Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру
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Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича - 17.01.2023 Украина.ру
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишут местные СМИ
2023-01-17T16:02
2023-01-17T16:02
новости
алексей арестович
отставка
офис президента
владимир зеленский
днепр
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Арестович 17 января в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке. Он пояснил, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей арестович, отставка, офис президента, владимир зеленский, днепр
Новости, Алексей Арестович, отставка, Офис президента, Владимир Зеленский, Днепр

Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича

16:02 17.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
Читать в
Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишут местные СМИ
Арестович 17 января в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке. Он пояснил, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки".
В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.
Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
Алексей Арестович
14:05
Куда бедному Арестовичу податься?Алексей Арестович подал в отставку с поста советника Офиса президента. Не опять, а снова. Но в этот раз Зеленский, вполне вероятно, отставку примет — ведь самим же Арестовичем признано, что его трактовка трагедии в Днепропетровске как результата действий украинской ПВО является грубой политической ошибкой.
 
НовостиАлексей АрестовичотставкаОфис президентаВладимир ЗеленскийДнепр
 
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Заголовок открываемого материала
16:11Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия
16:02Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
16:00Отставка Арестовича, гибель людей, разбитые иностранные гаубицы. Главное на Украине на 16:00 17 января
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