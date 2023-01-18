"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ - 18.01.2023 Украина.ру
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"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ
"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ - 18.01.2023 Украина.ру
"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ
ВСУ поддались паническим настроениям из-за активных и успешных наступательных действий российской армии во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
2023-01-18T07:23
2023-01-18T07:23
новости
всу
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Макгрегор заявил, что часть украинских военных сдается россиянам, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. По его словам, Минобороны Украины посылает своих граждан на смерть, чтобы доказать США, ЕС и НАТО, что их деньги тратятся не зря. Он назвал ситуацию пугающей.Ранее Макгрегор заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине. По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако "подарки" США усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.
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новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина

"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ

07:23 18.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов на Херсонском направлении
Работа артиллерийских расчетов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ поддались паническим настроениям из-за активных и успешных наступательных действий российской армии во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
"Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — отметил эксперт.
Макгрегор заявил, что часть украинских военных сдается россиянам, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. По его словам, Минобороны Украины посылает своих граждан на смерть, чтобы доказать США, ЕС и НАТО, что их деньги тратятся не зря. Он назвал ситуацию пугающей.
Ранее Макгрегор заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине. По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако "подарки" США усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.
Вадим Карасев
06:53
В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выходаВ украинском обществе – точнее, в той его части, которая до сих пор считает безопасным для себя высказываться публично - раздор и шатания.
 
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