Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042653252.html
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины - 16.01.2023 Украина.ру
Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыли. Об этом 16 января сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter
2023-01-16T08:51
2023-01-16T08:56
сухогрузы
босфор
новости
украина
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/86/1018788616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d053f5a6e27dc30aa2282c827e981dfe.jpg.webp
"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - говорится в материале управления.О возобновлении движения кораблей в проливе местные власти обещали дополнительно проинформировать.
https://ukraina.ru/20220807/1037373346.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/86/1018788616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bc1241fbb76ad143dc4c977dc311a84.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сухогрузы, босфор, новости, украина, стамбул
сухогрузы, Босфор, Новости, Украина, Стамбул

Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины

08:51 16.01.2023 (обновлено: 08:56 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыли. Об этом 16 января сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter
"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - говорится в материале управления.
О возобновлении движения кораблей в проливе местные власти обещали дополнительно проинформировать.
Украина задержала российский танкер - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа 2022, 09:25
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогрузаИз украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции
 
сухогрузыБосфорНовостиУкраинаСтамбул
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
10:55Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
10:46Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
10:24Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
10:23В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения
10:04"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
09:58Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
09:53"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
09:53В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
09:13Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
08:51Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
08:34США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
08:20Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
08:07"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
08:00Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
07:58США готовят украинских военных в Германии - Associated Press
07:46Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине
07:31Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
07:30"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
07:16Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Лента новостейМолния