https://ukraina.ru/20230117/1042692401.html
СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад
СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад - 17.01.2023 Украина.ру
СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад
Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, недостаточно для контрнаступления ВСУ, пишет Guardian
2023-01-17T07:30
2023-01-17T07:30
2023-01-17T07:30
новости
танки
великобритания
украина
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Он отметил, что несмотря на активизацию поставок западного оружия киевскому режиму, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.Также издание сообщило, что у НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".Ранее офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, великобритания, украина
СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад
Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, недостаточно для контрнаступления ВСУ, пишет Guardian
"Отправка Великобританией 14 танков Challenger 2 сама по себе недостаточна, и, даже если Британия захочет выделить больше из своего арсенала в размере 227 единиц, она не сможет обеспечить необходимый объем", — сообщил обозреватель издания Дэн Сэббег.
Он отметил, что несмотря на активизацию поставок западного оружия киевскому режиму, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.
"Вопрос в том, какое количество (танков. — Прим.ред.) даст Киеву возможность начать собственное наступление. Эксперты Международного института стратегических исследований <...> верят, что ответ — примерно сто единиц, это цифра, продвигаемая Филом Осборном, бывшего главы оборонной разведки Великобритании", — прокомментировал журналист.
Также издание сообщило, что у НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".
Ранее офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.