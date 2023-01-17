https://ukraina.ru/20230117/1042668157.html
Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами
Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами - 17.01.2023 Украина.ру
Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами
Гибридная война - это миф, потому что это просто возвращение к модели войн, которая была в XVI–XVIII веках, где существовала стратегия непрямых действий, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T05:15
2023-01-17T05:15
2023-01-17T05:15
новости
гибридная война
эксперт
сша
дипломатия
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По его мнению, гибридная война - это большой миф, который придуман американцами вследствие их незнания истории.Если брать войны раннего нового времени XVI—XVIII веков, то все они были гибридными, считает профессор. Он привел пример, когда французские короли на территории раздробленной Германии действовали за спиной немецких князей, они вооружали их для того, чтобы приписывать себе их победы, но в случае поражения открещивались.Он добавил, что одно сражение случается раз в 10 лет, "всё остальное время идут всевозможные мирные переговоры, выстраиваются различные дипломатические каверзы с целью занять наиболее выигрышную позицию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210212/1030528943.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гибридная война, эксперт, сша, дипломатия
Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами
Гибридная война - это миф, потому что это просто возвращение к модели войн, которая была в XVI–XVIII веках, где существовала стратегия непрямых действий, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, гибридная война - это большой миф, который придуман американцами вследствие их незнания истории.
Если брать войны раннего нового времени XVI—XVIII веков, то все они были гибридными, считает профессор. Он привел пример, когда французские короли на территории раздробленной Германии действовали за спиной немецких князей, они вооружали их для того, чтобы приписывать себе их победы, но в случае поражения открещивались.
На самом деле гибридные войны — это просто возвращение к модели войн, которая была в XVI–XVIII веках. Придумал эту концепцию британский военный историк Лиддел Гарт. Он считал, что в ядерный век мы постепенно вернёмся к типу войн по стратегии непрямых действий.
Алексей Фененко
профессор Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД
Он добавил, что одно сражение случается раз в 10 лет, "всё остальное время идут всевозможные мирные переговоры, выстраиваются различные дипломатические каверзы с целью занять наиболее выигрышную позицию".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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