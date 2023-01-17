"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар
ВСУ оставили Соледар, потому что у киевского режима сложилась критическая ситуация с резервами, и если фронт обрушится на одном из опасных участков, стабилизировать его будет сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Он заметил, что ВСУ перебрасывали подкрепления из-под Херсона, Чернигова, Харькова и Запорожья, где до этого они готовили наступление на Мелитополь.
Под Запорожьем действительно пытались смонтировать ударный кулак, но в результате все резервы ушли под Соледар. И там были перемолоты и уничтожены
Он добавил, что в настоящее время наступление российских войск расширяется, и фронт для ВСУ "близок к обрушению". По словам Ищенко, такая ситуация сложилась не только под Соледаром и Артёмовском (Бахмутом), но и на довольно протяжённом участке фронта между Угледаром (ДНР) и Кременной (ЛНР).
Вечером 12 января Министерство обороны РФ официально объявило, что российские войска завершили освобождение Соледара, "который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вчера, 04:00Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение СоледараОсвобождение Соледара (ДНР) — победа российской армии, с которой можно поздравить военных нашей страны, однако это не такой успех, который россияне ожидают от ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров