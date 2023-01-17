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Устранение диверсантов, последствия атак ВСУ, дозачистка Соледара. Главное на Украине на 12:00 17 января

Устранение диверсантов, последствия атак ВСУ, дозачистка Соледара. Главное на Украине на 12:00 17 января - 17.01.2023 Украина.ру

Устранение диверсантов, последствия атак ВСУ, дозачистка Соледара. Главное на Украине на 12:00 17 января

Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:00

2023-01-17T13:08

денис пушилин

всу

соледар

хроники

эксклюзив

спецоперация

днр

лнр

обстрелы

атаки

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Российские военные отразили попытку ВСУ ударить по Бердянску и уничтожили диверсантов. Националисты повредили здания прокуратуры и гостиницы в ДНР. Пушилин рассказал о дозачистке Соледара.Подразделения ПВО российских сил отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Бердянск из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в военно-гражданской администрации города.«Вчера вечером с целью террора мирного населения Запорожской области украинские войска совершили обстрел города Бердянска из реактивных систем залпового огня. Подразделения ПВО ВС РФ сбили все ракеты, нацеленные на жилые районы города», — говорится в телеграм-канале администрации.По данным администрации, жертв среди мирного населения и масштабных повреждений имущества удалось избежать.«По предварительной информации, повреждена хозяйственная постройка частного домовладения и гражданское транспортное средство», — указали власти.В понедельник вечером председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские силы открыли огонь по украинским беспилотникам в небе над Бердянском.Также разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск.Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.Говоря об успехах российских военных, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал, что на запорожском участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) они уничтожают РСЗО HIMARS («Хаймарс») Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время их развертывания. Он обратил внимание, что удары ВСУ по территории Запорожской АЭС в последнее время практически прекратились. Что касается успехов российских военных в Луганской Народной Республике, сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР и МВД региона обнаружили в Беловодском районе ЛНР крупный тайник с оружием и боеприпасами, оборудованный ВСУ. «МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД [ЛНР] обнаружили крупный арсенал вооружения в Беловодском районе ЛНР. В оборудованном украинскими вооруженными формированиями тайнике обнаружены патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды», — говорится в материале пресс-службы МГБ республики.Силовики продолжают работу «по документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР», а также «по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности».Последствия обстрелов ВСУУкраинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).На Донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО (Himars и 122 миллиметра), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Макеевка, Еленовка.Противник выпустил шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по поселку Александровка на окраине Донецка.О последствиях не сообщается.Также там перечислили последствия ночного обстрела города Харцызска в ДНР украинскими вооруженными силами. Харцызск обстреляли из реактивной системы залпового огня в 01:12 мск. По городу были выпущены две ракеты из населенного пункта Константиновка.В результате повреждения получило здание Харцызской межрайонной прокуратуры. Пострадавших нет. Тип боеприпаса уточняется.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) городов республики: населенный пункт Харцызск: зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО «Харцызский машиностроительный завод»; зафиксированы повреждения административного здания; зафиксированы повреждения здания мебельного магазина «Контур», — говорится в материале представительства.Кроме того, националисты при обстреле попали в здание гостиницы «Уют» в Волновахе в ДНР.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха: в результате попадания неустановленного ВОП (взрывоопасного предмета. — Ред.) по улице Ленина, 55 погибла женщина 1941 года рождения», — говорится в телеграм-канале представительства.В свою очередь, Владимир Рогов предупредил, что украинские войска готовят Запорожье к уличным боям.«Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям. В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники», — сказал Рогов.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона — город Запорожье.Обстановка в СоледареШтаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики подтвердил, что российские силы освободили город Соледар.«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что сейчас продолжается дозачистка города от оставшихся очагов сопротивления Вооруженных сил Украины.Пушилин отметил важность соледарского направления для развития наступления российских сил. При этом он сообщил, что «подразделения продвигаются не так быстро».По словам врио главы ДНР, это связано с необходимостью закрепиться на занятых позициях, а также с отражением локальных контратак со стороны ВСУ.Он также отметил, что более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут), остаются в пунктах временного размещения, штаб по оказанию помощи начнет работу после окончания дозачистки.«На данном этапе идет дозачистка... После этого начинает работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям... это касается и социальной поддержки, и восстановительных работ. Те люди, которые сейчас были спасены военными, размещаются в наших других населенных пунктах. В частности, в Шахтерске развернуто три ПВР, где находятся 220 человек, эвакуированных из Соледара, Артемовска, им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал он.Пушилин также добавил, что железнодорожная станция «Соль» в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных.«Станция "Соль" уже тоже находится под контролем (военных группы «Вагнера». — Ред.)», — сказал Пушилин.Соледар находится примерно в 100 км к северу от Донецка и до недавнего времени входил в единую линию обороны Вооруженных сил Украины Артемовск — Соледар — Северск. В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город, за который в последние недели шли бои, взят под контроль. Вечером 12 января российские войска завершили освобождение Соледара от украинских формирований, проинформировали в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, полный контроль над этим городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в кольцо остающиеся там подразделения.Украина отказывается признавать потерю Соледара. Как заявлял координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, признать потерю Соледара для Киева будет сложно, как и для накачивавшего Украину оружием НАТО, это будет провалом, поскольку контроль над городом имеет знаковое, в том числе геополитическое, значение.

https://ukraina.ru/20230117/1042694182.html

https://ukraina.ru/20230116/1042681932.html

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

денис пушилин, всу, соледар, хроники, эксклюзив, спецоперация, днр, лнр, обстрелы, атаки, смерть, гибель