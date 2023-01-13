Алексей Фененко о доктрине Герасимова: России необходимы наступательные действия и мощь авиации
В среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО стал Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов.
Профессор Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру проанализировал суть доктрины Герасимова и предположил, каких изменений в ведении СВО ожидать.
— Алексей Валериевич, доктрина Валерия Герасимова стала известной после ее публикации в феврале 2013 года и последующих действий России по отношению к Украине, которые полностью совпадают с тезисами документа. Давайте коротко напомним читателям, как появилось это понятие.
— Понятие "доктрина Герасимова" было придумано в США около 2017 года прежде всего экспертами фонда "Наследие". За основу они взяли выступление генерала перед Академией военных наук России с докладом о гибридной войне в феврале 2013 года.
В своё время американский учёный Майкл Макгвайр изобрёл "доктрину Брежнева", которая гласила, что СССР готовится к большой неядерной войне за изгнание американцев из Евразии.
Причиной стала тульская речь Леонида Брежнева 6 ноября 1977 года, в которой он сказал, что СССР не применит ядерное оружие первым.
Из чего Макгвайр сделал вывод: СССР не хочет ядерного столкновения, но хочет войны на базе обычных вооружений.
Вчера, 17:42Алексей Фененко: кто он
— Тезисы военной системы Герасимова, по мнению экспертов, легли в основу концепции "войны нового поколения". Что это за концепция и в чем ее особенности?
— Я пока не вижу, честно говоря, "войн нового поколения". Я вижу другое – то, что на базе новых технологий происходит определённая организация войны.
Мировые войны 20 века велись на сокрушение противника. Сегодня мы вернулись к типу войн, где необходимо принуждать противника к компромиссу.
То есть, мы по-прежнему делаем серию силовых демонстраций для того, чтобы вынудить противника сесть за стол переговоров и подписать мир на выгодных нам условиях.
Примерно также воевали в 17–18 веках. Сначала это называли "кабинетными войнами"; потом – войнами за наследство. Далее по модели 19 века были ограниченные войны.
Военный теоретик Карл фон Клаузевиц различал два типа войн: тотальные конфликты с целью уничтожить противника и ограниченные – с задачами принудить противника к компромиссу.
Второй момент, что сейчас мы наблюдаем явное превосходство в поражении воздушной мощью объектов противника. Эту концепцию озвучил итальянский генерал Джулио Дуэ в далёком 1918 году, но тогда для этого не было военно-технических средств.
Посмотрите, какими поворотными успехами для СВО России на Украине стало поражение ВКС РФ критически важных объектов энергоустановок.
Наконец, третий момент – это взаимодействие всех родов войск. Эта концепция была предложена нашим советским военным стратегом Владимиром Триандафилловым в 1926 году.
Это глубокая операция: прорыв фронта на 200–250 км за счёт взаимодействия всех родов войск. Сегодня, на новом витке развития, мы вернулись именно к этой стратегии за счет увеличения количества родов войск и огневой мощи.
Я бы выделил ещё один важный момент. То, что мы называем доктриной Герасимова – это переосмысление тех выводов, какие были сделаны в 80-е годы 20 века.
Тогда в позднем Советском Союзе родилась идея оборонной достаточности. Абсолютизировалась роль Курской битвы: главное – организовать оборону на войне, а наступление может быть, а может не быть.
При этом как-то забывалось, что такой стратегии (стратегии Фалькенгайна) придерживалась Германия в Первой мировой войне и на этом проиграла. Нельзя вечно стоять в обороне, если у противника больше ресурсов.
Как раз сейчас [в СВО] мы возвращаемся к идее, что одной обороны будет мало. Необходимы наступательные действия.
Россия демонстрировала готовность проводить решительные наступательные действия с опорой на воздушную мощь в Грузии, Сирии. Там она и достигала успеха.
В начале СВО, по анализу экспертов, было брошено недостаточно ресурсов, поэтому пришлось пережить определённые неудачи.
— Какой опыт, какие уроки мы получили при проведении СВО?
— Нынешняя кампания на Украине возвращает всех (не только Россию, но и Европу, США) к идее войны крупными армиями.
До начала нашей спецоперации на Украине идеалом военного строительства была маленькая компактная армия: меткие стрелки, как говорили в 18 веке.
С началом СВО выяснилось, что такой армии мало – нужна большая численность войск. Достаточно вспомнить, с какой трудностью столкнулась наша армия в марте.
