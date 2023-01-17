https://ukraina.ru/20230117/1042708186.html
Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине
Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине
Российский актер и телеведущий Оскар Кучера дал интервью иноагенту Юрию Дудю, где в основном отвечал на вопросы об Украине и своем отношении к спецоперации. Соответствующее видео появилось в YouTube 16 января
2023-01-17T13:36
2023-01-17T13:36
2023-01-17T13:36
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юрий дудь
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В частности, в ходе беседы артист заявил, что боевые действия на Украине развязала Америка, "чтобы выжать какие-то профиты для своей загнивающей экономики", ей нужно "из Европы что-то вытащить, нужно ослабить Россию".Также Кучера сказал, что не может "стоять против своей войны, против спецоперации", и хотя понимает, что происходящее - катастрофа, но другого выхода остановить работу военных заводов Украины и усугубления ситуации он не видит, поэтому Россия будет продолжать СВО.Телеведущий подчеркнул, что для него Москва и Киев - одинаковые города, так как наполовину он украинец. Ответил Кучера и на вопрос ведущего о том, пытается ли он сбежать от мобилизации, ведь в настоящее время он находится не в России."Бежать из страны смысла нет", - сказал артист.Наконец, дал Кучера и свою оценку лидерам двух стран - Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Политику первого, сказал ведущий, он поддерживает. А вот поведение второго Кучера осудил.Летом 2021 года Оскар Кучера попал в "черный список" Украины, ему запретили въезд в страну, а также предложили лишить имеющегося у него вида на жительство.Сделано это было с подачи бывшего главы одесского "Правого сектора"** Сергея Стерненко. Неонациста возмутило, что артист гастролировал в Крыму.Примечательно, что запрет на въезд Кучере дали ровно перед его запланированным выступлением в Одесской областной филармонии в рамках литературно-драматического проекта "Я не умею плакать".Отец Оскара Кучеры, Александр Боголюбов (1934-2020), родился в Киеве, выпускник Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого, режиссер кино- и анимационных фильмов.*Лицо, выполняющее функции иноагента**Деятельность организации запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, кучера, юрий дудь, стерненко
Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине
Российский актер и телеведущий Оскар Кучера дал интервью иноагенту Юрию Дудю, где в основном отвечал на вопросы об Украине и своем отношении к спецоперации. Соответствующее видео появилось в YouTube 16 января
В частности, в ходе беседы артист заявил, что боевые действия на Украине развязала Америка, "чтобы выжать какие-то профиты для своей загнивающей экономики", ей нужно "из Европы что-то вытащить, нужно ослабить Россию".
Также Кучера сказал, что не может "стоять против своей войны, против спецоперации", и хотя понимает, что происходящее - катастрофа, но другого выхода остановить работу военных заводов Украины и усугубления ситуации он не видит, поэтому Россия будет продолжать СВО.
Телеведущий подчеркнул, что для него Москва и Киев - одинаковые города, так как наполовину он украинец. Ответил Кучера и на вопрос ведущего о том, пытается ли он сбежать от мобилизации, ведь в настоящее время он находится не в России.
"Бежать из страны смысла нет", - сказал артист.
Наконец, дал Кучера и свою оценку лидерам двух стран - Владимиру Путину
и Владимиру Зеленскому
. Политику первого, сказал ведущий, он поддерживает. А вот поведение второго Кучера осудил.
"Более смелый человек не будет пыхтеть, а сядет за стол переговоров и не даст своему народу умирать", - сказал артист.
Летом 2021 года Оскар Кучера попал в "черный список" Украины, ему запретили въезд в страну, а также предложили лишить имеющегося у него вида на жительство.
Сделано это было с подачи бывшего главы одесского "Правого сектора"** Сергея Стерненко. Неонациста возмутило, что артист гастролировал в Крыму.
Примечательно, что запрет на въезд Кучере дали ровно перед его запланированным выступлением в Одесской областной филармонии в рамках литературно-драматического проекта "Я не умею плакать".
Отец Оскара Кучеры, Александр Боголюбов (1934-2020), родился в Киеве, выпускник Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого, режиссер кино- и анимационных фильмов.
*Лицо, выполняющее функции иноагента
**Деятельность организации запрещена в РФ