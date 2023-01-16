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Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины - 16.01.2023 Украина.ру
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыли. Об этом 16 января сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter
2023-01-16T08:51
2023-01-16T08:51
2023-01-16T08:56
сухогрузы
босфор
новости
украина
стамбул
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"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - говорится в материале управления.О возобновлении движения кораблей в проливе местные власти обещали дополнительно проинформировать.
https://ukraina.ru/20220807/1037373346.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сухогрузы, босфор, новости, украина, стамбул
сухогрузы, Босфор, Новости, Украина, Стамбул
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
08:51 16.01.2023 (обновлено: 08:56 16.01.2023)
Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыли. Об этом 16 января сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter