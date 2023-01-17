https://ukraina.ru/20230117/1042692401.html

СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад

СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад - 17.01.2023 Украина.ру

СМИ: для контрнаступления Украине нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад

Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, недостаточно для контрнаступления ВСУ, пишет Guardian

2023-01-17T07:30

2023-01-17T07:30

2023-01-17T07:30

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Он отметил, что несмотря на активизацию поставок западного оружия киевскому режиму, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.Также издание сообщило, что у НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".Ранее офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, танки, великобритания, украина