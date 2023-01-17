https://ukraina.ru/20230117/1042716049.html
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишут местные СМИ
2023-01-17T16:02
2023-01-17T16:02
2023-01-17T16:02
новости
алексей арестович
отставка
офис президента
владимир зеленский
днепр
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Арестович 17 января в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке. Он пояснил, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
https://ukraina.ru/20230117/1042710453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей арестович, отставка, офис президента, владимир зеленский, днепр
Новости, Алексей Арестович, отставка, Офис президента, Владимир Зеленский, Днепр
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишут местные СМИ
Арестович 17 января в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке. Он пояснил, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки".
В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.
Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.