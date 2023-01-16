США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП - 16.01.2023 Украина.ру
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США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП - 16.01.2023 Украина.ру
США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Об этом 15 января написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес
2023-01-16T08:34
2023-01-16T08:47
нато
новости
депутат
европарламент
сша
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"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — заявил политик.Он добавил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса.НАТО образовалась в апреле 1949 года после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. Изначально в блок входили 12 стран. После поэтапного расширения блока, его участниками стали 30 государств.
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нато, новости, депутат, европарламент, сша
НАТО, Новости, депутат, Европарламент, США

США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП

08:34 16.01.2023 (обновлено: 08:47 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Об этом 15 января написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес
"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — заявил политик.
Он добавил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса.
НАТО образовалась в апреле 1949 года после подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. Изначально в блок входили 12 стран. После поэтапного расширения блока, его участниками стали 30 государств.
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