"Ситуация пугающая": экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов на Херсонском направлении
ВСУ поддались паническим настроениям из-за активных и успешных наступательных действий российской армии во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
"Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили", — отметил эксперт.
Макгрегор заявил, что часть украинских военных сдается россиянам, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. По его словам, Минобороны Украины посылает своих граждан на смерть, чтобы доказать США, ЕС и НАТО, что их деньги тратятся не зря. Он назвал ситуацию пугающей.
Ранее Макгрегор заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине. По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако "подарки" США усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.