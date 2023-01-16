https://ukraina.ru/20230116/1042652913.html
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП - 16.01.2023 Украина.ру
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Об этом 15 января написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес
2023-01-16T08:34
2023-01-16T08:34
2023-01-16T08:47
нато
новости
депутат
европарламент
сша
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"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — заявил политик.Он добавил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса.НАТО образовалась в апреле 1949 года после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. Изначально в блок входили 12 стран. После поэтапного расширения блока, его участниками стали 30 государств.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, новости, депутат, европарламент, сша
НАТО, Новости, депутат, Европарламент, США
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
08:34 16.01.2023 (обновлено: 08:47 16.01.2023)
США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Об этом 15 января написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес