уже введенных ограничениях. Также планируется, что в нем предусмотрят последствия на случай обхода.