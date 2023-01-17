https://ukraina.ru/20230117/1042694182.html

"Нарушение законов войны", смена тактики ВСУ, приезд Шойгу. Главное на Украине на утро 17 января

"Нарушение законов войны", смена тактики ВСУ, приезд Шойгу. Главное на Украине на утро 17 января - 17.01.2023 Украина.ру

"Нарушение законов войны", смена тактики ВСУ, приезд Шойгу. Главное на Украине на утро 17 января

В ООН назвали попадание в дом в Днепропетровске "предполагаемым нарушением законов войны". Украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области. Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне СВО

2023-01-17T09:00

2023-01-17T09:00

2023-01-17T09:03

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Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш осудил попадание в жилой дом в Днепропетровске и назвал его "еще одним примером предполагаемого нарушения законов войны". Об этом заявила на брифинге представитель офиса генсека Стефани Трембле."Удар поразил жилое здание в Днепре вечером в субботу. Генсек ООН осудил эту атаку, заявив, что это был еще один пример предполагаемого нарушения законов войны", - сказала Трембле.По ее словам, гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун "осудила огромные потери среди мирного населения из-за атаки со стороны ВС РФ и призвала к эффективному расследованию предполагаемых военных преступлений и к надлежащему судебному преследованию подозреваемых".Трембле указала, ссылаясь на данные членов мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, что по меньшей мере 40 мирных граждан, в том числе трое детей, погибли.Она назвала ситуацию на востоке страны критической – "множество гражданских лиц убиты и ранены по обе стороны от линии фронта в донецком и луганском регионах".По ее словам, в некоторых частях Донецка "повреждены десятки домов"."По меньшей мере два медучреждения и несколько карет скорой помощи подверглись ударам во время обстрела на выходных, о котором сообщают установленные Россией власти", – отметила она.Призывов расследовать обстрелы ДНР и ЛНР из уст представителей ООН не звучало.Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в субботу заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.При этом накануне утром украинские военные нанесли удар по Калининскому району Донецка с применением реактивной системы залпового огня. Позднее МЧС ДНР сообщило о прямом попадании в трехэтажное здание торгового центра, где находятся супермаркет и аптека. Здание обрушилось. Ближе к вечеру спасатели извлекли из под завалов тело погибшего мужчины. Позже им удалось достать из-под обломков тела двух женщин. Атаки ВСУ и смена тактикиВооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 35 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило в ночь на вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По его данным, обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня, в том числе американской HIMARS ("Хаймарс").Всего выпущено 205 боеприпасов.Под огнем оказались Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Широкая Балка, Макеевка (Червоногвардейский и Горняцкий районы), Еленовка.Повреждены четыре домостроения в Калининском районе Донецка, Еленовке и Горняцком районе Макеевки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.Три мирных жителя погибли и пять были ранены за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.Также в ночь на вторник ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.12 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Как сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские войска начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне на временно оккупированной части региона."Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года", - сказал Рогов.По его словам, украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье.Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отметил, что ВСУ также прекратили обстреливать Запорожскую АЭС из-за вероятности гораздо более значительных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает инструментами и правовыми механизмами, которые могли бы принудить Украину прекратить артиллерийские обстрелы ЗАЭС.Он подчеркнул, что любое преступление "должно заканчиваться наказанием"."На мой взгляд, это единственная возможность, которая может эффективно повлиять на этих, с позволения сказать, людей. Точечные удары Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины являют собой, по сути, военную транскрипцию третьего закона Ньютона - сила действия равна силе противодействия", - сказал советник главы "Росэнергоатома".Карчаа подчеркнул, что ни один российский снаряд не упал ни в периметре атомных станций Украины, ни вблизи них.Ранее Карчаа заявил, что подразделения украинской армии с начала текущего года не обстреливали Запорожскую АЭС. Попадания украинских снарядов были зафиксированы, по его словам, только в промзоне Энергодара и на береговой линии.Инспекция ШойгуМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, посетил командный пункт "Восток", сообщили в военном ведомстве РФ."На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", - говорится в материале Минобороны.Там добавили, что министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды."Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.На прошлой неделе стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО на Украине.Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким, сообщили тогда в Минобороны РФ.До этого группировкой российских войск в зоне СВО командовал Суровикин."Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - заявили тогда в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

всу, днр, сергей шойгу, украина, вс рф, эксклюзив, хроники, спецоперация, обстрелы