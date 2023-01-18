https://ukraina.ru/20230118/1042732115.html

ЮАР потребовала от США пересмотра санкций

ЮАР потребовала от США пересмотра санкций - 18.01.2023 Украина.ру

ЮАР потребовала от США пересмотра санкций

Южно-Африканская Республика (ЮАР) сообщила США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих государств, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор

2023-01-18T09:03

2023-01-18T09:03

2023-01-18T09:03

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По ее словам, действие односторонних санкций США ощущают, в частности, Зимбабве, Венесуэла и Куба. Во многих государствах, не имеющих отношение к ситуации, односторонние санкции США вызывают серьезные проблемы, подчеркнула Пандор.17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза ввести против России десятый пакет санкций. Глава ЕК уточнила, что очередной набор рестрикций призван закрыть лазейки в уже введенных ограничениях. Также планируется, что в нем предусмотрят последствия на случай обхода.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, новости, юар, сша