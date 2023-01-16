https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 января

Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 января - 16.01.2023 Украина.ру

Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 января

Глава полисовета запрещённой на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук опубликовал первую после освобождения статью. ВСУ нанесли удар по торговому центру в Донецке. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России

2023-01-16T12:17

2023-01-16T12:17

2023-01-16T14:19

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на Горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Шахтёрском — 1 обстрел из РСЗО, выпустив 115 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Шахтёрск.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, а также ранее освобождённых Старомайорском и Заветном Желании», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 5 домостроений в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились.«В 08:35 зафиксирован обстрел Калининского района. С позиций укрофашистов в н. п. Орловка выпущено 3 ракеты из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилетах в районе остановки общественного транспорта "Молокозавод", фиксируется задымление. Подробная информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил, что по уточнённой информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом.«По уточнённой информации, в результате обстрела Калининского района зафиксированы следующие разрушения: прямое попадание в здание торгового центра по пр. Ильича; повреждено здание СТО "Автопрофи" по пр. Ильича; повреждены два многоквартирных жилых дома по пр. Ильича; повреждено маршрутное такси № 46; повреждена кровля здания "Второго ликёро-водочного завода"», — написал через несколько часов Кулемзин.Также он сообщил, что число пострадавших в Калининском районе увеличилось до четырёх: ранения получили мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 годов рождения.Телеграм-канал «Донбасс решает» опубликовал видео с места событий.Как сообщил корреспондент издания Russia Today Виктор Мирошников, под завалами торгового центра могут находиться люди.«Было полдевятого утра, понедельник, рабочий день, люди находились на своих рабочих местах. По сообщению очевидцев, было три взрыва», — отметил он.Разбор завалов продолжается.Позже в военной комендатуре сообщили, что два человека погибли, четыре пострадали.Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку.Также Украина атаковала Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над морем в районе аэродрома Бельбек еще один беспилотник.«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — заявил Развожаев.Некоторые отметили, что атака ВСУ могла быть разведкой боем.«На Крым опять летели беспилотники. Сбиты. Причём надо понимать, что БПЛА летели с одной целью — выявление ПВО», — указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты.Статья МедведчукаОсвобождённый по обмену плену глава политсовета запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал обширную статью в «Известиях».В ней он раскрыл собственный взгляд на происходящее на Украине, а также на некоторые аспекты истории — в том числе и на окончание «Холодной войны».«Дело в том, что страны Запада и страны постсоветского пространства, в первую очередь Россия, воспринимают результаты этой войны различно. Запад однозначно присваивает себе победу в этой войне, а Россию считает проигравшей. А раз Россия якобы побежденная сторона, то территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО, которые по принципу "горе побежденным" переходят под контроль Запада. Отсюда Украина — территория влияния США, НАТО, а вовсе не России. Поэтому все претензии России хоть на какое-либо влияние на украинскую политику, защита своих интересов в этом регионе являются "безосновательными", явным покушением на американские и натовские интересы», — заявил Медведчук.По его словам, Россия окончание «Холодной войны» воспринимала по-другому. Запад же, со своей стороны, воспринимал постсоветские государства как колонии и не был рад усилению какой-либо из них, в том числе и России.«Влияние России не только не приветствуется, но объявляется неправильным, преступным и коррупционным. Вот на этом месте следует остановиться подробнее. Итак, Россия берет западную демократию за образец, проводит реформы и начинает встраиваться в западный мир. С точки зрения построения общеевропейского дома, это должно приветствоваться и поощряться. Европа получает мирного и экономически состоятельного партнера, его рынки, ресурсы, что, несомненно, усиливает ее на порядок. Но вот если мы будем руководствоваться колониальным мышлением, то мы не потерпим экономического роста и самостоятельности дальней колонии. Провинции не должны обгонять метрополию ни финансово, ни политически, ни культурно», — отметил Медведчук.Он также уделил внимание отношениям России и Украины.«Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — "анти-Россия" и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. Вместе с тем подобное деление весьма искусственно. Большую часть своей истории Украина прошла с Россией, связана с ней культурно и ментально. Интеграцию с Россией Украине однозначно диктует экономика. Ведь если рядом такой огромный рынок и ресурсы, то не пользоваться этим, а тем более блокировать может только очень недалекая власть. Антироссийские настроения ничего, кроме горя и нищеты, Украине не приносили. Поэтому все прозападные националистические движения сознательно или неосознанно проповедуют бедность и нищету украинскому народу», — подчеркнул Медведчук.В России же, по его словам, Украину воспринимали как «ещё одну Россию», что «предполагает намного более близкие отношения, чем, например, Британии и Канады».«В быту была популярна поговорка: "У нас народ один, а государства разные". Украинцев и россиян очень интересовала политическая жизнь соседей, о чем можно спросить, например, у нынешнего президента Украины Зеленского, который зарабатывал на политической сатире, обычно касавшейся политики обеих держав», — указал Медведчук.Что касается нынешних событий на Украине, то, по его словам, «украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешён».«Но как его разрешить, если в Украине безраздельно властвует партия войны, нагнетая военную истерию, которая уже вышла за пределы страны, а Запад почему-то упрямо называет это демократией? И эта партия войны бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну. Эти люди построили на войне свою политику, бизнес, резко подняли свои международные рейтинги. В Европе и США их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости. Украинская партия войны получает триумф за триумфом, при этом никакого военного перелома не наблюдается», — подчеркнул Медведчук.При этом, по его словам, украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют.«Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», — указал Медведчук.Он отметил, что Украине необходима такая партия и «необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».В российском обществе статью восприняли неоднозначно. Так, некоторые комментаторы указали на весьма скромные результаты ОПЗЖ на Украине, другие же отметили, что Медведчук может стать лидером Украины в случае успеха СВО.

https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html

https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html

https://ukraina.ru/20230115/1042640473.html

https://ukraina.ru/20230115/1042638368.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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