ВС РФ блокировали города, но это повлекло за собой отвлечение крупных контингентов войск. Встал вопрос, а чем проводить наступательные операции, если эти блокированные города не сдаются, а создают очаги сопротивления в тылу.
Нужна большая численность армии, а значит, нужно менять систему образования, возвращаться к идее общей воинской обязанности. А это совсем иная система воспитания, другая система работы государственных институтов.
Это, по-моему, будет главный урок нынешней кампании на Украине.
— В чем заключается суть гибридной войны, которую ведёт Запад?
— Гибридная война, по моему мнению, это большой миф, который придуман американцами вследствие их незнания истории.
Если брать войны раннего нового времени (16-18 веков), то все были гибридными. Например, понятие "швейцарец" включало и нацию, и профессию наёмного солдата – то есть целый народ поставлял наёмных солдат.
Французские короли на территории раздробленной Германии действовали за спиной немецких князей. Они вооружали князей для того, чтобы приписывать себе их победы.
А в случае поражения открещивались – причем тут мы.
Посмотрите, как использовались в Англии французами претенденты на престол. Вспомним пример династии Стюартов против королей Ганноверской династии, которую они то ли признавали, то ли нет на британском престоле.
На самом деле гибридные войны – это просто возвращение к модели войн, которая была в 16–18 веках. Придумал эту концепцию британский военный историк Лиддел Гарт. Он считал, что в ядерный век мы постепенно вернёмся к типу войн по стратегии непрямых действий.
Одно сражение случается раз в 10 лет, всё остальное время идут всевозможные мирные переговоры, выстраиваются различные дипломатические каверзы с целью занять наиболее выигрышную позицию.
— Доктрина Герасимова предполагает, что политика и дипломатия в период новых гибридных войн должны обеспечивать решение военных вопросов, быть продолжением военных действий. Кроме того, предлагается использовать слабые стороны так называемой "западной демократии". Как именно это выглядит на практике?
— Мы часто неверно анализируем опыт Второй мировой войны и забываем о роли дипломатии.
Во-первых, страны антигитлеровской коалиции выдвинули свой проект мироустройства. Мы чётко сказали в Атлантической хартии, Декларации Объединённых Наций, на Второй Московской конференции 1943 года, что предлагаем делать.
Государства Германии, Италии, Японии не предложили никакого альтернативного проекта. Дипломатически они потерпели серьёзное поражение.
Во-вторых, страны антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания) – плохо ли, хорошо ли – всегда взаимодействовали друг с другом.
Страны оси Германия и Японии никак дипломатически не взаимодействовали друг с другом.
В-третьих, нам [СССР, США и Великобритании] удалось расколоть гитлеровскую коалицию. Мы вывели из войны Италию, а далее – Румынию, Болгарию и Финляндию, которые были союзниками Германии.
Еще один важный момент: мы не получили ударов "в бок" с фланга ни от Турции, ни от Ирана, ни от Швеции. Хотя это входило в планы Германии.
Это во многом заслуга советской дипломатии, которая всегда была важнейшим компонентом ведения войны.
11 января, 23:40Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы — в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВОВ среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов
— Очевидно, что свою докрину новому Главнокомандующему СВО теперь предстоит осуществить на практике. Эксперты также выражают мнения, что новое назначение Валерия Герасимова – предвестник большого наступления на ВСУ. Вы согласны с этим мнением?
— Пока говорить об этом рано. Мы еще не освободили территории, которые проголосовали за вступление в состав России осенью 2022 года.
Прежде чем СВО перейдет в наступательную фазу, у нас стоит задача хотя бы освободить ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.
Другое дело, как будет достигнута эта задача. Она может быть решена военным путём: ударом в лоб и занятием этих территорий. Или за счёт комбинированного удара здесь и атаки на Киев, например, с целью смены политического режима на Украине.
Задачу можно реализовать также за счёт отвлекающих ударов по другим направлениям. То есть здесь открывается целый спектр возможностей для сочетания политики и дипломатии.
Резюмирую так наше интервью и тему применения доктрины генерала Герасимова в рамках СВО.
Война – это не удовлетворение садистских наклонностей с целью убить какое-то число людей. Цель войны всегда политическая. Стороны воюют за желанный мир, как они его себе представляют.
Поэтому и нынешняя военная спецоперация на Украине – это тоже продолжение политики другими средствами.