https://ukraina.ru/20230118/1042729592.html

"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ

"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ - 18.01.2023 Украина.ру

"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ

ВСУ поддались паническим настроениям из-за активных и успешных наступательных действий российской армии во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

2023-01-18T07:23

2023-01-18T07:23

2023-01-18T07:23

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Макгрегор заявил, что часть украинских военных сдается россиянам, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. По его словам, Минобороны Украины посылает своих граждан на смерть, чтобы доказать США, ЕС и НАТО, что их деньги тратятся не зря. Он назвал ситуацию пугающей.Ранее Макгрегор заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине. По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако "подарки" США усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.

https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

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