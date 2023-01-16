https://ukraina.ru/20230116/1042653252.html

Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины

Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины - 16.01.2023 Украина.ру

Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины

Сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыли. Об этом 16 января сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter

2023-01-16T08:51

2023-01-16T08:51

2023-01-16T08:56

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"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - говорится в материале управления.О возобновлении движения кораблей в проливе местные власти обещали дополнительно проинформировать.

https://ukraina.ru/20220807/1037373346.html

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2023

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сухогрузы, босфор, новости, украина, стамбул