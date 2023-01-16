https://ukraina.ru/20230116/1042669762.html

Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук

Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук - 16.01.2023 Украина.ру

Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук

Украинский конфликт имеет две перспективы развития. Он может закончится мировой ядерной войной, но может быть и урегулирован - в том случае, если противоборствующие стороны будут учитывать интересы друг друга.

2023-01-16T14:16

2023-01-16T14:16

2023-01-16T14:16

эксклюзив

сво

виктор медведчук

украина

политика

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Об этом написал в своей статье, опубликованной в газете Известия, известный украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который попал в Россию после того, как был обменян на украинских боевиков.Бывший глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) предлагает начать рассеивать информационный туман вокруг конфликта и напоминает, что ему предшествовала холодная война. По словам автора статьи, "страны Запада и страны постсоветского пространства, в первую очередь Россия, воспринимают результаты этой войны различно".Запад считает себя победителем, а Россию – проигравшей. "А раз Россия — якобы побежденная сторона, то территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО, которые по принципу "горе побежденным" переходят под контроль Запада. Отсюда Украина — территория влияния США, НАТО, а вовсе не России", - отмечает Медведчук. По его словам, поэтому любые попытки РФ влиять на Украину воспринимаются Западом как покушение на его интересы.Россия себя проигравшей в холодной войне не считает. "СССР, а потом Российская Федерация ставили целью не победу в холодной войне, а выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой. Москва совместно с Вашингтоном этот выход нашли, достигнув не столько целей для себя лично, сколько для всего мира вообще", - констатирует политик. И продолжает: этот выход вовсе не предполагал поглощения Западом Востока, экономического, правового и культурного подчинения постсоветского пространства, речь шла о равноправном сотрудничестве.Россия приветствовала объединение Германии, создание ЕС, целенаправленно встраивалась в европейский рынок. При этом руководство РФ не стремилось привязать к себе бывшие советские республики, существовавшие в составе СССР на дотации из центра – считай, от России. Что до Украины, то она избежала экономического краха благодаря юго-восточным областям, которые встроили ее в международное разделение труда, пишет Медведчук.Однако, по его словам, далеко не все политики Запад хотели строить новый справедливый мир, но исходили из концепции победы в холодной войне. Отсюда намеренное разжигание межнациональных конфликтов и т.д. Что касается Украины, то уже с первого майдана в 2005 году она начинает строить антироссийскую политику на уровне государственной идеологии – под видом демократических реформ "просто устанавливался диктат прозападных сил в политике, в СМИ, в экономике, в гражданском обществе".Медведчук напоминает, что после второго майдана Порошенко избрали как президента мира, он обещал мир за неделю. Затем так же избирали Зеленского, который тоже обещал мир. Вместо мира – война, внутри страны задавлена любая оппозиция. При этом и экономика развалена - "политика Зеленского довела до того, что Украину массово начали покидать из-за экономических и социальных условий, репрессий, политической травли".Итак, два разных подхода – Запада и России - и породили нынешнюю ситуацию. Что дальше? По словам Медведчука, "теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон", - отмечает Медведчук. По его словам, для этого "нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки".Как разрешить украинский конфликт, если в Украине властвует партия войны, которую Запад почему-то называет демократией – а вот украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют? Это говорит о том, что западные политики мира не хотят. Но это не значит, что мира не хотят украинцы, считает Медведчук. По его мнению, "возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен"."Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится", - предостерегает политик. И предлагает создать политическое движение – "из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".Напомним, Виктор Медведчук - политический деятель Украины, создатель и лидер общественного движения "Украинский выбор", глава Администрации Президента Украины (2002-2005), первый вице-спикер Верховной Рады Украины (1998-2000), вице-спикер Верховной Рады Украины (2000-2001). Виктор Медведчук — народный депутат Верховной Рады II, III, IV созывов. В 1998-2007 годах был председателем Социал-демократической партии Украины (объединенной). Затем возглавлял "Оппозиционную платформу – За жизнь".В апреле прошлого СБУ года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за лишение мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина. Перед этим Зеленский лишил их гражданства Украины, что стало основанием для лишения мандатов.

https://ukraina.ru/20180815/1020836135.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, виктор медведчук, украина, политика