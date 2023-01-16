https://ukraina.ru/20230116/1042652913.html

США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП

США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП - 16.01.2023 Украина.ру

США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП

США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Об этом 15 января написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес

2023-01-16T08:34

2023-01-16T08:34

2023-01-16T08:47

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"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — заявил политик.Он добавил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса.НАТО образовалась в апреле 1949 года после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. Изначально в блок входили 12 стран. После поэтапного расширения блока, его участниками стали 30 государств.

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нато, новости, депутат, европарламент, сша