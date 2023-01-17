https://ukraina.ru/20230117/1042669554.html

"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар

"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар - 17.01.2023 Украина.ру

"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар

ВСУ оставили Соледар, потому что у киевского режима сложилась критическая ситуация с резервами, и если фронт обрушится на одном из опасных участков, стабилизировать его будет сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2023-01-17T05:30

2023-01-17T05:30

2023-01-17T05:30

новости

спецоперация

ростислав ищенко

соледар

артёмовск (бахмут)

всу

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лнр

киевский режим

мо рф

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Он заметил, что ВСУ перебрасывали подкрепления из-под Херсона, Чернигова, Харькова и Запорожья, где до этого они готовили наступление на Мелитополь.Он добавил, что в настоящее время наступление российских войск расширяется, и фронт для ВСУ "близок к обрушению". По словам Ищенко, такая ситуация сложилась не только под Соледаром и Артёмовском (Бахмутом), но и на довольно протяжённом участке фронта между Угледаром (ДНР) и Кременной (ЛНР).Вечером 12 января Министерство обороны РФ официально объявило, что российские войска завершили освобождение Соледара, "который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230116/1042637231.html

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новости, спецоперация, ростислав ищенко, соледар, артёмовск (бахмут), всу, днр, лнр, киевский режим, мо рф